Israel, o pesadelo do xornalismo

A semana pasada, cos derradeiros compases do ano, as tropas israelís mataron outros cinco xornalistas, todos palestinos, en Gaza. Un ataque aéreo segaba a vida dos cinco profesionais, traballadores da cadea televisiva Al Quds, cando se atopaban dentro dunha furgoneta identificada co rótulo PRENSA. A morte apañounos na entrada dun hospital. Estamos moi afeitos, terribelmente afeitos, a que os centros de saúde sexan obxectivos militares nesta espantosa guerra que arrincou -é un falar, porque o conflito dura xa décadas- o 7 de outubro de 2023.

A profesión xornalística non está exenta de riscos en moitos lugares do planeta, pero hai algúns concretos onde o carné de prensa parece tomar forma de diana de tiro. Se pensamos en xornalistas asasinados en acto de servizo, ou como consecuencia do seu traballo, inmediatamente veñen á cabeza atroces ditaduras. Se cadra imaxinemos as guerras contra o narco, a represión da oposición en países como Rusia ou, especialmente en Galicia, o asasinato de José Couso naquel afastado 2003 onde Iraq pagou a carraxe duns Estados Unidos feridos polo 11-S. Porén, a fría estatística non deixa lugar a dúbidas: Israel é o Estado que máis xornalistas mata hoxe no planeta, con máis de 155 durante a presente guerra.

No seu balance de 2024 de xornalistas mortos, encarcerados, secuestrados e desaparecidos no mundo, publicado a mediados de decembro -e que non incluía, por exemplo, os cinco mortos do día 26-, Reporteiros sen Fronteiras atribuía a Israel 18 dos 54 xornalistas mortos debido a ou durante o seu traballo nese ano. Sen ter en conta a acción de grupos armados sen identificar, os seguintes Estados presentes en tan deshonrosa lista eran Bangladesh, Birmania e Rusia. Dá para cavilar un anaco, cando se repite o escandaloso discurso da “única democracia do Oriente próximo” para se referir a un Estado que practica unha forma de apartheid e sustenta o seu dereito á existencia sobre un mito etnorrelixioso. Pero é que, ademais, Israel ocupa, logo da China e Birmania, o terceiro posto entre os países con maior número de xornalistas na cadea: 41. Se aplicamos un simple cálculo, vemos que en Israel hai un xornalista preso por cada 243.000 habitantes, mentres que en China hai un por cada 11 millóns.

A figura do xornalista en conflitos bélicos destaca pola súa singularidade no terreo de operacións. Non se trata dun membro das forzas en conflito e, aínda que é un civil, actúa decote vinculado a unidades de combatentes -os célebres “xornalistas empotrados”-. Do mesmo modo que o persoal humanitario, o xornalista está amparado por disposicións concretas do dereito internacional, que comezaron a desenvolverse no Convenio de Xenebra. Pola súa banda, ao consagrar a liberdade de expresión como un dereito fundamental, a propia Declaración Universal dos Dereitos Humanos sustenta o labor dos xornalistas en calquera escenario.

A Conferencia Xeral da Unesco aprobou o 12 de novembro de 1997 unha resolución de condena da violencia contra os xornalistas que insta aos Estados membros a prever, investigar a castigar os crimes contra os profesionais da comunicación. Nove anos despois, a resolución 1738 do Consello de Seguridade das Nacións Unidas definiu claramente como civís as figuras de xornalistas en zonas de conflito, demandando ás partes enfrontadas a responsabilidade da protección destes profesionais. Con especial interese para o caso que nos ocupa (o bombardeo deliberado dunha furgoneta de prensa), esta resolución aclara que as instalacións e equipos empregados polos xornalistas tamén son obxectivos civís e, por tanto, non aptos para accións militares.

A Asemblea Xeral da ONU aprobou a resolución 68/163 o 18 de decembro de 2013, que ademais de instituír o 2 de novembro como o Día Internacional pola Fin da Impunidade dos Crimes contra Xornalistas, insta aos Estados Membros a prever a violencia contra estes e a asegurar que se investiguen os episodios en que tal violencia se produza, levando os autores perante a xustiza.

É un deber alzar a voz en defensa non só dos xornalistas, senón do dereito de toda a cidadanía a unha información veraz, alicerce da democracia.

Para Israel, estas e outras disposicións son papel mollado. A extensión da consideración de combatente inimigo a practicamente calquera persoa sobre o terreo que non forme parte das forzas armadas israelís engloba, como non podía ser doutro xeito, os xornalistas dentro dos obxectivos que o exército daquel país considera lexítimos dentro da guerra de exterminio que lanzou hai xa case un ano e medio.

Como xornalistas, é un deber alzar a voz en defensa non só dos colegas de profesión, senón do dereito de toda a cidadanía a unha información veraz, alicerce de calquera deliberación democrática. Cada xornalista asasinado, en Israel, en Palestina e en calquera país, é moito máis que unha vida que se rouba: é unha fiestra que se nos pecha para ver, comprender e interpretar o mundo que nos rodea.

Fotografía: TVE