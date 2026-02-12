Por que odian a Europa?

Nas últimas semanas escribín tres artigos sobre Europa (este, este e este) nos que veño dicir que a Unión Europea, os seus valores, principios e propósitos iniciais, foron traizoados e postos ao servizo de grandes corporacións e grupos de poder. Chegouse a tal grao de submisión, incoherencia e impotencia política que, cando menos a min, mesmo me avergoña sentirme europeo.
Porén, nesta situación prodúcese un paradoxo que cómpre resolver se queremos reflexionar con lucidez sobre o noso futuro: se a Unión Europea está “encadeada”, segundo a expresión de Sami Naïr no título da súa última obra; se non pon en práctica os valores progresistas orixinais; se foi e segue a ser unha socia fiel dos Estados Unidos e aceptou someterse aos seus ditados, por que a odian os grandes líderes do novo capitalismo tecnolóxico que tratan de dominar o mundo e que utilizan o trumpismo e a extrema dereita global para logralo? Por que Trump a despreza e insulta? Por que non disimulan —como se fai no recente documento sobre Seguridade Nacional da administración estadounidense— que desexan destruíla e reducir á nada a súa presenza e influencia no mundo?
A extrema dereita trumpista non odia a Europa porque funcione mal, senón porque se resiste a deixar de ser a Europa que puido ser.
Dar resposta a estas preguntas é fundamental para non caer no antieuropeísmo que conduce a un perigo letal: o que leva a renunciar a condicións indispensables para frear a ofensiva totalitaria que se estende avanzando, ao mesmo tempo, cara a un mundo diferente baseado na democracia, na xustiza, na liberdade e na paz.
A miña resposta xeral a estas preguntas é sinxela: a extrema dereita trumpista non odia a Europa porque funcione mal, senón porque se resiste a deixar de ser a Europa que puido ser. Aínda que fose traizoada, estea encadeada, burocratizada e moralmente desorientada, a Unión Europea aínda encarna principios que son estruturalmente incompatibles co tipo de economía e sociedade que impón o novo capitalismo tecnolóxico oligárquico, autoritario e tendencialmente neofeudal que se estende. En concreto, hai cinco elementos que seguen estando presentes en Europa e que este último non pode admitir.
1. Fixeron que Europa fose principalmente un mercado, pero segue a ser un límite
O novo capitalismo que ten no trumpismo a súa bandeira política concibe —ou quizais sería máis preciso dicir que precisa— o Estado como unha empresa, a cidadanía como clientela, a política como intercambio e o poder como o exercicio dun dereito que nace da propiedade privada.
A Unión Europea, mesmo na súa versión claramente disfuncional e sometida á lóxica que impoñen os grandes poderes económicos e financeiros, non se corresponde plenamente con esa concepción da sociedade e da política.
Europa segue a ser un espazo posnacional, o que é inaceptable para o nacionalismo autoritario no que se basea o novo capitalismo. E continúa sostida, cando menos formal ou declarativamente, por un entramado de dereitos positivos que non están definidos exclusivamente para proporcionar liberdades de mercado. Aínda que o espazo europeo adoeza dun profundo déficit democrático, conforma con todo un sistema no que o poder non é plenamente discrecional.
2. O modelo social europeo conserva herexías imperdoables para o novo capitalismo
O “modelo social europeo”, aínda que estea a ser erosionado desde dentro, conserva tres herexías imperdoables para o novo capital tecnolóxico e para o capitalismo de concentración exacerbada da riqueza: a idea de que o mercado debe ser regulado —algo que, ademais, se converte en práctica cotiá en Europa—, o recoñecemento de dereitos sociais universais e a prevención, por moi debilitada que estea, fronte ao poder concentrado.
O novo capitalismo oligárquico das plataformas, as big tech e as finanzas algorítmicas precisa, pola contra, desregulación radical, Estados febles ou capturados, condicións legais que permitan o traballo precarizado, non sindicalizado e despolitizado, e cidadáns convertidos en datos.
