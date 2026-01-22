Algunhas reflexións sobre as Cercanías en Galicia

Poderiamos dicir que o servizo de cercanías ferroviario consiste en dotar ás grandes poboacións e ás súas áreas de influencia dun modo de transporte que permita a mobilidade de grandes masas de poboación, coa rapidez e frecuencia necesarias para cumprir as súas necesidades laborais, académicas ou de carácter social. Este tipo de transporte non só permite a mobilidade requirida, senón que, ao igual que outras variantes do transporte ferroviario, aporta unha serie de importantes beneficios á sociedade como poden ser a seguridade, o respecto medioambiental ou o aforro enerxético. Na miña opinión, non parece moi adecuado falar de implantar un núcleo de Cercanías en Galicia sen falar, previamente, da infraestrutura ferroviaria na Comunidade, infraestrutura que debe servir para mellorar todo tipo de transporte ferroviario. Naturalmente, refírome ao tráfico de Longa Distancia, Media Distancia e Mercadorías, que, xunto ás Cercanías, completen o servizo que o Ferrocarril aporta á sociedade galega.
No meu entender, resulta absolutamente imprescindible realizar a electrificación das liñas que aínda non dispoñen destas instalacións. Quizais sexa preciso lembrar que, na nosa comunidade, non están electrificadas as liñas Coruña-Betanzos-Ferrol, nin a liña Coruña-Lugo-Monforte, aínda que, esta última, está en proceso de electrificación do tramo Monforte-Lugo. Non creo que resulte necesario resaltar a importancia que esta infraestrutura ten de cara ao consumo enerxético e ao respecto medioambiental. Tamén para conseguir velocidades e potencia dos vehículos, máis acordes coas necesidades de explotación.
Dependendo do tipo de tráfico que pensemos realizar, determinados traxectos deberían dispoñer de trazados con dobre vía, o que permitiría realizar un tráfico máis áxil, máis seguro e máis fiable no relativo á puntualidade.
Nas últimas décadas, xurdiron novos núcleos de poboación (urbanizacións) nos arredores das grandes cidades, así como novas infraestruturas (universidades, hospitais, etc.) que recomendan facilitar o acceso ferroviario. Isto lévanos a valorar a construción de novos apeadeiros desde os que estas novas poboacións poidan acceder ao tren. Outro aspecto a ter en conta é a dispersión dos núcleos de poboación como unha característica galega, razón pola cal podería ser conveniente valorar a creación, en determinadas estacións, de aparcadoiros disuasorios que faciliten a intermodalidade vehículo privado-tren.
Ao longo das últimas datas desenvólvese na nosa Comunidade un importante labor en materia de coordinación intermodal, coa construción de infraestruturas que faciliten a utilización do transporte por estrada co ferrocarril (estacións intermodais). Pero quizais quede pendente outra coordinación modal: a conexión ferroviaria cos aeroportos. Os aeroportos galegos moveron no ano 2024 preto de 6 millóns de viaxeiros, dos cales, 3.640.000 corresponden a Santiago-Rosalía de Castro. Unha boa xestión das infraestruturas podería ter en conta a construción dunha estación/parada neste aeroporto, integrada na liña Coruña-Santiago, o que, obviamente, suporía un cambio do trazado da citada liña.
Unha vez cumpridas as premisas citadas nos parágrafos anteriores, que supoñen investimentos milmillonarios, podemos comezar a plantexarnos o tipo de uso que lle daremos a esa infraestrutura.
Naturalmente, poderiamos falar da extensión de liñas férreas ata vilas ou cidades que, actualmente, dispoñen de importantes poboacións, aínda que son consciente de que iso non entra na ecuación actual. É interesante resaltar que existen núcleos de poboación que, nos últimos 50 anos, duplicaron, incluso triplicaron, o seu número de residentes. Algúns exemplos serían as localidades de Arteixo ou Carballo.
Evidentemente, todas estas obras custarían miles de millóns de euros, así como anos de tramitación e execución. Pero, é realmente oportuno gastar enerxías en reclamar un servizo de Cercanías antes de dispoñer das instalacións axeitadas? Considero necesario realizar os investimentos citados, pero para o transporte de pasaxeiros dentro de Galicia, podería ser abondo coa mellora de frecuencias e axuste horario dos servizos de Media Distancia existentes.
Excepcionalmente, podería (quizais, debería) valorarse a creación dun servizo de “lanzadeira” entre Coruña e Cambre debido ás características xeográficas, territoriais e urbanísticas da Cidade Herculina e a súa área de influencia, para o cal sería necesaria a creación de novos apeadeiros.
Con respecto ao prezo das viaxes, non debemos esquecer que, o goberno central, ten previsto implantar o “billete único” ao longo do próximo ano 2026, co que todos os viaxeiros de calquera parte de España pagarán o mesmo por percorridos similares.
Fermín Avellaneda Vázquez é Presidente da Asociación Monfortina de Amigos do Ferrocarril.