Se Vox gobernase: débeda disparada e pensións de miseria

O partido de extrema dereita español publicou o seu programa económico, cheo de propostas ultraliberais cuxa falta de fundamento e efectos nocivos xa foron sinalados en moitas ocasións.

Agora comentarei só unha delas, que tería consecuencias especialmente catastróficas de aplicarse: substituír o actual sistema público de pensións baseado no reparto (isto é, as persoas que traballan actualmente financian as pensións dos que agora están xubilados con parte dos seus salarios) por un baseado na capitalización (cada persoa aforra, eses aforros invístense nos mercados financeiros e, ao final da súa vida laboral, recupéranse como pensión).

Comezarei esta crítica polo final. A primeira vez que se implementou un cambio deste tipo foi en Chile durante a ditadura de Pinochet. Significativamente, o cambio cara á capitalización impúxose a toda a poboación traballadora, agás os militares e a policía, cuxas pensións aínda están garantidas por un sistema de reparto. Por que foi así, se a capitalización é tan vantaxosa?

O sistema de reparto é moito máis seguro, máis económico e moito máis equitativo.

As razóns son claras. O sistema de reparto é moito máis seguro, máis económico e moito máis equitativo. Estas son as razóns, explicadas breve e claramente.

O sistema de capitalización presenta aínda máis riscos que o sistema de reparto. O financiamento deste último pode verse afectado polo envellecemento e, como ocorre actualmente, por unha baixa produtividade ou unha desigualdade significativa que reduce a masa salarial. Pero tamén pode financiarse mediante impostos xerais. Non obstante, o sistema de capitalización pode fallar durante as crises económicas, a inflación ou unha mala xestión por parte dos seus administradores, circunstancias cada vez máis frecuentes no capitalismo actual. As persoas que opten por fondos afectados por estas situacións perderían as súas pensións ou só recibirían cantidades moi pequenas.

O cambio dun sistema a outro é tremendamente custoso por unha razón sinxela: durante moito tempo, quizais trinta anos ou máis, as pensións de reparto terían que seguir pagándose sen cotizar á seguridade social. Isto sería tan custoso que mesmo os defensores máis fervorosos da capitalización renunciaron a propoñer a súa implantación en España. Algúns cálculos estiman que podería custar o equivalente ao noso PIB actual (1,6 billóns de euros) durante varias décadas, ou quizais máis, dependendo da velocidade do cambio e das reformas complementarias implementadas. A débeda española e os gastos engadidos por xuros dispararíanse. En realidade, son inasumibles.

A maioría dos españois non terían pensión ao xubilarse, ou só terían unha moito menor que a que ofrece o sistema actual.

Para ter cartos dabondo para unha pensión usando o método de capitalización, tes que aforrar ao longo da túa vida. E quen pode aforrar o suficiente? Non é doado de calcular, pero vexamos un exemplo.

Unha persoa de 35 anos que gaña actualmente 2.250 € ao mes (practicamente o salario medio en España) tería que aforrar 510 € ao mes e ingresalos nun fondo de pensións para ter unha pensión equivalente ao 80 % do seu salario desde os 67 anos ata os 87, sen interrupción. É dicir, o 22,6 % do seu salario. Para obter unha pensión equivalente ao 60 % do seu salario actual, esta porcentaxe tería que ser do 17 %.

Segundo a Enquisa de Condicións de Vida do Instituto Nacional de Estatística e outras investigacións, entre o 45 e o 50 % da poboación española non pode chegar a fin de mes ou ten grandes dificultades para facelo. Polo tanto, non hai xeito de que poidan aforrar esa cantidade. Tendo en conta que o nivel medio de aforro das familias españolas non supera o 15 % dos seus ingresos, pódese estimar que non máis do 25 %, como máximo, da nosa poboación podería financiar un fondo de aforro privado que garantise unha pensión minimamente digna. Esta é tamén a razón pola que as propostas de recorrer á capitalización como sistema complementario están condenadas ao fracaso porque a maioría da poboación non ten ingresos dispoñibles suficientes para aforrar tales cantidades.

Poderíase argumentar que todas as cotizacións á seguridade social poderían empregarse para financiar o aforro, pero iso significaría que habería que engadir fondos adicionais para cubrir outras prestacións cubertas pola Seguridade Social se se tivesen que manter.

O sistema de capitalización non é rendible. No seu programa económico, VOX propón a creación dun “fondo público de pensións con criterios de rendibilidade privada”, e este é outro dos enganos habituais dos que defenden este sistema.

O aforro a través de fondos privados só é rendible para os seus administradores e grandes patrimonios, e nunca con total seguridade.

