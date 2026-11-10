A débeda de Venezuela: unha nova estafa

Por se non fose suficiente co secuestro do presidente lexítimo, Nicolás Maduro, e da súa esposa, Cilia Flores, co bombardeo das institucións democráticas, coa expropiación da súa principal fonte de recursos (o petróleo) e coa feudalización dos seus poderes (executivo, lexislativo e xudicial), todo isto por parte dos Estados Unidos, Venezuela ten que ver a continuación como se dispara a súa débeda externa. Todo en beneficio do imperio estadounidense, dos seus bancos e fondos de investimento e tamén das súas grandes fortunas, entre as que debemos contar a familia Trump.
Un novo espolio que Eric Toussaint, amigo e colaborador de Tempos Novos, doutor en Ciencias Políticas polas Universidades de Liexa e de París VIII, ademais de portavoz do CADTM Internacional e membro do Consello Científico de ATTAC Francia, nos detalla con toda claridade nun dos últimos boletíns do CADTM.
Segundo o autor citado, “a reestruturación da débeda que se está a preparar supón unha ameaza adicional e considerable para a poboación venezolana. De feito, corre o risco de obrigar o país durante anos a destinar unha parte importante dos seus recursos, en particular dos seus ingresos petroleiros, ao pagamento dos credores estranxeiros”.
Como primeiro chanzo da citada estafa, E.T. apunta que o importe da débeda recoñecido polo actual goberno venezolano é “totalmente esaxerado”, pois este parece disposto a aceptar que alcance os 240.000 millóns de dólares (240% do PIB actual), unha cifra que case duplicaría as estimacións anteriores, que oscilaban entre os 150.000 e os 170.000 millóns de dólares. “Un recoñecemento que supón que o goberno da señora Delcy Rodríguez se sitúa ao lado dos credores, sen a máis mínima discrepancia con eles, e contra o pobo venezolano” (E.T.). Unha actitude que confirma que o goberno actual non negocia cos credores que buscan saquear Venezuela, senón que se pon do seu lado, como antes fixeron moitas ditaduras militares en América Latina e Asia. Unha decisión que, como sinalaba antes, vai “obrigar o país durante moitos anos a destinar unha parte importante dos seus ingresos petroleiros ao pagamento dos credores estranxeiros” (E.T.).
Unha decisión que, sumada á confiscación dos recursos petroleiros, confirma a submisión a Washington das novas autoridades venezolanas. “Quero, nesta 81ª Asemblea Xeral da ONU, agradecer ao presidente Donald Trump (sic) e ao seu goberno a súa disposición a retomar o camiño das relacións diplomáticas e de cooperación con Venezuela” (Delcy Rodríguez). “Se sumamos Estados Unidos e Venezuela, posuímos máis do 60% do petróleo mundial. Quizais sexa o maior acordo. Foi unha guerra, pero quizais sexa o maior acordo xamais asinado. Ao vencedor tócalle o botín, todos tedes oído esta expresión” (Donald Trump). Máis aínda: “Ao vencedor tócalle o botín, non é así? Pero grazas á nosa grande vitoria na nosa recente guerra contra Venezuela, o petróleo e os cargamentos subminístranse aos Estados Unidos sen ningún custo para o contribuínte estadounidense” (D.T.).
Voltando á débeda, o acordo supón que o goberno venezolano recoñece o conxunto das sumas reclamadas polos credores sen sequera examinar a súa orixe e a súa lexitimidade, cando, por exemplo, pode supoñer recoñecer “ata un 233% de rendemento sobre o investimento inicial para algúns credores” (E.T.). Entre os credores podemos atopar grandes fondos de investimento, bancos, familias venezolanas ou estranxeiras adiñeiradas, fondos voitre, etc., que compraran a débeda a prezo de saldo nos últimos anos e que, con este acordo, van obter rendementos espectaculares.
