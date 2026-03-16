Habermas contra os donos do algoritmo

A morte de Jürgen Habermas, aos 96 anos en Starnberg, pón fin á traxectoria dunha figura singular da tradición ilustrada occidental. Formado baixo a tutela de Theodor W. Adorno no Instituto de Investigación Social de Frankfurt, soubo transformar o pesimismo da primeira xeración da Teoría Crítica nunha aposta pola razón dialóxica como fundamento democrático. No que levamos de milenio non emerxeu nada comparable á súa proposta de fundar a lexitimidade política non sobre a acumulación de poder económico ou tecnolóxico, senón sobre a capacidade humana de acadar acordos mediante a razón compartida. A corrente agonística da teoría política, cuxa representante máis influínte foi Chantal Mouffe, impugnou esa dirección argumentando que ignoraba o carácter irredutibelmente conflitivo da política (The Democratic Paradox. Verso, 2000). A historia non deu a razón a ningún dos dous bandos. Trasladou a cuestión a un terreo onde a pregunta xa non é teórica e si estrutural.
A The Theory of Communicative Action (Beacon Press, 1984), a súa obra máis ambiciosa, establecía unha distinción fundamental entre dúas formas de racionalidade. Fronte á razón instrumental —calcular, optimizar, maximizar rendementos—, Habermas recuperaba unha racionalidade orientada ao entendemento mutuo: cando os seres humanos falan para comprenderse e non para impoñerse, activan unha lóxica non subordinada á do mercado ou á da burocracia. Desa intuición nacía a súa teoría da lexitimidade democrática. As normas que rexen a convivencia só poden considerarse válidas se emerxen de procesos deliberativos libres de coerción, o que denominou a situación ideal de fala. O autor buscaba establecer un criterio co que medir cando o poder político esixe razóns para ser obedecido, e cando prescinde delas.
Esa preocupación tiña raíces intelectuais precisas. En The Structural Transformation of the Public Sphere (MIT Press, 1989) advertiu que os medios de masas transformaran o debate cidadán nun mero escenario de xestión de opinión. Onde o intercambio argumentativo dos espazos ilustrados producira deliberación, a lóxica comercial da prensa industrial e a televisión instauraba o que chamou «refeudalización». Con iso apuntaba que a publicidade xa non fai transparente o poder ante a cidadanía, senón que constrúe aura persoal para que os poderosos sexan aclamados en lugar de escrutados. A fragmentación que Habermas intuíu nos medios de masas acada hoxe unha escala sen precedentes, impulsada por arquitecturas deseñadas para maximizar a atención e non para favorecer o entendemento.
Yanis Varoufakis, en Technofeudalism: What Killed Capitalism (Bodley Head, 2023), achega a categoría económica que completa ese cadro. As grandes plataformas deixaron de funcionar como mercados para operar como feudos dixitais cuxos propietarios extraen renda de acceso mentres os usuarios actúan como vasalos sen contrato nin recurso. A lóxica xa non é a do beneficio capitalista clásico senón a da renda feudal, onde quen controla a infraestrutura cobra polo simple feito de permitir a circulación, un debate que Jeremy Gilbert cartografou con rigor no ámbito académico recente. O espazo público habermasiano, onde cidadáns libres e iguais confrontan argumentos, vese substituído por arquitecturas que non distinguen entre razón e impacto emocional, e que recompensan a indignación por riba da análise. O seu diagnóstico semella unha advertencia temperá á que ninguén prestou suficiente atención.
O tecnofeudalismo ten tamén unha dimensión ideolóxica que o filósofo Norman Ajari desenvolve en Technofascisme. Le nouveau rêve de la suprématie blanche (Éditions Météores, 2026). Se Varoufakis analiza a estrutura material da nova orde, Ajari examina o proxecto político que a percorre: a empresa tecnolóxica como forma de goberno sen Estado, o CEO como figura de autoridade sen mandato democrático e a rede social como vector dunha cosmovisión arcaicofuturista — culto á tecnociencia combinado con xerarquías de ascendencia antiga en beneficio dunha elite económica e racial — de vocación transnacional. O que ambas perspectivas comparten é a constatación de que a arena deliberativa foi substituída por un dispositivo de control emocional. Alí onde a infraestrutura decide que ideas acadan audiencia e cales se extinguen, o argumento mellor fundamentado perde a vantaxe que a democracia debería garantirlle.
Habermas non ignorou esa deriva. En Between Facts and Norms (MIT Press, 1996) distinguiu entre poder comunicativo, que emana da deliberación libre entre cidadáns, e poder administrativo, que opera a través do diñeiro e da autoridade institucional cunha tendencia permanente a colonizar o que denominou o mundo da vida, ese substrato de tradicións, valores e formas de entendemento compartido sobre o que toda sociedade se sostén. Cando a lóxica do sistema penetra nese substrato e o reorganiza segundo criterios de eficiencia e rendibilidade, a capacidade dos cidadáns para deliberar sobre as súas propias condicións de existencia queda comprometida. Era un diagnóstico sobre o capitalismo tardío que as plataformas dixitais levaron á súa expresión máis aguda.
Décadas despois, en A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics (Polity, 2023), aplicou ese marco ao contorno dixital. Apoiándose na análise de Shoshana Zuboff sobre o capitalismo de vixilancia — The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs, 2019) —, recoñeceu que a personalización algorítmica non só fragmenta a esfera pública, senón que a converte nun espello de identidades pechadas, incompatible coa deliberación que a democracia require. Investigacións académicas recentes documentaron como as plataformas inverten o potencial emancipatorio da conectividade ao subordinar o intercambio comunicativo á lóxica de negocio, e analizaron as estruturas ocultas que ese proceso impón sobre a esfera pública dixital. O diagnóstico de Habermas era sombrío, pero a aposta normativa non cedeu. Manter a súa defensa nun tempo que a consideraba anacrónica non era inxenuidade, senón decisión consciente.
Unha das grandes cuestións que abre o desaparecemento do pensador non é se a democracia deliberativa era unha utopía irrealizable, senón se existe vontade colectiva de reconstruír as condicións para a competición de argumentos. Esa vontade topa hoxe cunha resistencia activa e organizada. A ultradereita tecnolóxica converteu calquera intento de regular as plataformas nunha causa existencial, presentada invariabelmente como defensa da liberdade de expresión fronte á censura institucional. O argumento é deliberadamente tramposo. Non se trata de protexer a independencia da palabra, senón de blindar a infraestrutura que amplifica o discurso do odio, a desinformación e a mobilización emocional que esas redes precisan para os seus modelos de negocio. Habermas sabía que a deliberación auténtica esixe condicións estruturais e que defendelas non é limitar a liberdade senón creala. Ese é exactamente o idealismo que o poder tecnofeudalista non pode tolerar, e a razón pola que o seu legado resulta máis incómodo e imprescindible como nunca.
David Alvarado é Doutor en Ciencia Política. Profesor da Universidade de Vigo, consultor e xornalista.
(Foto de apertura tratada por IA a partir dun orixinal nunha conferencia impartida por Jürgen Habermas na Willy Brandt Haouse en Berlín en novembro de 2007)