A loita de clases nos Estados Unidos

Aínda que seguramente sería arriscado cualificar como históricos os resultados das eleccións celebradas nos Estados Unidos este primeiro martes do mes de novembro de 2026, á vista das evidencias si se pode afirmar que se produciron feitos electorais que paga a pena destacar e que reflicten unha imaxe da sociedade civil estadounidense que constitúe unha manifestación nidia da loita de clases nese país.
En primeiro lugar, hai que destacar a elevada participación —xa se fala de récord histórico—, especialmente entre as clases de rendas medias e baixas e entre a mocidade, colectivos sempre máis propensos á abstención, o que, como se pode comprobar, favoreceu os candidatos demócratas. Uns candidatos entre os que abundan os rostros novos e mozos, non vinculados ao aparello do Partido Demócrata, o que demostra o acerto dos seus dirixentes na elección dos mesmos. Candidatos que reflicten unha representación moi plural da sociedade civil, pois hai desde representantes (7) do DSA (Democratic Socialists of America), que poderían homologarse á socialdemocracia europea, ata fillos de inmigrantes, pasando por musulmáns, representantes das distintas igrexas (presbiterianos, metodistas), fillos de inmigrantes e, por suposto, numerosos candidatos e candidatas de cor e tamén moitas mulleres: en definitiva, portavoces de colectivos castigados e insultados polas políticas trumpistas.
Estes resultados tamén viñeron demostrar como foron os problemas locais os que, unha vez máis, marcaron a intención de voto: as políticas trumpistas de recorte de empregos públicos e de subsidios, a baixada de impostos aos ricos e a fixación duns aranceis que provocaron que se disparasen o desemprego, o desabastecemento de produtos básicos e a inflación dos prezos (alimentos, combustibles, transporte, vivenda…), provocaron a protesta e o malestar dos cidadáns de rendas medias e baixas. Houbo tamén un claro rexeitamento das prácticas corruptas da Administración Trump (co desvío de fondos públicos aos petos da súa familia e dos seus amigos multimillonarios e cun enriquecemento aínda maior destes últimos).
Finalmente, non se debería ignorar, como subliñaba anteriormente, o peso dos colectivos menos favorecidos no resultado das votacións: a presenza entre os candidatos elixidos —tanto de congresistas como de gobernadores…— de cidadáns de cor, mulleres, fillos e fillas de inmigrantes, persoas pertencentes a colectivos marxinados (LGTBI+), membros das distintas igrexas (presbiterianos e metodistas) e culturas (musulmáns) reflicte a importancia das opcións de clase á hora de votar.
En segundo lugar, tamén se debe destacar o impacto político destas eleccións no ámbito interno. O Partido Republicano perdeu o control do poder lexislativo (Cámara de Representantes e Senado), que pasou a mans do Partido Demócrata, o que lle fará a Donald Trump moito máis difícil seguir gobernando de forma autocrática, como fixo nestes dous anos. Os choques entre os dous poderes (Executivo e Lexislativo) parecen inevitables e as consecuencias son imprevisibles se temos en conta o carácter totalitario daquel. O que parece claro é que xa non poderá gobernar como fixo ata agora.
Iremos vendo tamén como se comportan tanto o Partido Demócrata (que non deixa de ser un partido do réxime, cun aparello burocrático, xerontocrático e conservador moi potente, polo que haberá que ver como convive cunhas novas xeracións máis novas e máis inclinadas á esquerda, que quererán ter máis protagonismo interno e externo, pero que contarán co atranco de ser minoritarias) como o Partido Republicano (que terá que reaccionar diante desta catástrofe. A ver como reacciona: os choques anúncianse importantes, así como as loitas polo poder coa vista posta nas eleccións presidenciais de 2028).
Finalmente, non se debe ignorar o impacto político do feito de que agora os demócratas teñen nas súas mans a posibilidade dun impeachment: unha auténtica espada de Damocles.
Cabe preguntarse cal será o impacto na política exterior dos Estados Unidos e, xa que logo, na situación internacional (Oriente Medio, Latinoamérica, Europa, Rusia, China…). Dado que nos Estados Unidos aquela depende da Presidencia, poderiamos pensar que non haberá cambios significativos e mesmo, como sinalan algunhas fontes «expertas», que Donald Trump reaccione a esta dura derrota endurecendo as súas posicións agresivas e belicistas. Avala esta tese a evidencia de que, na práctica, a política exterior de, por exemplo, Barack Obama e Joe Biden non foi menos agresiva ca actual de Donald Trump. En contra desta hipótese está a evidencia dos enormes custos económicos das guerras de Trump e o seu impacto nos petos da cidadanía e nos recortes das prestacións públicas.
En relación cunha España que está en vésperas electorais, que impacto se pode esperar? Con toda seguridade, os principais partidos das dereitas e das esquerdas optarán por perfís moi diferentes. Así, mentres as primeiras (Vox e PP) intentarán distanciarse de Donald Trump, que pasou de representar un referente a ser case un apestado, algo que non lles será fácil, as segundas (PSOE, Fronte Ampla) buscarán resaltar como a vitoria das dereitas totalitarias (Estados Unidos, Brasil, Israel), digan o que digan as enquisas, non é inevitable e como as políticas e os partidos progresistas poden triunfar se son quen de mobilizar ao seu favor as maiorías sociais. En definitiva, que en España hai partido.
Iremos vendo e analizando.