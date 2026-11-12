Alén dos 1,5º. Os desafíos climáticos irreversibles que definirán o ao 2027

Ao concluír o ano 2026, a evidencia científica confirma un escenario ineludible: o sistema climático da Terra experimenta alteracións irreversibles e a marxe para a inacción institucional desapareceu.
O actual evento de El Niño (2026-2027) constitúe un episodio de magnitude extraordinaria, catalogado como “Super El Niño”, cuxa continuidade ata febreiro de 2027 presenta unha probabilidade próxima ao 100%. De acordo cos datos da Organización Meteorolóxica Mundial (OMM), o Pacífico tropical acada anomalías térmicas históricas, con proxeccións próximas aos +3,8°C sobre a media habitual para o trimestre de novembro de 2026 a xaneiro de 2027.
Aínda que o epicentro de El Niño se sitúa a miles de quilómetros, as súas teleconexións atmosféricas tamén alcanzan a península Ibérica de forma indirecta. Na nosa rexión, este fenómeno non segue un patrón lineal, pero os modelos climáticos apuntan a un inverno máis cálido do normal, acompañado dunha maior inestabilidade: un escenario que favorece choivas moi irregulares -a miúdo de carácter torrencial na vertente mediterránea- alternadas con episodios de seca e anomalías térmicas persistentes.
Durante anos, os acordos internacionais -como o Acordo de París de 2015- centráronse nunha gran promesa: evitar que a temperatura do planeta subise máis de 1,5°C respecto á época preindustrial. Os expertos consideraban esa cifra como unha liña vermella que separaba un quecemento manexable dunha crise fóra de control.
Con todo, os últimos datos dos principais organismos científicos da ONU -o PNUMA e a Organización Meteorolóxica Mundial- confirman que xa estamos rozando e superando de forma sostida ese limiar anual. Entramos así nunha nova etapa coñecida como sobreimpulso térmico (overshoot). Neste escenario, o obxectivo xa non é evitar ese límite, senón frear o quecemento para que o pico de temperaturas a mediados de século sexa o máis baixo posible e lograr que o planeta volva arrefriar antes de 2100.
De manterse as políticas actuais, as proxeccións científicas máis sólidas indican que a temperatura global subirá 2,8 °C para o ano 2100, unha cifra moi superior ao limiar de seguridade establecido.
A calor acumulada na Terra cambiou por completo as regras do xogo e os mapas de risco climático. Aínda que nos últimos anos os gobernos actualizaron os seus plans para recortar emisións (coñecidos como NDC, ou Contribucións Determinadas a Nivel Nacional), estes compromisos quedan moi curtos. A brecha entre o que se promete e o que realmente necesitamos facer segue sendo abismal.
De manterse as políticas actuais, as proxeccións científicas máis sólidas indican que a temperatura global subirá 2,8°C para o ano 2100, unha cifra moi superior ao limiar de seguridade establecido. O abandono dos combustibles fósiles avanza a un ritmo moito máis lento do esperado. A isto súmase que os modestos avances das nacións desenvolvidas quedan neutralizados pola crecente demanda enerxética dos países emerxentes, os cales requiren impulsar a súa economía, pero non contan cos fondos necesarios para facelo mediante fontes renovables.
Na península Ibérica, o panorama é aínda máis preocupante. Pola súa localización na conca mediterránea, o noso territorio actúa como unha “zona cero” do cambio climático e quenta a un ritmo moito máis rápido que a media mundial. De feito, se o planeta alcanza eses 2,8°C a finais de século, no Estado español o termómetro subirá bastante por riba desa cifra, superando facilmente os 3°C ou 4°C de aumento. Isto traducirase en veráns moitísimo máis longos, secas extremas e ondas de calor cada vez máis frecuentes e intensas.
A esta realidade termodinámica engádese unha crise silenciosa pero devastadora na biosfera: a degradación acelerada do solo. Practicamente o 40% da superficie terrestre do planeta atópase xa deteriorada debido á agricultura intensiva, a deforestación e a desertificación.
Este desgaste non só compromete a seguridade alimentaria de miles de millóns de persoas, senón que anula un dos sumidoiros de carbono máis eficientes da natureza. Os solos empobrecidos perden a súa capacidade de reter humidade e almacenar CO₂, transformándose en fontes netas de emisións e acelerando os bucles de retroalimentación climática. En paralelo, os ecosistemas mariños sofren unha acidificación constante que debilita as cadeas tróficas globais, mentres o permafrost ártico libera metano a un ritmo superior ao previsto a principios da década.
