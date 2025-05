O voto dos principiantes

Recentemente, abriuse un debate arredor da conveniencia de dar dereito de voto aos adolescentes entre 16 e 18 anos, debate que curiosamente foi formulado pola banda esquerda do Goberno, a cal, como veremos, sería a principal prexudicada por esta medida caso saíse adiante.

Perante a falta de enquisas solventes a adolescentes sobre este particular, utilizaremos unha vía de achegamento ao tema, co obxectivo de podermos establecer algunha hipótese empiricamente fundamentada sobre o probable resultado de tal medida.

Con este obxectivo, a mellor opción que se nos ofrece é pór o foco nos mozos que poderían votar por primeira vez, isto é, aqueles que nas enquisas do CIS afirman que nas últimas eleccións non puideron votar por non teren a idade necesaria, pero que estarían dispostos a votar nunhas próximas eleccións ao Congreso.

O problema para facer este erxercicio é que este colectivo representa tan só o 1,5% do total do censo electoral, razón pola que necesitamos mostras moi grandes que nos permitan obter datos estatisticamente significativos para un colectivo tan pequeno. Valerémonos, por tanto, tal e como fixemos en anteriores ocasións (cando estudamos o voto dos migrantes, por exemplo, nun artigo anterior), da acumulación de barómetros do CIS para remediar o problema.

Neste caso, utilizaremos todos os barómetros de setembro-24 a abril-25 para obtermos unha mostra superior ás 32.000 entrevistas (4.000 por mes) que nos permita obter datos minimamente significativos. O procedemento de estimación de voto é o que xa explicamos en artigos previos: ponderación por lembranza de voto e selección dos casos que expresan intención de votar “con total seguridade”.

Con estas premisas, a táboa que amosamos deseguido presenta a intención de voto de catro categorías de idade (cohortes).

Maiores de 65 anos.

Entre 30 e 65 anos.

Mozos menores de 30 que puideron votar en anteriores eleccións.

Principiantes: mozos que non puideron votar nas últimas eleccións por razóns de idade e que expresan intención de votar nas próximas.

Deste xeito, queremos dar resposta á pregunta: como votarían os mozos que o fan por primeira vez se houbese eleccións ao Congreso? Convén ter en conta, en primeiro lugar, que a intención de voto que se obtén dos barómetros do CIS para o conxunto do censo é, en principio, favorable para o bloque de dereita e, en particular, a Vox, que sería o partido que máis medra respecto ás eleccións xerais de 2023. Con esta estimación, o bloque de dereita obtería cinco puntos porcentuais de vantaxe sobre as esquerdas (PSOE, Sumar e Podemos), vantaxe que se amplifica en termos de escanos se temos en conta que á dereita só hai dúas opcións e á esquerda, de momento, hai tres, o que prexudica a súa capacidade de obter representación.

Pois ben, neste marco xeral, os votantes principiantes multiplican de maneira expoñencial esta tendencia, por canto colocan a Vox como primeiro partido (40,8%), a gran distancia do segundo, que neste caso sería o PSOE (22,5%). A táboa amosa con claridade, por se isto fose pouco, que o voto a Vox correlaciona fortemente coa idade, de tal maneira que non hai razón ningunha para pensar que se descendemos na idade e preguntamos aos menores de 18 anos esta tendencia vaia mudar.

Fonte: Barómetros do CIS de setembro-24 a abril-25 (32600 entrevistas)

