O 12 de novembro, NVIDIA anunciou que o seu cofundador, Jensen Huang, dimitira dos seus cargos de presidente executivo, conselleiro delegado e membro do consello de administración. Levaba 33 anos á fronte da empresa. Substitúeo provisionalmente Colette Kress, directora financeira desde 2013, mentres o consello busca unha persoa que asuma o cargo de maneira permanente.
Nos días anteriores fixéronse públicas informacións sobre relacións extramatrimoniais de Jensen Huang. Segundo Reuters, unha delas foi con Alice Huang, antiga directiva de Megaspeed, unha empresa cliente de NVIDIA. A axencia informou tamén de que as autoridades estadounidenses a investigaron por sospeitas de espionaxe. Que pesou máis na dimisión, a ética empresarial ou a xeoestratexia? Para responder, convén empezar por observar que construíu Huang e por que a súa marcha importa mesmo a quen nunca mercou unha acción de NVIDIA.
A empresa que está debaixo da IA
En 1993, Jensen Huang e dous socios fundan NVIDIA para levar os gráficos en tres dimensións ao mercado dos videoxogos. Para debuxar unha escena en movemento, un ordenador ten que facer moitísimas operacións parecidas ao mesmo tempo. A GPU, a unidade de procesamento gráfico, resolve ben ese problema.
En 2006, NVIDIA presenta CUDA, unha plataforma que permite programar as súas GPU para traballos que van máis alá dos gráficos. Un equipo de investigación pode empregalas para simular o comportamento dun fluído ou para adestrar unha rede neuronal. En 2012, AlexNet, unha rede adestrada con GPU de NVIDIA, dá un salto no recoñecemento de imaxes. Faltaban dez anos para que ChatGPT chegase ao público.
A empresa que naceu para mellorar os gráficos dun videoxogo obtivo nese trimestre máis de nove de cada dez dólares de ingresos dunha infraestrutura que, entre outros usos, permite adestrar e executar modelos de intelixencia artificial.
A posición de NVIDIA explícase en parte por como integrou estas tecnoloxías. A empresa deseña os chips e vende tamén software, sistemas e tecnoloxía para conectar miles de procesadores entre si. Para un cliente que leva anos traballando con esas ferramentas, cambiar de provedor implica tamén adaptar o código e comprobar que todo o sistema segue a funcionar como precisa.
No trimestre rematado o 26 de xullo de 2026, NVIDIA facturou 96.200 millóns de dólares. Deles, 89.000 millóns viñeron do negocio dos centros de datos. A empresa que naceu para mellorar os gráficos dun videoxogo obtivo nese trimestre máis de nove de cada dez dólares de ingresos dunha infraestrutura que, entre outros usos, permite adestrar e executar modelos de intelixencia artificial. Aínda que dese cambio foi responsable un equipo enorme, Huang tivo o mérito de soster durante anos unha aposta cuxo mercado principal aínda estaba por aparecer.
O Steve Jobs da infraestrutura
Steve Jobs tiña unha capacidade pouco común para explicar por que alguén ía querer na súa casa, na súa mesa ou no seu peto un produto que aínda non sabía que necesitaba. Huang fixo algo parecido diante doutro público. Convenceu a investigadores, fabricantes de ordenadores e grandes empresas da nube de que aquelas tarxetas deseñadas para xogar podían cambiar a maneira de facer ciencia e, máis tarde, de construír a intelixencia artificial.
O parecido está tamén na maneira en que os dous fundadores ligaron o seu nome a unha forma de facer empresa. Apple integraba o dispositivo e o software para controlar a experiencia de quen o usaba. NVIDIA integrou os chips, o software e a interconexión para controlar unha parte decisiva do traballo de quen programa e desprega a IA.
Para xustificar un despedimento ou esixir unha dimisión, un consello de administración debería poder explicar que deber profesional se incumpriu, que risco se creou e por que a saída é unha resposta proporcionada.
Un asunto privado chega ao consello
Huang recoñeceu publicamente que lle fora infiel á súa muller. Segundo Reuters, mantivo unha relación con Alice Huang, antiga directiva de Megaspeed, unha empresa cliente de NVIDIA con sede en Singapur. A axencia publicou que o directivo presentara os contactos con ela ante os responsables da compañía como interaccións comerciais ordinarias. A prensa informou tamén de relacións con empregadas de NVIDIA. Os membros independentes do consello encargaron unha investigación externa.