Máis alá da electricidade, o verdadeiro colo de botella ecolóxico desta revolución tecnolóxica radica na súa pegada hídrica.
O panorama medioambiental de 2026 incorpora, ademais, unha variable tecnolóxica imprevista nas axendas climáticas tradicionais: o auxe masivo da intelixencia artificial e a infraestrutura dixital profunda. A proliferación de centros de datos de última xeración para procesar modelos avanzados disparou o consumo eléctrico global, tensionando as redes de xeración limpa.
Máis alá da electricidade, o verdadeiro colo de botella ecolóxico desta revolución tecnolóxica radica na súa pegada hídrica. Os sistemas de refrixeración destes macrocomplexos de servidores consumen miles de millóns de litros de auga doce ao ano, competindo directamente co subministro agrícola e doméstico en rexións que xa padecen estrés hídrico crónico. A dixitalización, outrora percibida como unha ferramenta clave para a descarbonización, revélase agora como un novo e voraz consumidor de recursos físicos que esixe unha regulación medioambiental inmediata.
Con este balance sobre a mesa, 2027 non será un ano para a reflexión teórica, senón para a posta en marcha obrigada de medidas concretas. O primeiro gran reto da gobernanza internacional consistirá en redefinir as metas de redución de emisións a medio prazo.
Para evitar que o sobreimpulso da temperatura global se volva permanente, a comunidade internacional debe articular mecanismos vinculantes que impoñan un recorte do 18% nas emisións globais de gases de efecto invernadoiro para 2030, ascendendo a un drástico 45% para 2035. Isto require que as principais potencias industriais abandonen a voluntariedade dos acordos previos e adopten sancións comerciais ou aranceis climáticos na fronteira para castigar a inacción.
Con todo, ningunha estratexia de mitigación será viable se non se resolve a profunda fractura financeira entre o norte e o sur global. As proxeccións económicas para 2027 indican que as nacións en desenvolvemento requirirán un investimento aproximado de 305.000 millóns de dólares anuais de aquí a 2035 só para financiar proxectos de adaptación climática. Isto inclúe sistemas de alerta temperá, reconversión agrícola, xestión de recursos hídricos, defensas costeiras contra o aumento do nivel do mar, redes eléctricas resilientes, servizos sanitarios fronte a enfermidades tropicais e a reubicación planificada de comunidades vulnerables.
Na actualidade, os fondos mobilizados polos países desenvolvidos apenas cobren o 30% desta demanda real. Romper este bloqueo financeiro en 2027 esixe unha reforma estrutural do Banco Mundial e do Fondo Monetario Internacional, liberando liñas de crédito verdes exentas das condicións macroeconómicas tradicionais que asfixian as economías do sur.
A Unión Europea e outros países desenvolvidos vivirán fortes tensións internas para sacar adiante os seus plans climáticos, mentres o campo e a industria piden unha pausa nas novas normas.
Ademais, todo este traballo terá que abrirse paso nun escenario político dividido e cheo de obstáculos. De cara a 2027, un dos maiores freos será o empuxe de quen pide eliminar ou suavizar as leis ambientais. En varias partes do mundo, a suba dos prezos, o custo da enerxía e as dificultades das empresas para competir deron forza a discursos políticos que propoñen frear ou aprazar a transición ecolóxica. A Unión Europea e outros países desenvolvidos vivirán fortes tensións internas para sacar adiante os seus plans climáticos, mentres o campo e a industria piden unha pausa nas novas normas. Para os gobernos progresistas, o gran reto será manter o rumbo a longo prazo sen ceder ante as urxencias do momento.
A encrucillada medioambiental non admite máis dilacións analíticas nin declaracións de intencións baleiras de contido orzamentario. Superada a barreira dos 1,5°C, a humanidade debe asumir de forma madura que o obxectivo xa non é preservar o contorno natural exactamente como o coñecemos, senón xestionar de maneira coordinada o impacto dos cambios que xa desencadeamos.
O ano 2027 marca un antes e un despois: acabouse o tempo das promesas políticas a longo prazo e comeza a era dos resultados inmediatos. Neste novo escenario, cada pequeno avance conta directamente para o noso futuro, xa sexa frear unhas décimas o quecemento global, recuperar un bosque ou reducir a pegada enerxética e hídrica da nosa infraestrutura dixital. Os gobernos, as empresas e a cidadanía xa non temos a misión de evitar unha crise climática que xa está chamando á nosa porta. O noso verdadeiro reto hoxe é aprender a adaptármonos e construír un mundo resistente para poder vivir nun planeta que cambiou, evitando que o sistema colapse.