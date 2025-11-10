Para que serven os Cumios do Clima?

A piques de cumprírense dez anos do histórico Acordo de París do 15 de decembro de 2015 atopamos a 30 Conferencia das Nacións Unidas sobre o Clima que se celebra do 10 ao 21 de novembro de 2025 en Belém, Brasil. O reto é se dunha vez por todas van pórse en marcha as promesas feitas no pasado.
Actualmente, a crise climática caracterízase non só polo quecemento acelerado, senón por fenómenos extremos cada vez máis frecuentes, como inundacións, ondas de calor e secas. O cambio climático máis perigoso xa está aquí, confírmase que a temperatura global aumentou máis de 0,4 °C nos dous últimos anos e, durante os 12 meses previos a agosto de 2024, o incremento medio foi de 1,6 °C respecto ao período de referencia 1880-1920. Estes valores superan xa os límites seguros establecidos no Acordo de París e mostran que a emerxencia climática require medidas urxentes.
Esta COP ao celebrarse en Brasil espertou algunhas esperanzas, xa que se celebra nun país cun goberno progresista, o de Lula da Silva, pero tamén atopamos a ausencia dos presidentes de Estados Unidos -o país con maiores emisións per cápita e a nivel histórico- e de China, o país maior emisor a nivel mundial, a debilidade política da UE, e o avance en todo o mundo da extrema dereita, a principal forza negacionista e que está ansiosa por facer retroceder toda a axenda climática.
Nestas condicións, que podemos esperar desta COP 30? Levamos vinte e nove COP, desde que se asinou a Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático en 1992. Hai preguntas que se fai moita xente: para que serven? Teñen que reformarse?
Unha característica importante que se repite na toma de decisións nas COPS son os longos prazos de tempo para o cumprimento dos acordos adoptados. Se analizamos os dous acordos máis importantes obtidos nas COPs, como o Protocolo de Kioto de 1997, temos que entrou en vigor en 2005, a data de cumprimento púxose no 2012, pero foi prorrogado ao 2020. E, por outra banda, o Acordo de París de 2015 entrou en vigor en 2016, pero iníciase en 2020. Isto é, temos uns prazos de execución moi longos, e hai unha incapacidade de resposta a curto e medio prazo.
Outra cuestión moi significativa, é que contaron coa asistencia de miles de delegados, aínda que o número exacto varía en cada edición, con cifras que oscilaron entre os 50.000 e 70.000 participantes nas últimas COPs, desde compañías fósiles, bancos e multinacionais a distintos gobernos, sexan estatais ou rexionais, o que provoca que as decisións e aprobacións sexan moi complicadas entre os 197 países, con grandes dificultades para chegar a acordos por consenso.
Así mesmo, as empresas e países petroleiros operaron nas COPs como un obstáculo ao progreso das políticas climáticas, e o seu obxectivo foi priorizar os seus intereses económicos sobre unha acción climática efectiva. O secretario xeral de Nacións Unidas, António Guterres, nos prolegómenos da COP30 arremeteu duramente contra as empresas da enerxía fósil e contra “moitos líderes que seguen sendo reféns dos intereses dos combustibles fósiles, en lugar de protexer o interese público”.
Hai quen consideran que é necesaria unha revisión fundamental das COPs. Así o manifestaron un grupo de destacados científicos nunha carta dirixida ao secretario executivo de Cambio Climático da ONU, Simon Stiell, que nestas reunións débese pasar da negociación á aplicación para poder cumprir os compromisos acordados e garantir a eliminación progresiva da enerxía fósil. E que debe haber unha representación equitativa nas conferencias, dado que os lobistas dos combustibles fósiles superan en número aos representantes científicos, indíxenas e das nacións vulnerables ao clima.
Desta maneira, as voces dos países máis afectados e vulnerables polo cambio climático non se teñen en conta, e estes cumes do clima quedan en dúbida como espazos efectivos para a acción climática.
Agora ben, se as conferencias do clima son moi cuestionadas polo seu funcionamento e representatividade non equitativa, son, a pesar de todo, o último reduto dos encontros multilaterais -de países que se tratan como iguais- en busca do consenso.
O secretario xeral de Nacións Unidas, manifestou que, a pesar de todo, os científicos aínda cren que é posible “manter un planeta habitable” e facer que as temperaturas “volvan estar por baixo de 1,5 °C antes de que termine o século”, o cal comporta actuar “con rapidez e a gran escala” para minimizar o sobrequecemento.
E como se pode? A súa receita é clara: “reducindo inmediatamente o pico de emisións globais; diminuíndoas drasticamente esta década; acelerando a eliminación gradual dos combustibles fósiles; reducindo drasticamente o metano e outros contaminantes climáticos de vida curta; e protexendo os bosques e os océanos, os grandes sumidoiros de carbono da natureza”.
Pero, para iso, entre outras moitas cousas, fai falta unha sociedade civil concienciada e mobilizada. Nesa dirección, e no lado non oficial estará a Cúpula dos Povos. Fundada no Cume da Terra de Río de Janeiro de 1992, peza chave do ciclo da antiglobalización protagonizada polo Foro Social Mundial (naceu en 2001 en Porto Alegre), a Cúpula dos Povos celebrará un verdadeiro contra cume na que os movementos sociais son os verdadeiros protagonistas. A presenza de catro mil indíxenas de todo o mundo meterá presión ás negociacións.