Un estudo independente demostrou que só 99 dos 393 fondos con 15 anos de historia en 2023 (25,2 %) tiveron unha rendibilidade superior á dos bonos gobernamentais, 57 (14,5 %) á do IBEX e 9 tiveron unha rendibilidade negativa. Para seren máis rendibles, deben investir en produtos inseguros, e isto non só fai que os seus activos sexan máis arriscados e máis expostos á quebra, senón que tamén crea inseguridade e volatilidade que se estenden por todo o sistema económico cando actúan como canles para o investimento especulativo. Este último provoca crises financeiras que destrúen activos e causan perdas substanciais para os aforradores. En canto a bolsa cae ou hai unha crise, o que é cada vez máis frecuente, a rendibilidade destes fondos desaparece.

Ademais, outros factores reducen a rendibilidade dos plans de capitalización: as comisións, que adoitan ser elevadas; os custos de converter a cantidade aforrada nunha renda vitalicia, en lugar de recuperala de golpe; e os impostos (sen esquecer a inxustiza de que estes tipos de fondos teñan vantaxes fiscais).

A capitalización cobre máis custosamente, ou non cubre en absoluto, outros riscos que si cubren os sistemas de reparto, como a viuvez, a orfandade e a invalidez.

O envellecemento afecta, sen dúbida, á solvencia dun sistema de reparto. Pero tamén afecta ao sistema de capitalización: se chega un momento no que moitos se xubilan, debe haber moito máis aforro para converter os seus activos aforrados en activos líquidos. Pero se hai menos empregados aforrando, habería unha dificultade similar para converter os fondos acumulados en activos líquidos en forma de pensións.

A proposta de privatizar o financiamento das pensións mediante métodos de capitalización só resulta en menos pensións, pensións máis baixas para aqueles que poden pagalas, o risco de crises financeiras e económicas e custos extraordinarios para os gobernos, todo o cal se traduce en empobrecemento e aumento da débeda.

O anterior está perfectamente documentado e ben coñecido, pero estamos a falar dun negocio xigantesco para o sector financeiro. É este sector o que sostén e financia a fraude masiva que consiste en facer crer á xente que o sistema público de pensións de reparto é insostible debido ao envellecemento da poboación, porque depende unicamente da proporción entre o número de cotizantes e pensionistas. Facendo crer isto á xente, poden xustificar a súa privatización para usar a gran cantidade de diñeiro que implican as pensións no seu propio beneficio.

Aínda que é obvio que o envellecemento da poboación inflúe na sustentabilidade, é doado demostrar e amplamente comprobado que depende principalmente do aumento da produtividade, do volume de salarios e de como se distribúe o valor da produción. E, por se fose pouco, sempre poden financiarse mediante impostos xerais, o que significa que a súa sustentabilidade depende dunha decisión política, non de circunstancias financeiras.

O que pon en perigo a sustentabilidade do sistema público de pensións de reparto non é a crecente proporción de pensionistas con respecto aos cotizantes, senón a crecente financiarización que prexudica a actividade económica real de produción de bens e servizos, o que reduce a produtividade e aumenta a precariedade e a desigualdade laboral, o que diminúe a masa salarial. Ademais, existe a negativa dos grandes grupos de capital e riqueza a cubrir os gastos xerais en función da súa capacidade de pago e o seu rexeitamento dos principios máis básicos de equidade e solidariedade.

Os partidos políticos que queren que todas as persoas teñan uns ingresos dignos ao deixar o traballo apoian o sistema de reparto, xunto cun sistema fiscal xusto e progresivo e políticas que combaten o privilexio financeiro e a desigualdade.

Os partidos políticos que queren que todas as persoas teñan uns ingresos dignos ao deixar o traballo apoian o sistema de reparto, xunto cun sistema fiscal xusto e progresivo e políticas que combaten o privilexio financeiro e a desigualdade. Quen defenden os intereses dos bancos e do sistema financeiro defenden enganosamente os seus métodos de privatización e capitalización porque priorizan o beneficio financeiro e non lles importa se a xente deixa de recibir pensións ou recibe cantidades miserables.

Como dixen ao principio, isto é perfectamente coñecido, e por iso o mellor e máis seguro sistema de distribución mantívose para militares e policías durante a ditadura de Pinochet, e aínda está vixente para eles.

En España, centos de miles de persoas con salarios e condicións laborais miserables votarán por un partido como VOX que propón recortar salarios e acabaría coas súas pensións se gobernase.

Nos Estados Unidos, millóns de persoas votaron por Trump, que agora foron deportadas, están a piques de selo, están sendo perseguidas ou están a piques de perder a asistencia sanitaria. En España, centos de miles de persoas con salarios e condicións laborais miserables votarán por un partido como VOX que propón recortar salarios e acabaría coas súas pensións se gobernase. Polo menos, debemos recoñecer que a extrema dereita ten mérito á hora de enganar á xente.

Artigo orixinal dispoñible en Ganas de Escribir. Página web de Juan Torres López (juantorreslopez.com). Cedido polo autor para versión en galego.