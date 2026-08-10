Absentismo e baixas laborais: un cravo é un cravo

Hai unhas semanas, Alberto Núñez Feijóo volveu poñer en evidencia que parece ser quen de tomarlle o relevo a Mariano Rajoy en canto ao uso dun verbo florido e rico en matices -«un cravo é un cravo»-, como se quixera convencernos de que está en posesión dunha bagaxe intelectual e política de alto nivel. Vamos, que de novo nos soltou unha desas perlas ás que nos ten acostumados, esta vez confundindo baixas laborais con absentismo, como se fosen o mesmo, para terminar chamándolle cancro a este último e culpar as clases traballadoras do mesmo. Unha confusión que deriva de recoller realidades ben diferentes que van dende o que popularmente se coñece como baixa laboral (IT: Incapacidade Temporal) ata permisos e licenzas diversas, tales como permisos de maternidade e paternidade, coidados de maiores e menores, doenza grave ou falecemento dun familiar, a propia vontade do traballador de non ir a traballar ou tamén o peche empresarial. En definitiva, Núñez Feijóo volveu meter no mesmo saco -como xa fixera en Galicia no ano 2012- as baixas laborais e o absentismo.
Pero recollamos exactamente o afirmado neste asunto polo señor Feijóo: «o absentismo é un cancro que é necesario abordar (…) un traballador non debe cobrar o mesmo cando vai a traballar que cando non o fai (…) o absentismo supón un custo superior aos 30.000 millóns de euros, unha carga inasumible (…)».
Neste escenario, vexamos cal é a realidade. En primeiro lugar, sinalemos a evidencia de que as baixas laborais medraron, e moito, nos últimos anos, pasando do 19,1 por mil no ano 2012 ao 53,7 por mil no 2025. Un incremento das baixas laborais que responde a varias causas e que van dende o espectacular incremento da poboación ocupada, ata un aumento das horas extraordinarias -moitas non pagadas: 42,5 % do total-, a existencia dunha porcentaxe elevada de emprego precario e un crecente envellecemento da poboación traballadora. Igualmente inflúe, neste caso na duración da baixa, a situación do sistema sanitario público, onde os recortes levan a que se amplíen as listas de espera e o tempo medio de demora na atención.
En relación a isto último, subliñar que as baixas laborais son concedidas polos facultativos, logo dun recoñecemento médico, sendo, xa que logo, baixas xustificadas, pois o traballador pola súa conta non pode coller unha baixa se esta non está xustificada. Unha realidade que entra en clara contradición co afirmado polo señor Núñez Feijóo, que chega a insinuar que o non ir a traballar é unha decisión autónoma e voluntaria do traballador cando, por caso, o 85 % do absentismo é por mor dunha baixa laboral. Máis aínda, se o traballador falta ao traballo sen xustificalo, pode ser sancionado pola empresa cun desconto proporcional do salario e, incluso, cunha sanción disciplinaria.
Igualmente, cómpre explicar que a factura da baixa corre a cargo das tres partes en xogo: a Seguridade Social, a empresa e o traballador, o que de novo desmente a tese de que sexan as dúas primeiras, como afirma o líder da oposición, quen chegaría a dicir que «en España un traballador cobra o mesmo estando de baixa que cando non o está». Aínda que hai casos en que isto sucede, hai convenios que contemplan un complemento que pode chegar ao 100 %, son casos minoritarios. A realidade é que, segundo a lexislación vixente, os tres primeiros días o traballador non cobra nada; entre o terceiro e o décimo quinto día é a empresa quen lle paga e o traballador cobra o 60% da base reguladora. Entre o décimo sexto e o vixésimo día, segue cobrando o 60 % para, a continuación, pasar a cobrar o 75%, ambos por conta da Seguridade Social. Datos que desmenten de xeito contundente as afirmacións do líder da oposición -e este dirixente político quere ser presidente do Goberno español?-.
Cómpre chamar a atención sobre un aviso do movemento sindical sobre o que esconden estas declaracións encol do absentismo laboral, como é a (oculta) intención de trasladar o control e a xestión das baixas laborais ás mutuas privadas, en base ao falaz argumento de «auxiliar e reforzar o control da inspección sanitaria na loita contra a fraude», cando en realidade o obxectivo é procurar un novo desvío de fondos públicos cara á sanidade privada. Un movemento que viría a debilitar aínda máis a sanidade pública, ao tempo que serviría para culpabilizar os traballadores das baixas laborais e para seguir restándolles dereitos.
Para rematar, subliñar que con esta visión das baixas laborais o señor Núñez Feijóo, en liña cun sector do empresariado español, volve, en palabras dun coñecido dirixente sindical, a poñer as clases traballadoras como unha «lexión de vagos e vividores que, coa connivencia -cando non coa colaboración necesaria- do persoal médico da Seguridade Social, dedícase a non acudir ao traballo por calquera razón peregrina». Desta forma, segundo aquel dirixente político, en España traballadores e persoal da sanidade pública están sendo cómplices dunha fraude xeneralizada. Un argumento falaz que serve para non debater sobre o que realmente se debera discutir, como é a prol do emprego e das relacións laborais en España.