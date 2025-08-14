Sobre monte e incendios

Galicia afronta un novo verán de lumes que aspira a bater tristes records. Os incendios de Chandrexa de Queixa veñen de converxer nun leviatán que xa devorou 11.000 hectáreas e se converteu no segundo maior incendio da historia do noso país. O profesor Albino Prada reflexiona sobre a situación e sobre os cambios no uso do solo nas últimas décadas.
[…] antes de 1965
Ata 1965, temos visto regularmente cada ano, no cerne do verán, unha gran parte de Galicia sepultada polos fumes das estivadas. Eran entón espectáculos inesquecibles o das chamas roxas correndo, á caída do serán, ó longo dos terróns secados ou o dos homes e as mulleres axitándose, galleta en man, como outros tantos personaxes de soño, perdidos nos veos azulados, para apagar ou, pola contra, reaviva-las brasas. Mesetas e cumios dedicados ó mato animábanse entón cunha estraña vida. No fondo dos vales, das depresións e das brañas acumulábanse os cheiros abafantes, ásperos e difíciles de respirar.
Abel Bouhier, La Galice, Xunta de Galicia, 2001, p. 818.
[…] despois de 1967
Ó deshumaniza-lo monte, que xa non resoa coas febrís actividades da primavera e do verán, ó marxina-lo monte e contribuír a transformalo nun amplo piñeiral ás veces perigoso, a rápida desaparición das estivadas, quéirase ou non, golpeou en pleno corazón á agricultura galega e desequilibrouna completamente.
Abel Bouhier, La Galice, Xunta de Galicia, 2001, p. 846.
[…] no ano 2006
A evolución da superficie forestal queimada en Galicia non se pode entender sen ter en conta os cambios nos usos do solo experimentados nas últimas décadas e a importancia da matogueira na estrutura agrícola galega (Bouhier, 1979). A biomasa forestal, especialmente a matogueira e a derivada da limpeza, tiña usos tradicionais como leito para o gando, fonte de esterco, base para o pastoreo e outras funcións que se foron perdendo co tempo.
Unha vez desaparecidas as funcións tradicionais, principalmente debido á fatiga, ao desánimo, ao éxodo poboacional, en definitiva, ao abandono do mundo rural ou, noutras palabras, ás tradicións do campo galego (Bouhier, 1979), a súa presenza incontrolada xera problemas ambientais, entre os que destaca o aumento do risco de incendios. En canto á evolución dos incendios forestais e da superficie queimada nas últimas tres décadas, podemos ver como o número de incendios seguiu aumentando nos últimos 30 anos, cun cambio na tendencia da superficie queimada. Malia diminuír en termos absolutos, o número de incendios pasou de localizarse principalmente en zonas forestais a producirse en zonas deforestadas ou matogueiras que, como recordamos, perderon os seus usos tradicionais. Así, vemos como a porcentaxe de superficies deforestadas queimadas aumentou do 50% ao 75% na última década. Salientando a magnitude dos incendios en Galicia, comprobamos que a superficie total destruída (1.398.933 hectáreas) entre 1970 e 1999 representa o 69% da superficie forestal de Galicia.
Debemos, polo tanto, buscar alternativas para xestionar e aproveitar a matogueira e os residuos da explotación forestal, unha fonte de riqueza inexplorada en terras coñecidas como “incultas” (Bouhier, 1979) e abandonadas á sorte do lume.
[…] no ano 2025, case vinte anos despois
Abel Bohuier escribía no ano 1977. O texto que reproduzo foi escrito no ano 2006 para Electricidad verde. La biomasa en los montes de Galicia, A. Prada; M. X. Vázquez e M. Soliño (Santiago de Compostela, CIEF-Fundación Caixa Galicia)… neste de novo dramático agosto de 2025 aínda seguimos á espera das “alternativas”.