O novo autoritarismo tecnolóxico precisa decisión rápida, opacidade, concentración do poder e ausencia de conflito democrático. Todo o contrario do que hai en Europa.
Europa, porén, aínda regula, sanciona, protexe datos e limita monopolios —aínda que o faga mal e tarde, pero faino—. E o novo capitalismo, simplemente, non pode prosperar, nin sequera existir nun marco así.
3. Europa é deliberativa e, por iso, “ineficiente”
Europa é deliberación constante. Precisa artellar consensos complexos para poñer de acordo unha diversidade enorme de intereses, institucións, suxeitos e nacións. Por iso é case sempre lenta, e as súas negociacións producen ás veces monstros. Todo iso fai dela “ineficiente”, ou perigosa se se quere, para quen só se propón sacar adiante o seu negocio sen consideración ningunha sobre as externalidades ou os danos que produce, nin sobre responsabilidade ningunha.
O novo autoritarismo tecnolóxico precisa decisión rápida, opacidade, concentración do poder e ausencia de conflito democrático. Todo o contrario do que hai en Europa: procedementos longos, contrapesos, tribunais, normas comúns e negociación constante. Para quen aspira a ser o novo amo do mundo todo iso non é máis ca un obstáculo operativo tras outro; friccións que xeran custos e limitan o beneficio.
4. Europa conserva unha memoria xenética quizais indeleble: o poder pode ser domesticado
Mesmo dando por bo que Europa foi sometida e se desfigurou, a realidade é que conserva unha especie de pegada xenética orixinal que posiblemente non se poida borrar, por moito que uns e outros se empeñen: a idea de que o poder se pode domesticar.
Aínda que cada día que pasa sexa menos evidente e vaia quedando en recunchos cada vez máis afastados do subconsciente colectivo, nesa pegada está marcado algo esencial: Europa naceu do trauma, do fascismo, das guerras e do xenocidio, do rexeitamento aos Estados totalitarios, e por iso, malia todo, desconfía do líder forte, da ausencia de regras —mesmo no sacrosanto mercado— e da fusión entre diñeiro, tecnoloxía e poder político.
Xusto o contrario do que precisa e persegue o novo capitalismo e a súa extrema dereita neofeudal: líderes carismáticos, empresarios soberanos, tecnólogos que deseñan o rumbo do mundo e unha democracia baleirada, reducida a mero espectáculo. Fronte a iso, a memoria interna de Europa segue a ser incómoda.
5. Non a odian polo que é hoxe, senón polo que podería ser
En realidade, o novo capitalismo non odia a Europa polo que é hoxe. Os nosos dirixentes, con Von der Leyen e o chanceler alemán á cabeza, empéñanse día a día en demostrar que non deberían terlle medo ningún. Ódiana polo que podería ser.
Europa non é perigosa polo seu presente, polo que veñen facendo os seus líderes desde hai décadas, senón polo seu potencial. Se Europa recuperase soberanía política, democratizase a súa economía, controlase seriamente o capital tecnolóxico, reforzase os dereitos sociais e apostase por bens públicos europeos que proporcionen seguridade e autonomía aos seus pobos, converteríase no único bloque capaz de ofrecer unha alternativa sistémica ao capitalismo autoritario oligárquico.
É polo que podería facer —e non polo que fai— polo que queren unha Europa fragmentada e rota, feble, ridiculizada e submisa mesmo nas formas. Detrás do odio non hai desprezo, senón prevención estratéxica.
Europa hoxe funciona mal, ten dirixentes mediocres e aplica políticas que xeran malestar, inseguridade e desafecto cidadán. O comportamento servil dos seus líderes avergoña. Mais o certo é que o seu ADN de liberdades e democracia, por imperfecto que sexa, segue a ser unha pedra no zapato do novo capitalismo, porque lle marca un límite histórico, político e moral.
