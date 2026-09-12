Ceuta e a tentación da excepcionalidade

O acontecido en Ceuta non pode contemplarse unicamente como unha crise migratoria ou fronteiriza. Hai indicios suficientes para preguntarnos se non se están a crear deliberadamente as condicións políticas e sociais que permitan xustificar, chegado o momento, unha resposta excepcional. E aquí adquire especial relevancia a terminoloxía utilizada por Aznar, porque lembra inevitablemente o debate suscitado pola declaración do estado de alarma durante a pandemia.
Daquela, o Tribunal Constitucional estableceu que o Goberno podía recorrer ao estado de alarma, pero que non podía utilizalo para impoñer unhas restricións que, pola súa intensidade, supuñan materialmente a suspensión de dereitos fundamentais. Para iso estaba o estado de excepción. A lección debería ser evidente: cando o poder pretende resolver unha situación extraordinaria mediante procedementos extraordinarios, a primeira vítima pode ser precisamente o Estado de dereito.
As propostas do presidente da Cidade e do Partido Popular, cando formulan solucións inmediatas e á marxe das garantías ordinarias, apuntan cara a unha lóxica extremadamente perigosa: se a situación é excepcional, preténdese que tamén o sexan as respostas.
O meu temor é que algo parecido poida estar a xestarse agora en Ceuta. As propostas do presidente da Cidade e do Partido Popular, cando formulan solucións inmediatas e á marxe das garantías ordinarias, apuntan cara a unha lóxica extremadamente perigosa: se a situación é excepcional, preténdese que tamén o sexan as respostas. O seguinte paso podería ser reclamar a suspensión de dereitos ou daquelas leis que dificulten unha expulsión inmediata. E iso xa non sería simplemente unha política migratoria máis dura: sería aceptar que determinadas persoas poden quedar fóra da protección da lei.
Resultaría particularmente grave pretender expulsar indiscriminadamente a estranxeiros documentados, adultos ou menores, marroquís ou subsaharianos, simplemente porque a súa presenza se considere inconveniente. Unha democracia non pode decidir quen ten dereitos en función da oportunidade política do momento.
Tampouco me convence atribuír automaticamente o ocorrido ao rei de Marrocos. A propia estrutura do poder marroquí permite pensar na existencia de intereses contrapostos dentro dos servizos de intelixencia, o estamento militar, determinados sectores do Goberno e grupos económicos. Mesmo cabe interpretar determinadas operacións como unha forma de demostrar ao propio monarca a fraxilidade da súa posición. A data e o simbolismo dalgunhas actuacións adquiren, neste contexto, unha importancia que non debería desprezarse.
Tampouco pode descartarse que determinados sectores marroquís actúen en coordinación con intereses estadounidenses ou israelís, aínda que calquera atribución concreta esixiría probas que hoxe non temos.
E detrás de todo iso está, inevitablemente, a xeopolítica. Ceuta e Melilla non son soamente dúas cidades españolas: son pezas dunha partida moito maior polo control do Estreito. Xibraltar, Marrocos, España e os intereses estratéxicos dos Estados Unidos forman parte dun mesmo taboleiro. A cuestión de fondo é quen controla as dúas grandes chaves de acceso ao Mediterráneo e quen resulta ser o socio considerado máis fiable por Washington.
Nese escenario, tampouco pode descartarse que determinados sectores marroquís actúen en coordinación con intereses estadounidenses ou israelís, aínda que calquera atribución concreta esixiría probas que hoxe non temos. O que si parece evidente é que Ceuta constitúe unha peza demasiado importante como para reducir o sucedido a unha simple crise migratoria.
Por iso España evita unha acusación directa contra Rabat. Non necesariamente porque descoñeza o ocorrido, senón porque unha acusación formal contra a monarquía marroquí podería desencadear unha crise de consecuencias imprevisibles. E aí reside o verdadeiro paradoxo: mentres se esixe dentro de España unha resposta cada vez máis contundente, quizais a responsabilidade dun Goberno sexa precisamente evitar que unha crise fronteiriza termine converténdose na xustificación para unha crise constitucional.