Pazo de Meirás: a fin dunha usurpación

O pasado mes de marzo, o Tribunal Supremo ratificou a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña pola que a familia Franco perdía un dilatado litixio cos poderes públicos sobre a propiedade do Pazo de Meirás, durante moitos anos residencia de verán do ditador. A Sala Primeira do Tribunal desestimou a totalidade dos recursos que os achegados de Francisco Franco impuxeran contra a decisión da Audiencia Provincial. Na súa sentenza, aquela considera que o Pazo é propiedade do Estado, que os actuais propietarios deben devolver a posesión e, acaso o máis polémico, que teñen dereito a ser indemnizados polos gastos realizados no Pazo nestes anos xa que, aparentemente, non foran posuidores do mesmo de mala fe.
Este último punto, que podería significar que os herdeiros do ditador reciban até 800.000 euros de cartos públicos, motivou un dos máis recentes bandazos discursivos do Goberno galego. Nun primeiro momento, entre críticas da oposición, Alfonso Rueda amosouse partidario de acatar a decisión do Tribunal Supremo, incluíndo a indemnización, “guste ou non”. Porén, a Xunta de Galicia non quixo quedar fóra da foto e, poucos días despois, anunciou a súa intención de sumarse ao recurso do Estado contra este polémico pagamento.
Sexa como for, a titularidade do pazo é inequivocamente pública e ficará, no rexistro, asignada ao Estado, sen prexuízo doutra polémica que podería abrirse a continuación, que é a de que Administración, a española ou a galega, debe ser dona do lugar. Polo de agora, todo parece indicar que a Xunta de Galicia se contentaría con xestionar o espazo, máis ca posuílo.
Da pluma ao fusil
Nun país poboado de pazos como Galicia é probábel que durman entre a hedra e a carriza historias tan enguedelladas como a do de Meirás, onde se superpoñen e confunden tempos e biografías. É un pazo ben tardego, construído cando xa o século XX amosaba, por orde da escritora Emilia Pardo Bazán. Na propiedade, que pertencía a súa familia dende unhas cantas xeracións antes, existiron outras residencias anteriormente. Froito dos avatares da Guerra de Independencia, os franceses destruíron o lugar en 1809. Foi o avó da escritora, Miguel Pardo Bazán, quen ergueu no lugar unha primitiva casa familiar. En 1893, a súa neta comezou a construción do pazo, onde pasaría longas tempadas e onde a súa pluma fervería alentando nova creación literaria. A condesa de Pardo Bazán recibiu naqueles muros a Miguel de Unamuno durante a visita do filósofo vasco á Coruña en 1903, cando pronunciou unha conferencia no Teatro Principal a convite do Círculo de Artesáns. E dentro daquelas paredes, na torre coñecida como Quimera, Emilia Pardo Bazán daba forma á súa obra e atesouraba unha ampla biblioteca.
A morte sorprendeu a Emilia Pardo Bazán en maio de 1921. A propiedade pasou a mans do seu fillo, Jaime Quiroga Pardo Bazán. Militar e conspirador contra a II República durante a Sanjurjada, Jaime sería asasasinado xunto co seu propio fillo por milicianos anarquistas durante as primeiras semanas da Guerra Civil nas rúas de Madrid. Estas mortes deixaron o pazo en mans da outra filla de Pardo Bazán, Blanca Quiroga de Parzo Bazán, e da viúva de Jaime, Manuela Esteban Collantes. Estas dúas mulleres quixeron doar o pazo á Compañía de Xesús para a súa transformación en noviciado, pero as negociacións non frutificaron.
Foi neste intre cando entran na historia as autoridades franquistas. O gobernador civil da Coruña, Julio Muñoz Aguilar, xuntamente co banqueiro Pedro Barrié de la Maza e outros persoeiros franquistas, constituíron unha pomposa -ou ridícula, ou ambas cousas- Xunta Provincial Pro Pazo do Caudillo, que foi a que entrou en contacto coas propietarias naquela altura do pazo. O acordo de venda situouse arredor das 400.000 pesetas de entón -obtidas a base de descontar parte do soldo dos funcionarios do Concello e da Deputación da Coruña e da achega a través da venda de bonos de “subscrición popular” a traballadores- , e incluía as torres do pazo e máis ou menos a metade da finca actual. Naquel tempo, a propiedade estaba rodeada por terreos de labranza cuxos donos foron extorsionados e ameazados para privalos das súas terras, que pasaron a engrosar e ampliar a quinta. En moitos casos non existiu compensación económica.