Aquí xorden dúas preguntas na fronteira entre o privado e o público. Que ten dereito a saber un consello de administración? E que temos dereito a saber os demais?
Se unha relación se dá entre dúas persoas adultas, alleas entre si no plano profesional, a infidelidade pertence en principio á súa vida privada. A notoriedade dunha delas pode explicar a curiosidade do público, mais para xustificar a publicación fan falta razóns de interese público. E para xustificar un despedimento ou esixir unha dimisión, un consello de administración debería poder explicar que deber profesional se incumpriu, que risco se creou e por que a saída é unha resposta proporcionada.
Cando a outra persoa traballa na empresa, importa a relación de poder. Pode o directivo decidir sobre o seu salario, a súa promoción ou a continuidade no posto? Pode esa persoa poñer fin á relación sen temer consecuencias no traballo? Mesmo se é consentida, a relación pode crear un conflito de intereses. Os feitos dirán se abondaba con declarar a relación e apartarse das decisións afectadas ou se se xustificaba unha medida máis contundente.
E unha persoa que traballa fóra da empresa pode estar, en termos profesionais, moi dentro do seu negocio. Houbo acceso privilexiado a información? Declarouse a relación a quen debía coñecela? A información publicada por Reuters sitúa aí unha das cuestións máis delicadas para NVIDIA.
Quen podería ter interese na marcha de Huang? Para o consello, contar cunha nova dirección pode facilitar as conversas con clientes e reguladores mentres se investigan os feitos.
O que estaba en xogo entre Washington e Pequín
Os chips de NVIDIA convertéronse nunha peza central da política exterior estadounidense. O Goberno dos EEUU restrinxe a exportación a China de determinados chips avanzados para limitar a capacidade do país de desenvolver tecnoloxías con aplicacións comerciais e militares. Para NVIDIA, esas restricións afectan ao acceso ao mercado chinés e á relación con clientes que operan en varios países. Huang defendía que a empresa seguise vendendo en China.
As autoridades estadounidenses investigaron se Alice Huang traballaba para o Goberno chinés. Pequín negouno. Reuters sinala que non puido verificar esa hipótese e que o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos dixo descoñecer se era espía. Megaspeed asegura que colaborou coas inspeccións estadounidenses. O 11 de novembro, dous senadores pediron á Casa Branca e a varios departamentos que conservasen a documentación sobre as exportacións de chips avanzados de NVIDIA a China ou a entidades que puidesen desvialos a ese país.
Quen podería ter interese na marcha de Huang? Para o consello, contar cunha nova dirección pode facilitar as conversas con clientes e reguladores mentres se investigan os feitos. En Washington, os partidarios de endurecer os controis poderían gañar marxe coa saída dun dos defensores máis influentes de manter as vendas a China. Para Pequín, a marcha de Huang pode dificultar as conversas cun provedor decisivo e dar máis peso á aposta polos chips chineses. E os competidores de NVIDIA teñen unha oportunidade de ofrecer alternativas aos clientes que xa pensaban diversificar.
Dous días en Wall Street
O xoves 12 de novembro, as accións de NVIDIA pecharon cun descenso do 4,3 %. Nunha soa sesión, a compañía perdeu máis de 180.000 millóns de dólares de capitalización e quedou arredor dos catro billóns. O venres, as accións volveron baixar arredor dun 2 %, segundo Reuters, e encadearon a sexta semana consecutiva de perdas. Desde o máximo do 6 de outubro, a caída superaba xa o 30 %.
O xoves, mentres NVIDIA caía, os seus competidores AMD e Broadcom subiron arredor dun 6 % e dun 5,5 %, respectivamente. O venres, as dúas baixaron.
Se os clientes reparten os seus pedidos entre máis provedores, AMD e Broadcom poden gañar negocio. Se recortan o investimento total en infraestrutura de IA, haberá menos pedidos para todos. Para saber cal das dúas tendencias pesa máis, haberá que mirar como evolucionan os contratos e o gasto das grandes empresas da nube.
