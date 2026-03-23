Aos bancos centrais trémenlles as pernas

Durante décadas, os bancos centrais falaron antes que ninguén, dicindo o que había que facer e coa prepotencia típica de quen está seguro de que posúe a verdade absoluta. Os seus directivos actuaron sempre como árbitros da política económica en xeral e únicos custodios da credibilidade institucional.
Por iso sorprende tanto a cautela e mesmo o mutismo actual. A presidenta Lagarde fala con descoñecida modestia: “simplemente non podemos ofrecer unha orientación“. Na Reserva Federal, Powell, en lugar de pontificar como era habitual, limitouse a subliñar “a incerteza que rodea o choque do petróleo”.
Estes días, os bancos centrais dan a imaxe do xogador que mira desde a bancada sen saber se o adestrador lle vai pedir que saia ao campo nin que deberá facer se ten que xogar.
Unha actitude moi distinta á que adoptaron cando estourou a guerra en Ucraína e os prezos da enerxía se dispararon. Inmediatamente mantiveron que a inflación era de natureza monetaria e responderon co seu único instrumento: a subida de tipos. Sen importarlles que a inflación tivese unha orixe claramente externa; nin que subir o prezo do diñeiro sobre uns custos enerxéticos xa disparados supuxese botar máis leña ao fogo.
Prepotencia inxustificada
A tradicional actitude prepotente dos bancos centrais foi sempre, cando menos, rechamante, porque todos eles cargan cun longo historial de predicións erradas e de consecuencias devastadoras.
Powell insistiu en que a inflación postpandémica era “transitoria”. Non o era. A presidenta Lagarde asegurou que sería “moi improbable” unha subida de tipos en 2022. Subiunos ese mesmo ano. O Banco da Reserva de Australia prometeu publicamente que os tipos non subirían ata 2024; subiunos en 2022.
Non son anécdotas illadas. Os estudos académicos mostran que as proxeccións dos principais bancos centrais estiveron sistematicamente nesgadas na mesma dirección (mostrando escenarios máis optimistas que a realidade) e que os seus erros, casualmente, sempre tenden a favorecer o sector financeiro e os grandes capitais.
Máis independencia e poder, peor rendemento
É moi significativo que os grandes erros e fracasos dos bancos centrais se producisen precisamente cando gozaron de total independencia e, ademais, sempre polo mesmo motivo.
Sendo unha das súas principais funcións garantir a estabilidade financeira, resulta que a crecente independencia dos bancos centrais non evitou unha maior recorrencia de episodios de inestabilidade. A base de datos máis recente rexistra máis de 151 crises bancarias sistémicas de 1970 a 2019, 200 de débeda soberana desde 1960 e 414 cambiarias desde 1950: o período de maior densidade de crises de toda a historia documentada.
Nin sequera se pode dicir que a inflación se mantivese controlada grazas á política monetaria, pois moderouse por factores estruturais: a integración de China que afundiu os prezos industriais en Occidente; e as políticas de recortes, o envellecemento demográfico, a desigualdade e a debilidade investidora que mantiveron a economía co freo pisado. Cando esas forzas desapareceron -coa pandemia e as guerras comerciais-, a inflación volveu con virulencia e os bancos centrais non souberon prevelo nin explicalo.
Ademais, unha cousa é domar un indicador estatístico e outra frear as subidas de prezos do que máis importa. A inflación xeral acumulada na UE entre 2010 e 2024 foi do 39%, pero os prezos da vivenda subiron o 53%. Mentres os prezos de consumo se moderaban por factores estruturais, os activos -vivenda, bolsa, débeda- encarecíanse, sen que os bancos centrais fosen capaces de evitalo. E esta inflación é a que máis condiciona a vida económica real.
A razón pola que se producen tantos fallos, os erros continuos e graves dos bancos centrais é algo cada día máis evidente. Non son, como se quere facer crer, institucións técnicas ou neutrais. Como expliquei con detalle no meu libro Más difícil todavía, responden a un deseño ideolóxico baseado desde os anos oitenta en tres grandes piares: a inflación é un fenómeno monetario, a súa independencia é un principio reitor imprescindible para evitar expectativas inflacionistas e os tipos de xuro son a ferramenta necesaria e suficiente para influír sobre os prezos.
O primeiro cae ante a evidencia: a inflación ten múltiples causas e aplicar sempre a mesma resposta é como receitar o mesmo tratamento para calquera enfermidade.