A este labor hai que sumar toda a infraestrutura que posibilitou a comodidade dos Franco durante o usufruto do pazo. A estrada da Coruña a Meirás foi mellorada a través da expropiación de fincas para ancheala e do asfaltado.
O 5 de decembro de 1938, Franco acepta a propiedade no mesmo pazo, onde afirmou que o facía gustoso “exclusivamente por tratarse dunha doazón dos meus queridos paisanos”. O réxime simulou un novo relato de adhesión pública a través do latrocinio, a extorsión e a usurpación. Pode parecer, na fusca mancha do franquismo, só un exemplo máis de como o relato tentou soterrar a violencia e o abuso. Pero resulta difícil non asociar este teatro aos discursos que hoxe, dende unha nostalxia mal disimulada, aluden a adhesión das masas ao ditador cando visitaba esta ou aqueloutra cidade ou fábrica. Que ecos non haberá de Meirás neses brazos en alto trémulos, neses sorrisos forzados, cos que o máis afortunado dos africanistas conviviu durante o seu exercicio da Xefatura do Estado gañada sobre o sangue?
É de salientar, chegados a este punto, que o documento onde Franco asina a recepción do pazo desapareceu misteriosamente no ano 2007 dos arquivos da Deputación, sen que até a data conste quen o levou, onde o puxo nin por que fixo tal.
Posteriormente, en maio de 1941, asínase unha compravenda que pretende salvar un dos grandes problemas para que os herdeiros de Franco desfrutasen, como así acabou sendo, do pazo: este fora doado ao xefe de Estado pero non a Francisco Franco a título individual. Con esta manobra, puido rexistrarse a nome del e por tanto ser herdado polos seus descendentes. Esta manobra sería considerada xudicialmente unha simulación moitos anos despois.
A primeira vez que en democracia se pon o foco sobre a posesión do pazo foi cando os concelleiros coruñeses de Esquerda Galega Gonzalo Vázquez Pozo e Pura Barrio presentaron unha proposta, en 1982, para que o Concello negociara coa familia Franco a recuperación do pazo.
Durante os seguintes 34 anos, Franco utilizou o lugar como residencia de verán. Nese tempo, o pazo foise enchendo doutros bens mal habidos, tanto pola coñecida querenza de Carmen Polo, esposa do ditador, polas antigüidades -ten sona o terror que a seu nome inspiraba entre xoieiros e anticuarios, obrigados tamén por algo máis forte que o que “que dirán” a compartir coa señora de Franco o seu produto-, como pola usurpación como política de Estado. O pazo de Bendaña de Dodro foi saqueado. As estatuas de Abrahán e Isaac do mestre Mateo, que un día fixeron parte do Pórtico da Gloria compostelán e que foran recuperadas polo Concello de Santiago en 1948, remataron na década dos 50 dentro do pazo e alí ficaron ata tempos moi recentes, logo dos esforzos do mesmo Concello compostelán para as recuperar. O fusil, en definitiva, asentouse onde estivera a pluma, e rexeu o pazo coa súa propia vontade.
A devolución
Logo da morte de Franco, a propiedade do lugar permaneceu, sen demasiada contestación, en mans dos seus familiares. O caso deste inmóbel era atípico mesmo no contexto de ditaduras longas ou tardías como a portuguesa ou a grega. Por suposto, non hai equivalente dun caso así tampouco en Alemaña ou Italia. A Vila Torlonia, en Roma, foi residencia de Mussolini durante case vinte anos, pero logo da súa ocupación durante a II Guerra Mundial polos exércitos aliados remataría sendo convertida nun parque público municipal. Incluso en proxectos megalómanos como o Palacio do Parlamento romanés, para cuxa construción 7000 persoas perderon o seu fogar, a familia do ditador non continúa vivindo en e desfrutando dun ben público durante décadas.
O pazo ocuparía titulares nalgunhas ocasións durante a democracia, como sucedeu a raíz do misterioso incendio de 1978. Naquel momento perdeuse moita documentación vinculada aos Franco e, co tempo, chegaríase a especular sobre a posíbel venda de obras de arte depositadas no pazo no estranxeiro utilizando o lume como pantalla. Carmen Polo cobrou naquel momento unha cantidade millonaria da aseguradora.