A saída a bolsa de Anthropic permitirá ver canto están dispostos a pagar os investidores por unha empresa que medra rápido e que necesita seguir comprando capacidade de cálculo para crecer.
Canto vale unha empresa que aínda non cotiza?
Anthropic, a empresa creadora de Claude, chega a este episodio en plena preparación da súa saída a bolsa. Se o prezo por acción se fixa no extremo superior do intervalo indicado no folleto preliminar, a súa valoración podería achegarse aos 1,4 billóns de dólares. OpenAI, a empresa creadora de ChatGPT, pechou a comezos de novembro un primeiro tramo de financiamento privado duns 11.000 millóns de dólares, cunha valoración de 1,25 billóns, segundo Reuters e Bloomberg. Unha cifra parte do prezo indicativo dunha oferta pública. A outra é froito dunha negociación privada. Queda por ver canto estarán dispostos a pagar os investidores en bolsa.
A saída de Huang pode pesar nesas valoracións por dúas vías. A primeira é o custo da infraestrutura. Se a competencia entre provedores abarata a capacidade de cálculo, Anthropic e OpenAI poderán atender máis consultas co mesmo gasto. Se esa capacidade se encarece ou resulta máis difícil de conseguir, os investidores prestarán máis atención ás condicións dos contratos a longo prazo cos provedores da nube.
A segunda vía é o prezo que o mercado lle pon á incerteza. A saída a bolsa de Anthropic permitirá ver canto están dispostos a pagar os investidores por unha empresa que medra rápido e que necesita seguir comprando capacidade de cálculo para crecer. OpenAI terá así unha referencia pública. E as dúas terán que responder á mesma pregunta. Cada vez que unha persoa ou unha empresa paga por usar a súa IA, canto queda despois de pagar a infraestrutura que lle dá a resposta?
En xullo, Huang asinou, xunto con representantes doutras organizacións, unha carta na que pedía aos lexisladores estadounidenses que evitasen restrinxir prematuramente os modelos abertos,
Ética e xeoestratexia
Se o único feito que se estivese avaliando fose unha infidelidade, custaría defender que a vida matrimonial de Jensen Huang fose asunto dos accionistas. Se se acredita que houbo conflitos de intereses sen declarar, que se ocultou información relevante ao consello ou que se puxeron en risco decisións comerciais ou de seguridade, a súa continuidade si sería unha cuestión de goberno empresarial. A rivalidade entre os Estados Unidos e China dá a esas preguntas unha dimensión que vai máis alá de NVIDIA.
En xullo, Huang asinou, xunto con representantes doutras organizacións, unha carta na que pedía aos lexisladores estadounidenses que evitasen restrinxir prematuramente os modelos abertos, que outras empresas poden descargar, adaptar e executar pola súa conta. Un mes despois, diante dos investidores, defendeu que habería demanda tanto para os modelos abertos como para os pechados. É unha posición que encaixa no negocio de NVIDIA. Cantas máis empresas executen os seus propios modelos, máis compradores potenciais terá a infraestrutura que vende NVIDIA. Para Anthropic e OpenAI, esa mesma posibilidade dálles aos seus clientes máis alternativas e pode aumentar a presión sobre as súas marxes.
Unha empresa europea pode instalar nos seus servidores un modelo aberto desenvolvido en China e executalo con chips de NVIDIA. Aí é onde se cruzan os dous debates. Os EEUU poden limitar que chips avanzados pode mercar un laboratorio chinés. Se ese laboratorio publica un modelo que outras empresas poden descargar e adaptar, a súa tecnoloxía pode acabar en centros de datos de todo o mundo, mesmo en máquinas que funcionan con chips estadounidenses.
Huang defendía que máis empresas puidesen usar modelos abertos e que NVIDIA seguise vendendo chips en China. Tiveron esas posicións algún peso na súa marcha? Co que sabemos hoxe, a pregunta segue aberta. A investigación pode aclarar que ocorreu dentro da empresa. As primeiras decisións da nova dirección permitirán ver se NVIDIA segue defendendo os modelos abertos e como negocia co Goberno dos EEUU o acceso ao mercado chinés.
Natalia Nogueira López é enxeñeira industrial e directora de Inovalabs Digital (INOVA)