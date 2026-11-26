España pasa por ser un dos estados da Unión Europea que na última década máis ten avanzado en igualdade de xénero. Claro que lle está custando caro, moi caro ás mulleres: dende o 1 de xaneiro de 2003 ata o día de hoxe están contabilizadas case 1.400 mulleres que en España foron vítimas mortais do machismo (47 no que vai de ano 2026). Unhas cifras que resultan arrepiantes e que resultan intolerables dende calquera punto de vista.
Onte, 25 de novembro, miles de mulleres puxeron de manifesto o seu repudio a estes comportamentos nas multitudinarias manifestacións convocadas en practicamente toda España. Manifestacións que evidencian o que sinalabamos: que aínda queda moito camiño por percorrer ata conseguir unha igualdade de xénero real. Queda moito camiño por percorrer porque en España son moi poderosas as resistencias aos avances.
Se tivésemos que poñer o foco nas resistencias, situaríamos en primeiro lugar a igrexa católica, unha institución claramente sexista que segue contando con moito poder e apoio en practicamente todos os pobos de España. Un poder que tanto é institucional como ideolóxico, pero que se mantén ao longo dos anos a pesar dos avances conseguidos. O sexismo da Igrexa podemos velo na súa propia estrutura de poder, onde os postos de bispos, cardeais e papas están reservados en exclusiva para homes, mentres as mulleres -monxas- ocupan un lugar moi secundario. E está tamén presente na súa ideoloxía (catolicismo), que mantén principios que lles reservan ás mulleres un papel secundario e subordinado tanto na familia como na sociedade. A resistencia ao cambio vese fortalecida tanto polo trato favorable que a igrexa católica recibe dos gobernos de quenda, especialmente aqueles nos que gobernan as dereitas (PP, Vox), como pola súa forte presenza en servizos de benestar esenciais (ensino, atención á infancia e á vellez,…) que deberían ser públicos e gratuítos.
Unha resistencia que atopa folgos en poderes do estado moi relevantes, como sucede co poder xudicial. Podemos comprobalo nas numerosas resolucións xudiciais de casos que afectan tanto á violencia de xénero como ao papel das mulleres na sociedade, como na composición, por razón de xénero, dos órganos de poder das distintas instancias xudiciais (Tribunal Constitucional, Consello Xeral do Poder Xudicial, Tribunal Supremo, Audiencias Provinciais), onde as mulleres non só son moi minoritarias, senón que ás que están lles resulta moi difícil desempeñar o seu labor, como puxeron en evidencia os casos de Victoria Rosell e Dolores Delgado. Vaian os seguintes datos como proba: se as mulleres xa supoñen o 53% dos/as maxistrados/as, só ocupan o 27% dos postos nos órganos superiores e no conxunto de Tribunais Superiores de Xustiza Autonómicos. Algo parecido sucede nos chamados corpos e forzas de seguridade, onde só o 17% do cadro de persoal da Policía Nacional e o 9% da Garda Civil están compostos por mulleres. A situación é peor se miramos as categorías: na Policía Nacional as mulleres só representan o 11,5% da escala superior e na Garda Civil só o 5,4% dos oficiais. Situación moi similar é a do exército, onde só o 13,5% dos seus membros son mulleres, que só ocupan o 5% do liderado no militar.
Esta situación de clara desigualdade reprodúcese tamén no ámbito empresarial, onde a presenza das mulleres nos postos de responsabilidade segue sendo unha materia pendente: actualmente ocupan o 37,3% dos postos directivos -aínda que debemos sinalar que esta cifra é unha das máis altas da Unión Europea (34,9%)- pero só o 18,5% dos postos de CEO están ocupados por mulleres.
E a desigualdade tamén se manifesta segundo en que partidos políticos, aínda que as evidencias demostran que no caso das dereitas (PP, Vox) é moito máis acentuada que nas esquerdas (PSOE, Frente Amplo, BNG, Bildu, ERC…). Dase tanto a nivel de composición das súas directivas como, moi especialmente, a nivel de programas e actuacións gobernamentais. Comezando por isto último, temos o sucedido nestas dúas últimas lexislaturas, cando esas dereitas (PP, Vox) votaron en contra de practicamente todas as iniciativas que o goberno de progreso presentou en prol da igualdade de xénero, ao que lle podemos sumar as decisións que están tomando nas autonomías onde gobernan, poñendo en evidencia como, en asuntos tan relevantes para as mulleres como o dereito ao aborto, a axuda ás vítimas da violencia machista ou os permisos por maternidade, entre outros, estes partidos das dereitas extremas (PP, Vox) se sitúan claramente en contra. Unha posición que se ve referendada pola lectura dos seus programas cara a estas eleccións do día 29, cun Partido Popular que fixo seus os postulados machistas e reaccionarios de Vox. Unha posición ideolóxica e política que non estraña se, por caso, atendemos á posición que en materia de igualdade de xénero manteñen as súas mulleres dirixentes (Isabel Díaz Ayuso, Esther Muñoz, Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo, Pepa Millán, Rocío Monasterio, Macarena Olona….), nas que prima moito máis a súa visión de clase que a feminista. Algo que puidemos confirmar este 25 de novembro, cando as mulleres destes partidos non só non participaron nas grandes manifestacións feministas celebradas en toda España, senón que as atacaron duramente.
Velaí algunhas das razóns que explican como, a nivel de igualdade de xénero en España, a pesar dos indiscutibles avances das últimas décadas aínda queda moito camiño por percorrer, especialmente polas resistencias que aquela atopa en diferentes instancias que poden multiplicarse se as dereitas extremas gañan as eleccións do día 29 e acceden ao goberno de España. Por estas razóns, as mulleres teñen motivos abondo para estar preocupadas, posto que dereitos que tanto lles está custando conseguir poden ser varridos polo neofranquismo.