A esixencia dun axuste mínimo anual do déficit do 0,5% do PIB ata chegar ao 3% e unha redución gradual da débeda pública ata o obxectivo do 60% do PIB en catro anos son un bo exemplo da importancia que para os estados da Eurozona teñen as decisións da Comisión Europea que afectan á súa soberanía.



Seguir lendo Este contido é exclusivo para subscritores