Non foi até xa entrado o século XXI cos ventos da recuperación da memoria histórica que se pon en cuestión social e politicamente, con certa forza, a presenza delongada dos Franco en Meirás. Durante o efémero bipartito, a Xunta de Galicia dá un primeiro paso cando a conselleira Ánxela Bugallo declara o pazo como Ben de Interese Cultural -BIC-, o que obriga os propietarios a que o lugar sexa visitábel, polo menos, catro días ao mes. Nin sequera esta mínima obriga foi do agrado dos Franco, que batallou e perdeu nos tribunais. O mesmo Tribunal Supremo avaliou a catalogación como BIC no ano 2010 e, a partir de marzo do ano 2011, o pazo comezou a recibir visitantes. Este réxime continuou con altibaixos e mesmo con multas aos propietarios por incumprimento.
En 2018, o Parlamento galego apoiou de xeito unánime a recuperación do pazo e instou ao Goberno do Estado a facer a demanda efectiva.
No ano 2017, fíxose público que era a propia Fundación Francisco Franco a que estaba a xestionar as visitas ao pazo de Meirás e que, ademais, aproveitaba as mesmas para facer apoloxía da ditadura. A Xunta de Galicia deu unha resposta tépeda, pero foi a mecha que prendeu o lume da indignación e acelerou os acontecementos. Cun amplo apoio social e institucional e ao abeiro da Deputación da Coruña, a Xunta pro Devolución do Pazo botou a andar para trocar de vez a propiedade do edificio e da finca. Aquel mesmo ano, os coñecidos como 19 de Meirás ocuparon simbolicamente o espazo para reclamar a súa devolución ao pobo galego, nunha acción que tería consecuencias xudiciais e cuxa causa non sería definitivamente arquivada até 2022. Catro anos antes, en 2018, o Parlamento galego apoiou de xeito unánime a recuperación do pazo e instou ao Goberno do Estado a facer a demanda efectiva.
Un clamor institucional e social que rematou de mobilizar o Goberno do Estado, naquel momento xa en mans do PSOE. A avogacía do Estado presenta unha demanda xudicial en verán do ano 2019. En setembro de 2020, o Xulgado de Primeira Instancia nº1 da Coruña estimouna na súa integridade e declarou propietario do pazo ao Estado, condenando á devolución do inmóbel sen dereito de indemnización. A maxistrada Marta Canales deixou por escrito na sentenza a nulidade da doazón de 1938 por defectos de forma e cualificou de simulación a compravenda de 1941. Ademais, e fronte ao intento dos Franco de considerar que adquiriran a propiedade por prescrición, aínda non pasaran trinta anos de posesión ininterrompida, grazas ao feito de que o propio Estado seguira xestionando a seguridade do edificio ata os anos 90.
Aquela ambiciosa sentenza foi en parte corrixida pola da Audiencia Provincial da Coruña ao lle recoñecer o dereito de indemnización á familia Franco, dereito que manteñen mentres se escriben estas liñas. Os “gastos útiles” investidos no Pazo non incluirá gastos de recreo ou luxo.
E agora?
Nos próximos meses irase aclarando o futuro do pazo. Aínda que a sentenza do Tribunal Supremo é firme, os Franco aínda poderían acudir ao Tribunal Constitucional e mais ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.
O Estado solicitará a execución da sentenza e a conseguinte liquidación do estado posesorio por parte dos Franco, que é o procedemento legal para os casos de troco de propietarios. A familia Franco deberá calcular os cartos investidos no pazo e reclamarllos ao Estado, divididos entre necesarios, útiles e de luxo -que son os que previsibelmente non cobrarán-. Unha das cantidades que deberán restar do cúmputo, considera o avogado Xoán Antón Pérez-Lema, é a millonaria indemnización polo incendio de 1978, que o historiador Carlos Babío, autor de Un pazo, un caudillo, un expolio sitúa en 650.000 euros.
Disipado o problema da propiedade, queda o dos usos do espazo. O consenso en Galicia é que o Estado ceda a xestión do pazo ao Goberno autonómico como un lugar de memoria democrática, onde se poida aprender que, ás veces, a pluma remata vencendo a espada, ou o fusil.