En relación con isto último, e como exemplo, resulta moi esclarecedor sinalar a evolución dos prezos dalgúns dos bonos venezolanos máis relevantes (PDVSA 2035) no mercado da débeda: se a principios de xullo de 2024 se adquirían por un 12% do seu valor nominal, en outubro deste ano (2026) valían un 46%. Como podemos interpretar isto? Moi sinxelo. “Supoñamos que un fondo de investimento comprou en xullo de 2024 bonos de PDVSA cun valor nominal de 100 millóns de dólares por 12 millóns de dólares. Supoñamos que o Goberno de Venezuela consegue unha redución do 60% do valor nominal ao longo do ano 2027 e que o anuncia como unha vitoria. Neste escenario, o credor recuperaría efectivamente 40 millóns de dólares dunha débeda cun valor nominal de 100 millóns de dólares. Pero o fondo que os comprara por 12 millóns gañaría 28 millóns, o que supón unha ganancia do 233,3% con respecto ao seu investimento inicial” (E.T.). Un 577% de rendemento: un negocio redondo para o credor a conta do pobo venezolano. Por certo, cómpre subliñar que “estes cálculos non teñen en conta nin os xuros percibidos nin os posibles pagos intermedios, nin tampouco os novos xuros que se percibirán tras a reestruturación” (E.T.).
Cómpre tamén subliñar que, durante todo este tempo, os credores poden mercar e vender a débeda en calquera momento. Así, “os fondos de investimento privados e os particulares próximos a Trump que estaban ao corrente dun ataque inminente ou que o consideraban probable puideron mercar bonos de PDVSA en decembro de 2025, cando se vendían ao 25% do seu valor nominal, agardar o momento do ataque e revendelos dous días despois ao 33% do seu valor. Os que se quedaron atrás puideron mercalos despois do 5 de xaneiro ao 33%, pensando que seguirían gañando valor, xa que as autoridades venezolanas aceptaran de facto a situación, e revendelos en marzo de 2026 ao 38% do seu valor ou en agosto ao 44%. Outros puideron mercar títulos en marzo ao 38 % do seu valor e revendelos en agosto de 2026 ao 44%” (E.T.).
Pero quen son os principais posuidores da débeda venezolana? “Entre os titulares e compradores identificables de créditos sobre PDVSA atópanse varios grandes xestores de activos e fondos especializados en débeda emerxente e en dificultades, entre os que destacan Ashmore, Fidelity, T. Rowe Price, GMO, Greylock Capital, Mangart Capital, Morgan Stanley, BlackRock, Vanguard, PIMCO e Stone Harbor. Tamén hai que mencionar o fondo voitre Elliott Management” (E.T.).
Cómpre destacar como se merece tanto o papel do FMI (Fondo Monetario Internacional) e do BM (Banco Mundial) como o da banca estadounidense (Goldman Sachs, Centerview Partners) en todas estas operacións de “reestruturación” da débeda venezolana. Reestruturación que realmente é un reparto dos recursos públicos presentes e futuros de Venezuela, moi especialmente dos que proceden dos ingresos do petróleo. Un reparto que se fai en favor dos credores, xa que “cada dólar destinado durante décadas ao servizo da débeda recoñecida no marco dunha reestruturación é un dólar que non poderá destinarse ás necesidades sociais, á reconstrución, aos servizos públicos, á sanidade, ao ensino ou ao desenvolvemento do país” (E.T.).
Se temos en conta estas evidencias sobre a débeda externa venezolana, así como o sucedido cos recursos petrolíferos, entenderemos mellor as auténticas razóns que moveron a administración Trump a invadir Venezuela, secuestrar o seu presidente e feudalizar o país: apoderarse dos recursos petrolíferos venezolanos e someter a débeda externa ás condicións ditadas polos mercados financeiros. En definitiva, transferir recursos e riqueza venezolanos ás grandes sinaturas estadounidenses (bancos, fondos de investimento, grandes petroleiras e grandes fortunas, como a familia Trump e os seus amigos).
A historia repítese unha vez máis. Para os que estean interesados en coñecer máis a fondo este tema, resulta moi recomendable a lectura do traballo xa citado de Eric Toussaint.