O goberno sionista de Israel segue asasinando nenos palestinos

Israel asasina un bebé e a súa nai tras bombardear un campamento de persoas refuxiadas en Gaza. O ataque israelí incendiou máis de cen tendas de campaña, no que resultaron feridas doce persoas. «Abonda de gastar millóns en guerras e no goberno xenocida de Netanyahu», clama Bernie Sanders.
Non hai día en que nos espertemos sen que nos cheguen novas do xenocidio que as autoridades sionistas seguen practicando en Palestina, cos nenos e as nenas palestinas como principais damnificados. Un xenocidio que continúa mentres Occidente parece mirar para outro lado, ao tempo que a Unión Europea, outrora abandeirada dos dereitos humanos e da soberanía dos pobos, segue negándose a tomar medidas como a ruptura das relacións comerciais con Israel.
O novo e moi recente informe da Comisión Internacional Independente de Investigación da ONU para os Territorios Palestinos sinala que «as operacións militares provocaron unha cifra sen precedentes de mortes, feridas e traumas entre os nenos palestinos (…). Israel cometeu xenocidio, crimes de lesa humanidade e crimes de guerra cos seus ataques deliberados contra nenos palestinos en Gaza». Isto é puro nazismo, xa que «este ataque deliberado contra menores é un dos elementos clave que demostran a intención xenocida das autoridades israelís de destruír o pobo palestino total ou parcialmente (…). Hai probas de que os nenos palestinos foron deliberadamente atacados e asasinados polas forzas de seguridade israelís (…). Outros nenos palestinos foron detidos e sometidos a torturas e malos tratos en prisións e centros de detención israelís, onde se emprega a violencia sexual contra menores como parte dunha humillación colectiva. Ao atacar os nenos, Israel está minando a capacidade do pobo palestino para existir e determinar o seu futuro».
«Vivimos como animais», relatan as familias que tiveron que fuxir das súas casas en Gaza e que agora viven en tendas de campaña. Son máis de dous millóns os gazatís que viven agora fóra das súas casas, destruídas polo exército israelí, e fano en condicións infrahumanas. «A única diferenza entre nós e os animais é que eles non falan. Vivimos do mesmo xeito». Unha fuxida, un éxodo forzoso e continuo que ademais supón un interminable peregrinar: «Ao comezo da guerra saín do val de Gaza cara á praia; desde alí baixamos a Al Zaitún e, cando invadiron a escola na que nos refuxiabamos, saímos por Al Halabat cara a Al Magasi e desde alí chegamos a onde estamos agora, Deir al-Balah, onde seguimos nunha tenda de campaña».
Sigo recollendo as voces das vítimas deste xenocidio consentido por Occidente. «O máis difícil de todo o que experimentei na miña vida foron estes últimos mil días. Mando unha mensaxe a todo o mundo: acaso soportarías vivir na rúa durante mil días, tanto no verán como no inverno? Durante o xélido inverno vía os meus fillos conxelarse de frío. No verán vivimos coma se estivésemos nunha sauna».
E pregúntannos: «Vostedes soportaríano?». Mil días vivindo nunhas condicións terribles, mil días sen fogar. «Quen o sabía e permanece en silencio non é un ser humano. Son mil días, non unha hora, dúas horas, un mes ou dous meses. Mil días sen ter onde caer mentres ti segues coa túa vida».
Un xenocidio, unha limpeza étnica de palestinos por parte do goberno sionista de Israel que, ademais de Gaza, tamén se estende á Cisxordania, onde, segundo Amnistía Internacional, «estase endurecendo unha limpeza étnica de comunidades beduínas».
Unha situación que, unha vez máis, leva a Agnès Callamard, secretaria xeral de Amnistía Internacional, a facer «un chamamento aos Estados para que prohiban todo o comercio, investimento, relación e actividade que contribúa, estea directamente vinculada ou se beneficie do sistema de ocupación ilegal de Israel, baseado no apartheid e na limpeza étnica dos palestinos».
Un chamamento de Agnès Callamard que volve caer no baleiro, pois a comunidade internacional, con moi honrosas excepcións, como é o caso do Goberno español, permanece muda, xorda e cega no que atinxe ao xenocidio e á limpeza étnica que o goberno sionista de Israel está a levar a cabo contra o pobo palestino.