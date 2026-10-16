Eleccións xerais e poder xudicial

As eleccións xerais do día 29 de novembro vanse celebrar nun escenario marcado pola decidida intervención política dun sector do poder xudicial, de mentalidade claramente franquista, pero cunha forte implantación nas máis altas instancias -Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional-, que dende o ascenso de Pedro Sánchez a Presidencia do goberno español non cesou nos seus intentos de promover un golpe xudicial contra o mesmo. Uns intentos para os que contaron co apoio dos partidos da dereita extrema (PP, Vox), de importantes medios de comunicación e opinión, de pseudosindicatos e de asociacións parafascistas.
Un intento que non cesa como estamos vendo agora cando queren condicionar as propias eleccións xerais. Así, no primeiro día de precampaña o Partido Popular (PP) pediu á Audiencia Nacional a imputación do PSOE por nada máis e nada menos que cinco delitos: suborno, tráfico de influencias, branqueo de capitais, financiación ilegal e malversación. Con esta nova actuación o Partido Popular continúa coa súa estratexia de utilizar sectores amigos do poder xudicial para atacar os partidos de progreso cando, dados os casos de corrupción nos que está metido (Gürtel, Púnica, Kitchen, Montoro,….), pasa por ser un dos partidos máis corruptos de Europa, tendo na actualidade 30 casos pendentes de xuízo cun custo aproximado para as arcas públicas superior aos 4.200 millóns de euros. En relación coa citada imputación, parece que finalmente o maxistrado encargado do caso rexeitouna por considerar que para a mesma “non abonda con que directivos ou empregados cometeran delito”, unha decisión que pon de novo en evidencia a estratexia golpista das dereitas extremas.
Na a súa ofensiva político-xudicial, as dereitas vense acompañadas por sas do Tribunal Supremo que, nunha liorta particular contra o Goberno de progreso e tamén contra os líderes independentistas cataláns, non baixa a gadaña nos seus intentos de controlar a acción política a través do uso da xudicatura. Velaí a súa recente actuación na crise migratoria de Ceuta, ou a resistencia a levantar a suspensión do voto antes das eleccións para os beneficiados pola “lei de netos” -o que de feito supón negarlle a máis de cen mil cidadáns españois o dereito ao voto que lle recoñece a Constitución española-, a anulación do decreto que buscaba endurecer a creación de Universidades privadas e a obsesión por frear a aplicación da Amnistía aos políticos independentistas cataláns para evitar que remate beneficiando a Puigdemont, como así o establecen tanto o Tribunal Constitucional coma o TJUE. Unhas actuacións xudiciais dirixidas a derrubar o goberno de progreso e que ultimamente, dende o Tribunal Supremo e outras instancias xudiciais -como evidencian os casos do exfiscal Xeral Álvaro García Ortiz, de Begoña Gomez e de David Sánchez-, focalízanse no presidente do Goberno. Unha ofensiva “impregnada de ideoloxía reaccionaria que actúa a prol dos intereses dos partidos da oposición” (J.A. MARTIN PALLIN: Visto para sentencia)
Unha realidade que xustifica o criterio de que o poder xudicial español precisa de reformas que fagan que se adecúe ao que se correspondería con unha democracia avanzada. Porque nestas dúas lexislaturas puidemos comprobar, a través dos casos citados e outros moitos mais -Ada Colau, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez, etc.- como hai maxistrados e órganos xudiciais que, por caso, non respectan a presunción de inocencia, utilizan probas acusatorias subministradas por asociacións claramente fascistas que carecen do necesario fundamento e rigor, aplican distintos tempos aos casos xudiciais segundo afecten as esquerdas e aos independentistas ou as dereitas, non respectan a separación de poderes e tentan suplantar o poder lexislativo, resístense a executar as decisións de órganos xudiciais superiores e non recoñecen principios constitucionais como que “a soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado” (Art. 2º Constitución Española) e que “os españois son iguais diante da lei” (Art. 14º Constitución española).