Morre Xosé Luís Méndez Ferrín, cincuenta anos e cinco días despois da publicación de Con pólvora e magnolias, en Vigo, na “cidade estrépito” na que viviu desde que conseguira a praza de catedrático de lingua e literatura española no Instituto Santa Irene. Nado en Ourense hai 88 anos, Méndez Ferrín foi o máis alto referente da literatura galega dos últimos cincuenta anos.
Morre Xosé Luís Méndez Ferrín, o Ferro como se referían a el os seus camaradas, o McFerrin como o chamaba Alexandre Cribeiro, compañeiro do Grupo Brais Pinto, a semente dunha Galicia libre no corazón do Madrid de primeiros dos sesenta. Era Ferrín un beatnik dacabalo no Curro de Morgadáns, o militante sen desmaio no alento viril das consignas e o home que se emocionaba como un neno lembrando os amigos mortos. Era Vilanova dos Infantes, a súa infancia, e Vigo, a cidade estrépito chea de ghichos e chaíñas, do metal e do naval, das asembleas e das tabernas. Era o profesor recitando entusiasmado La tierra de Alvargonzález de Antonio Machado ante un alumnado absorto nas súas aulas de literatura española no seu querido Instituto Santa Irene das Travesas. Era o psicopompo case alado que guiaba os poetas novos polas rúas de Santiago despois de que presidira a presentación do último número de Dorna na Facultade vella de Filoloxía en Mazarelos. Era Ben Bela e Otero Pedrayo; Julien Gracq e Mao Tse Tung. Torturado e encarcerado con Franco vivo e con Franco morto. Presidente da Real Academia Galega e académico no exilio. Era o escritor teimudo que deixa unha obra inmensa no Fondo dos espellos, os artigos que publicaba puntualmente cada semana no Faro de Vigo, escritos moitos deles na vella Underwood da que saíron algúns dos poemas, relatos e novelas que acompañarán para sempre aos que os lemos e aos que os lerán. Desde Percival e outras historias a Crónica de Nós, de Con Pólvora e Magnolias a Contra Maquieiro e Estirpe, de Bretaña esmeraldina a O ventre do silencio. Un estourido poético nun tempo de loitas, miserias e esperanzas.
Hai anos, nun acto en Pontevedra co poeta e amigo Antonio Gamoneda, Xosé Luís Méndez Ferrín afirmaba que toda gran poesía acaba chamando e atopando, porque o precisa, un gran exéxeta, alguén que a sitúe na súa vida e no seu tempo. A obra de Xosé Luís Méndez Ferrín disponse agora a esa procura. Que a terra lle sexa leve.