A fábrica china en Ferrol: ameaza fantasma

Hoxe almorzamos coa preocupante nova de que Defensa e o CNI están moi inquietos pola instalación dunha fábrica de coches china en Ferrol. Preocupante, sobre todo, pola alegría e dadivosidade coa que circula a información de intelixencia neste país. Particularmente, tendo en conta que non se trataba dunha exclusiva, senón que apareceu publicada de xeito regular e sincrónico en todos os medios situados no arco que vai dende El País (incluído) cara a dereita. Curioso, non? Vaiamos ao argumentario da propia nova a ver se nos aclara máis. Guiarémonos polo contido en El País.
O primeiro argumento en contra que atopamos é unha sandez de proporcións cósmicas:
“Basta con sentarse en el puerto exterior de Ferrol [onde estará a planta de coches] para tomar nota de todos los buques que entran y salen de la base naval y el astillero”, alega un militar que conoce la zona.
Unha sandez de proporcións cósmicas da que só te decatas se coñeces a Ría de Ferrol e ese, desgrazadamente, non é o caso da maioría de lectores da nova. Os barcos que entran en saen da Ría pódense observar dende varios miles de lugares que inclúen algúns bastante confortables como a Praia de Chanteiro, calquera terraza do porto de Mugardos o Bar do Castelo de San Felipe, e en xeral os núcleos da Graña, San Felipe, San Cristóbal ou Cariño, así co propio porto de Ferrol, ao pé mesmo da parede do Arsenal, onde é bastante fácil pasar desapercibido. Por non falar dos quilómetros de sendas litorais onde non hai núcleos habitados. Abonda mirar en Google Maps para verificar isto. Cabe pensar que a nova non está escrita para os poucos (a escala estatal) que coñecemos Ferrolterra, senón para alarmar aos moitos que non e que non se molestaran en verificar esta información.
Se seguimos avanzando, atopamos outro argumento collido con pinzas. Suxire El País, que SAIC amosa un patrón de localizacións nas proximidades de instalacións militares. Un patrón de dous casos, o segundo deles aínda por materializar, que sería a creación dunha fábrica en Tijuana (México) a 25 km da base da US Navy en San Diego. Para aceptar esta argumento cumpriría saber varias cousas, por exemplo, porqué o perigo é específicamente SAIC e non calquera outra das 40 empresas chinas xa instaladas en Tijuana e que inclúe conglomerados como Hisense, que fai produtos de electrónica, ou Changdong, que fai sobre todo televisores? E, en sentido contrario, deberiamos considerar que a fábrica compartida polo grupo Volkswagen e SAIC en Shanghai (China) ten por obxectivo algún tipo de espionaxe? Se é así, temos que revisar seriamente o comercio e investimento mundiais.
O terceiro argumento expón o risco derivado de que os supostos espías integrados en SAIC poidan captar a traballadores das subcontratas de Navantia. De novo un argumento pensando para calquera que non coñeza a realidade. A meirande parte das subcontratas de Navantia en Ferrolterra realiza actividades de baixo valor engadido. Se desta vía derivan riscos de espionaxe, entón deberían repensar seriamente os sistemas de seguridade e os protocolos de xestión da información. Se o problema deriva das moitas menos actividades sofisticadas, avanzadas e especializadas, entón nin comparten fornecedores nin está nada claro que o problema sexa SAIC.
Da a impresión que estes argumentos simplemente tratan de disimular a falacia de autoridade e que a chave está no que se afirma no primeiro parágrafo:
Su puesta en marcha requiere la aprobación del Consejo de Ministros, al tratarse de una inversión directa extranjera.
E dicir, o obxectivo e tratar de xerar un dilema no que o Goberno do Estado sempre perda, sexa cal sexa a resolución deste asunto: se aproba o investimento estará a colaborar coa espionaxe China e se non o aproba, debido a súa falta de tino, estará a frustrar as lexítimas aspiracións de re-industrialización de Galiza. Se ao final o investimento de SAIC se perdera ou resultara efectivamente socavado, se os postos de traballo non se materializaran, se a actividade económica non medrara en Ferrolterra, non son consecuencias que lle preocupen aos urdidores, perpetradores e colaboradores necesarios desta valiosa contribución á política, son danos colaterais.