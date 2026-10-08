Boa viaxe, profesor, e grazas polo teu maxisterio

Veño de enterarme da morte do meu vello profesor e camarada Xosé Manuel Beiras. Unha morte que, por agardada -sabía do seu delicado estado de saúde-, non deixa de afectarme, deixando un pequeno baleiro que intentarei cubrir momentaneamente lembrando como influíu tanto na miña formación profesional de economista como nas miñas ideas políticas.
Non pertenzo, nin pertencín, ao seu círculo íntimo, pero si fun, primeiro, alumno seu na Cátedra de Estrutura Económica da Facultade de Ciencias Económicas na USC e, posteriormente, compañeiro de partido, no PSG (Partido Socialista Galego), que el iluminaba —era o principal activo— para posteriormente seguir camiños distintos, que non diverxentes, e sen apenas contacto. A pesar diso, pola miña parte sempre quedou ese agradecemento que lle gardas a quen na túa vida abriuche os ollos sobre a realidade, axudoute a reflexionar e tamén, nalgún momento, guioute. Se tivese que escoller entre as súas ensinanzas, diría dúas que poden parecer frugais: a permanente dúbida e a eterna rebeldía.
O seu maxisterio empurroume a ler moito, ás veces de xeito obsesivo, o que, lonxe de aclararme as ideas, fixo incrementar as miñas dúbidas. Karl Marx seica lle dicía á súa moi querida filla Leonor «dubida de todo». Pois, gardando as distancias e con todo o meu respecto, atrévome a dicir que Xosé Manuel tamén tivo, sen el sabelo, ese efecto en min: fíxome un dubitativo, unha persoa que está en permanente dúbida. Unha dúbida que, sen que sexa contraditorio, aséntase sobre algunhas ideas moi firmes e consolidadas e que, por caso, compartiríamos no PSG, desde o que un grupo de pesegos intentamos que na loita política, tanto durante os últimos anos da ditadura como nos primeiros da transición á democracia, a realidade de Galicia ocupase o lugar que lle correspondía. Un intento que non poucos cualificaron como un fracaso, unha valoracón coa que outros, como é o meu caso, non coincidimos porque, aínda que as urnas non nos favoreceron, atrévome a asegurar que o PSG abriu en Galicia unha senda que segue aberta e tamén baleira.
A sinceridade e tamén a vehemencia do seu compromiso persoal e político tivo seguidores e tamén inimigos, algúns moi miserables. Como personaxe público, pagou a súa peaxe, pero tamén recibiu apoios e agradecementos, pero hai algo que ninguén lle poderá negar: a historia poñerao no «pavillón dos galegos ilustres», porque o merece. Porque eu afirmo con rotundidade que Xosé Manoel Beiras Torrado xa forma parte da historia máis ilustre de Galicia.
Grazas, mestre e compañeiro. Que a terra che sexa leve.