O segundo mostrou os seus límites nas crises. Durante a pandemia, a coordinación cos gobernos foi inevitable, aínda que improvisada e sen un marco institucional claro.
O terceiro é cada vez máis cuestionado. Os tipos de xuro non afectan por igual a todos os sectores nin garanten unha transmisión eficaz ao conxunto da economía.
Cambio de actitude ou falta de rumbo?
Á vista de tantos fallos acumulados, cabe preguntarse se a moderación destas últimas semanas significa que os bancos centrais se decataron dese nesgo e dos seus efectos nocivos e que, por tanto, están dispostos a rectificar.
Naturalmente, non podemos saber o que pasa pola cabeza dos seus dirixentes, pero si coñecemos as súas análises e os instrumentos aos que se seguen aferrando para tomar medidas ante os problemas económicos. E aí non hai moita marxe para o optimismo.
A economía global está en tensión desde hai tempo e os prezos suben por múltiples factores: aranceis de Trump, concentración dos mercados, restrición crediticia, burbulla da intelixencia artificial e, ultimamente, pola guerra de Irán. Porén, os bancos centrais seguen pensando se utilizan ou non o único instrumento de sempre: os tipos de xuro. E o problema é evidente. Subir tipos arrefría a demanda, pero non resolve colos de botella nin baixa o prezo da enerxía. O que provoca, pola contra, é un efecto claro: encarece o financiamento, frea o investimento e debilita a actividade. E non hai que ser un lince para darse conta de que, en economías deprimidas como a europea que crece ao 0,9%, ou na de Estados Unidos afectada polos aranceis, iso podería ser unha puntada definitiva que as frease en seco. Unha vez máis, subir agora os tipos só beneficiaría aos grandes posuidores de capital e paralizaría aínda máis a actividade económica.
O silencio actual dos bancos centrais non é humildade. É parálise. Non se parece ao do sabio que cala porque sabe que as palabras precipitadas fan dano. É o do técnico que, diante dun taboleiro de control para o que foi adestrado en condicións de laboratorio, descobre que os indicadores non responden como indica o manual.
O que os feitos están impoñendo, coa forza acumulada de varios choques simultáneos, é o recoñecemento de que os modelos dos bancos centrais non serven. Cada vez resulta máis evidente que o único instrumento que utilizan produce efectos imprevisibles cando os problemas son de natureza mixta e complexa. A arquitectura da política monetaria está mal deseñada e non é útil ante os problemas económicos do noso tempo.
Todo indica que os bancos centrais empezan a ser conscientes disto. Dino, entre liñas, cando admiten, como Lagarde, que non poden “ofrecer orientación”, ou cando Powell subliña a incerteza como se fose unha novidade e non a condición permanente da economía real.
Por iso, agora que o adestrador lles di que se preparen para saír ao campo, trémenlles as pernas.
As reformas que se necesitan
É un erro alegrarse da moderación e cautela actual dos bancos centrais. É só unha mostra da súa impotencia que nos indica a urxencia de redeseñalos profundamente.
Hai que ampliar o seu mandato máis aló do control da inflación, incluíndo estabilidade financeira sistémica, prevención de burbullas de activos, sustentabilidade ambiental e obxectivos de desenvolvemento sostible, avaliando os efectos distributivos de cada decisión.
Débese redefinir a medición da inflación, incluíndo o prezo efectivo da vivenda -non o aluguer equivalente hipotético- e os activos que realmente determinan o benestar das persoas e a boa marcha das empresas.
É imprescindible substituír a brocha gorda dos tipos de xuro por instrumentos cirúrxicos: coeficientes de capital contracíclicos, límites á relación préstamo-valor en hipotecas, requisitos de liquidez sectoriais que actúen sobre os focos de fraxilidade sen afogar o conxunto da economía…
Urxe reformar a súa gobernanza: os órganos de goberno dos bancos centrais son socialmente homoxéneos, o que xera puntos cegos colectivos. Necesítase diversidade de enfoques, rendición de contas real ante os parlamentos e avaliacións externas independentes.
E é fundamental institucionalizar a coordinación da súa política monetaria coa política fiscal, non como subordinación, senón como arquitectura: protocolos formais, transparentes e suxeitos a rendición de contas.
O problema non é que os bancos centrais se equivoquen tanto. É que actúan como se non puidesen equivocarse nunca. E que llo estamos permitindo.
Tradución ao galego do orixinal publicado no blog de Juan Torres