A Unión Europea é hoxe o único grande espazo económico integrado do mundo que, mesmo estando subordinado, non está completamente sometido nin ao novo capitalismo tecnolóxico oligárquico nin a unha soberanía estatal única que o controle.
6. Europa como problema xeoestratéxico
Por último, hai unha razón adicional, de carácter xeoestratéxico e de fondo, que explica o odio do trumpismo e da extrema dereita global cara a Europa e que non pode pasarse por alto.
A Unión Europea é hoxe o único grande espazo económico integrado do mundo que, mesmo estando subordinado, non está completamente sometido nin ao novo capitalismo tecnolóxico oligárquico nin a unha soberanía estatal única que o controle sen fisuras. O seu peso económico, a súa capacidade regulatoria con efectos globais, a súa posición central nas cadeas de valor e a súa localización estratéxica entre Estados Unidos, Rusia, China, África e Oriente Medio convértena nun territorio decisivo que ningún proxecto hexemónico pode permitirse deixar fóra de control.
No escenario que está a marcar o novo capitalismo, unha Europa politicamente autónoma, capaz de definir unha política industrial propia, construír soberanía tecnolóxica, enerxética e financeira e dotarse dunha arquitectura de seguridade independente, sería un competidor sistémico. Non tanto polo seu poder militar como pola súa capacidade de establecer regras, estándares e límites ao poder económico global. Por iso, a estratexia dos Estados Unidos nunca foi fortalecela nin integrala como aliada en pé de igualdade, senón mantela fragmentada, dependente, militarmente subordinada, tecnoloxicamente vulnerable e politicamente irrelevante como actor global. Non tratou nin tratará de conquistar Europa, senón de neutralizala como suxeito histórico, mesmo —como xa comezou a acontecer— implicándoa en conflitos bélicos derivados de escaladas xeopolíticas que desembocaron en guerras como a de Ucraína.
As elites políticas, económicas e tecnocráticas dominantes en Europa non van defender ese ADN europeo de democracia, benestar e liberdades. A maioría demostrou con claridade que a prefire subordinada pero funcional para os grandes intereses económicos antes ca autónoma ao servizo dos seus pobos. Ante a ofensiva que se aveciña, a súa reacción previsible será unha combinación de seguidismo estratéxico, retórica baleira sobre os valores e profundización de políticas que fragmentan, militarizan e debilitan aínda máis o proxecto europeo.
Se esa dinámica se impón, Europa converterase definitivamente nun espazo sen proxecto propio, xestionado desde fóra e administrado desde dentro por elites cada vez máis desconectadas da cidadanía.
Defender Europa non significa aceptar o que hoxe é, senón loitar polo que podería e debería ser.
Cómpre evitar, polo tanto, caer nun dobre erro: formular “o problema europeo” como un simple enfrontamento con Trump e deixar a defensa de Europa nas mans de quen a baleiraron de contido democrático e social. Europa só pode ter futuro como tal se se rescata do dobre naufraxio ao que a empurran, por un lado, o autoritarismo oligárquico global e, polo outro, o conformismo tecnocrático interno.
Ese rescate non atinxe exclusivamente ás esquerdas tradicionais, hoxe debilitadas e desorientadas, senón a todos os movementos sociais, culturais e políticos que aspiran a un mundo de liberdades reais, democracia substantiva, xustiza social e paz. Defender Europa non significa aceptar o que hoxe é, senón loitar polo que podería e debería ser.
Na situación na que se atopa o mundo, renunciar a Europa ou abandonala ao antieuropeísmo sería un erro histórico de consecuencias letais. Mentres que entender por que a odian é imprescindible para comprender que é fundamental rescatala, se se quere frear a deriva autoritaria global que se cerne sobre nós e abrir camiños alternativos para transformar as condicións de vida no planeta.
Versión en galego do orixinal en castelán publicado no blog de Juan Torres López