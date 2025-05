Pepe Mujica: O Sur, o Sur tamén existe

Aínda que me tería gustado moito, nunca cheguei a coñecelo. A coñecelo para darlle unha grande e forte aperta e logo tamén agradecerlle que lle volvera dicir ao mundo, como así fixera o seu compatriota Mario Benedetti, que “o Sur, o Sur tamén existe” aínda que sexa “o norte quen ordene”. Porque aí “abaixo, abaixo… hai homes e mulleres que saben a que asirse”, porque houbo líderes políticos latinoamericanos (Juan Bosch, Bertrand Aristide, Salvador Allende, Hugo Chávez, Rafael Correa e Pepe Mujica entre outros) e segue habendo (Claudia Sheimbaum, Xiomara Castro, Lula da Silva, Luis Arce, Yamandu Orsi, Gustavo Petro, Gabriel Boric…..) que coas súas lóxicas diferenzas, “aproveitando o sol e tamén os eclipses”, seguen empeñados “coa súa fe veterana” en rematar coa desigualdade no seu continente (Latinoamérica é unha das rexións mais desiguais do mundo) pero tamén cos golpes militares (no século XX houbo mais de 300 golpes militares en Latinoamérica: Pepe Mujica sabía moito diso pois durante a ditadura militar -1973/1985- estivo prisioneiro e foi torturado salvaxemente). Confiados en que, a pesar dos Kissingers e os Trumps de cada momento, en Latinoamérica “se abrirán as grandes alamedas por onde pase o home libre” porque “a historia fana os pobos”.

Pepe Mujica díxolle ao mundo, “amigos son do Sur, veño do Sur”, que a primeira tarefa era “coida-la vida” e que “a tolerancia é o fundamento de poder convivir en paz e “entendendo que no mundo somos diferentes”. Que había que “coida-la vida” empezando, polos mais cativos, aos que non hai que asasinar e torturar senón alimentar, coidar e dar escola: durante o seu mandato como Presidente do Uruguay a mortalidade infantil reduciuse nun 50% -pasando do 14,1 ao 6,2 por 1000 nados vivos-. Aínda que non puido evitar que o 25% dos nenos seguiran vivindo na pobreza -antes do seu mandato afectaba ao 50% dos nenos do pais- si conseguiu, como así llo recoñeceu UNICEF, que o 86,8% dos nenos teñan hoxe un desenvolvemento axeitado a súa idade e que o 88,9% asistan ao sistema educativo preescolar. Por estes e outros avances sociais Pepe Mujica, coa axuda dos seus compañeiros, conseguiu “o que era un imposible” en Uruguai, que hoxe por hoxe e segundo o Informe sobre o Desenvolvemento Humano (2025) este país “se localice entre os de moi alto desenvolvemento humano” (2025), seguramente o máis alto de Latinoamérica.

Pepe Mujica tamén demostrou que hai xeitos e xeitos de facer política. Que a política pode ser un acto nobre. Que o presidente dun pequeno país como Uruguai pode ir á Asemblea Xeral das Nacións Unidas para dicir aos gobernantes e dirixentes alí presentes que lle angustiaba “e de que maneira, o porvir que non verei e polo que me comprometo. Si é posible un mundo cunha humanidade mellor, que tal vez hoxe a primeira tarefa sexa coida-la vida”. Por iso defendía que a primeira tarefa dos políticos é coida-la vida e impedi-las guerras. Dicíao porque Latinoamérica sabe moito diso. Tamén defendeu, el que nunca quixo ser un político pero que si o era, que “o único transcendente é o amor, a amizade, a aventura, a solidariedade e a familia”. Por esta forma de pensar, e de actuar, Pepe Mujica non foi un político ao uso pero si foi un político moi amado pola xente do común, porque era un político que defendía “unha civilización con tempo para vivi-las relacións humanas”, para “contemplar e escudriñar o escenario da natureza”, e por iso criticaba que “arrasamos as selvas, as selvas verdadeiras, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrontamos ao sedentarismo con encamiñadores, ao insomnio con pastillas, a soidade con electrónicos, por que somos felices afastados do entorno humano”.

Un político que vivindo nun país moi pequeno (176.215 quilómetros, o dobre de Andalucia, seis veces a superficie de Galicia) tendo en conta a extensión dos países que o rodean (Brasil, Colombia, Arxentina…), que case nunca é noticia, era consciente da necesidade da solidariedade entre os pobos, de que resulta “imperioso lograr un consenso planetario para desatar solidariedade contra os oprimidos… mobiliza-las grandes economías, non para crear descartables, con obsolescencia calculada, senón bens útiles, sen fidelidade, para axudar a levanta-los pobres do mundo. Bens útiles contra a pobreza mundial”

Por este xeito de pensar, pola firmeza con que defendeu as súas conviccións en tódolos foros internacionais -como foi o caso citado da ONU-, por como gobernou o seu país -con resultados como os anteriormente reflectidos-, polo seu escaso amor ao poder -só quixo ser presidente unha lexislatura (2010-2015), tempo suficiente para deixar a súa pegada progresista-, polo seu xeito de vivir -foi considerado o presidente máis pobre do mundo: “non é pobre quen ten pouco, senón quen moito desexa”-, pola súa aversión aos privilexios que teñen os políticos -cando era presidente quixo seguir vivindo nunha casa dunha soa planta, nunha parcela de terra de labranza en lugar da finca presidencial dotada de persoal, mantivo o seu vello coche, un Volkswatgen Escaravello celeste do 1987-. Sendo presidente, destinou a maior parte do seu salario a construír vivendas para os mais pobres. Practicamente nunca usou garabata e sempre mantivo ese aspecto desaliño e como se recén saíra da cama. Por todas estas, e moitas outras razóns, ademais de ter sido, e seguirá sendo, “unha figura incondicional do liderado político de esquerdas en América Latina” como así o definiu o New York Times, o mundo vaino estrañar moito.

Porque como deixo dito Mario Benedetti “aquí abaixo, abaixo, cerca das raíces, é onde a memoria ningún recordo emite, e hai quen se desviven, e hai quen se desmorren, e así entre todos logran o que era un imposible, que todo o mundo saiba que o Sur tamén existe”.