Eleccións xerais e ferrocarril

O terrible accidente ferroviario de Urda (Toledo), un dos máis graves da historia recente do ferrocarril español, que tivo lugar polo brutal choque entre un AVE (Madrid-Sevilla) e un tren de IRYO e que, no momento en que escribo isto, apunta a 68 mortos e 80 feridos, algúns deles moi graves, debería levarnos a todos os cidadáns dos pobos de España, en primeiro lugar, a mostrar a nosa total solidariedade e tamén o noso cariño ás vítimas e aos seus familiares, que deben comprobar que non están sós en momentos tan duros para eles.
En segundo lugar, está a esixencia de explicacións claras e convincentes sobre as causas deste accidente por parte dos responsables dos distintos niveis do sistema ferroviario (RENFE, ADIF, IRYO…) e das administracións públicas, empezando polo Goberno español. Explicacións que non poden quedar, como sucedeu en casos anteriores, na mención dos posibles fallos técnicos (avaría nos sistemas de sinalización, fallo no sistema automático de seguridade) e humanos (despistes no centro de control, decisións inexplicables e erradas de empregados de ADIF), senón que teñen que ir máis alá, pois estamos diante do segundo accidente moi grave en pouco tempo e mentres os maquinistas dos AVE levan anos advertindo de fallos no sistema.
En terceiro lugar, están as responsabilidades políticas que, aínda que con seguridade veñen de atrás (por exemplo, do Goberno de Mariano Rajoy), atinxen agora de forma moi directa aos actuais responsables políticos (Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, Goberno español). Aínda que se poida considerar que sería inxusto responsabilizar o actual ministro de Transportes e Mobilidade Sostible, o señor Óscar Puente, este debe preguntarse moi seriamente se debe ou non seguir á fronte do Ministerio. Pola súa parte, o presidente do Goberno, o señor Pedro Sánchez, debe tamén asumir as súas responsabilidades como xefe do Executivo, dar a cara (como xa o está facendo), asegurar o apoio moral e loxístico que precisen as vítimas e os seus familiares e, no prazo máis breve posible, tal e como sinalaba antes, explicarlle á cidadanía tanto as causas deste novo accidente como as medidas que se deben adoptar para que estes sinistros non se volvan repetir.
En relación con isto último, os partidos da oposición (PP e Vox) deberían ter altura de miras, mostrar o seu apoio ás vítimas e aos familiares e ofrecer a súa colaboración ao Goberno de quenda, sen por iso deixar de poñer enriba da mesa as súas propostas para que estes accidentes non teñan lugar. Dados os momentos que vivimos (ás portas dunha convocatoria electoral que aparece como moi rifada), a propia estratexia deses partidos (acoso constante e intentos de derrubar o Goberno) e a seguridade de que as responsabilidades alcanzan gobernos anteriores de signo conservador (como sucede co Goberno de Mariano Rajoy), non cabe esperar destes partidos un comportamento distinto ao de utilizar o accidente para seguir atacando e acosando o Goberno español de quenda.
Para finalizar, cómpre subliñar que o ferrocarril español vén arrastrando grandes déficits de investimento público, especialmente en mantemento —que está externalizado— e en persoal cualificado —non se substitúen as baixas por xubilación e incentívanse as xubilacións voluntarias—. Estes déficits tiveron a súa máxima expresión cos gobernos de Mariano Rajoy (PP), cando o gasto público nesta materia se reduciu nun 70 %, unha situación que o actual Goberno de progreso (PSOE/Sumar) intentou reverter, pero sen chegar a conseguilo plenamente. O sistema ferroviario tamén presenta problemas de xestión por mor da competencia entre RENFE e ADIF e pola existencia de varias operadoras circulando —RENFE, IRYO, OUIGO, ARRIBA, ECORAIL…— que compiten entre si. Finalmente, trátase dun ferrocarril no que os seus máximos responsables optaron por primar o AVE en detrimento das liñas rexionais e de proximidade, o que supón un claro prexuízo para as periferias.
En calquera caso, a cidadanía non debería perder a confianza no ferrocarril español, que segue sendo o medio de transporte máis seguro, cómodo e limpo.