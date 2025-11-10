Pastores do que arde, ou do que non arde?

Moito se fala de que se están a usar a eito as tecnoloxías da información e da comunicación -xunto a intelixencia artificial- para monitorizar o risco de incendios forestais, para así acudir rápido con toda a panoplia de medios (aéreos, terrestres, UME, militares, etc.) e ver de apagalos ou “perimetralos” que agora se di. Pola miña parte e por vez de tanta IA e maquinaria, con resultados -á vista está- dubidosos, creo que pagaría a pena darlle unha volta a dúas ou tres propostas simples de intelixencia social. De apostar por moitos gastos de extinción dirixidos por un sistema de detección case automatizado pola IA, pasar a aplicar a intelixencia social e colectiva para non acumular biomasa explosiva nos montes.
Certo é que fronte a aquela empanada loxística pode que estas propostas que vou facer sexan pouco realistas, por ser pouco “monetizables” polo capitalismo forestal castizo. Dígoo porque fíxenas xa hai anos -ao menos teño anotado o 2019- pero quedaron en iso: o papel aguántao todo.
Unha delas vai de novo aquí, cortada e pegada [1]: “Estudo detallado dos usos e a xestión das áreas forestais que non se viron afectadas por incendios nos últimos dez anos, para detectar boas prácticas; tratando despois de emular esas prácticas, a través de proxectos piloto, nas áreas de maior risco de incendio. A idea é un cambio de perspectiva: deixar de centrarse no que se queima (como guía a curto prazo para organizar as medidas de extinción), para pasar a facelo no que non arde (como orientación para as políticas a medio e longo prazo)”. E refería xa daquela un mapa parroquial útil -que vai aquí adxunto- para definir nel parroquias para os proxectos piloto (mapa tirado da páxina 172 dun informe do Parlamento de Galicia do ano 2018). Andabamos, ben se mira, na “resaca” da vaga de lumes do ano 2017.
Por vez de ter un sistema centrado na detección-extinción nas zonas de máis alto risco, trataríase de pasar a outro centrado na prevención ao imitar as mellores prácticas das zonas de menores riscos de incendios.
Hoxe, co resultado de resumir para esta nova ocasión unha base de datos cos 45.000 incendios contabilizados entre os anos 2007 e 2024 (pásmense: corenta e cinco mil!) incluído o catastrófico ano 2022, dedúcese que os distritos forestais coas mellores prácticas serían os de Fisterra, A Fonsagrada, Terra Chá, O Ribeiro e O Deza (por ser os que concentran un menor número relativo de incendios4 neses case vinte anos).No outro extremo estarían os distritos que deberan imitar no posible canto antes a estes anteriores nesas mellores prácticas. Que son os de Verín-Viana, Valdeorras-Trives, Miño-Arnoia, Lugo-Sarria e Bergantiños que concentraron un número moi elevado dos mesmos (ver aquí por que).
Trataríase de darlle a volta a estratexia contra dos lumes. Por vez de ter un sistema centrado na detección-extinción nas zonas de máis alto risco, trataríase de pasar a outro centrado na prevención ao imitar as mellores prácticas das zonas de menores riscos de incendios.
***
Pero como a bo seguro unha das razóns desa desigual incidencia obsérvase que é o despoboamento e envellecemento de moitas parroquias do interior (deses segundos distritos forestais) facía unha segunda proposta que tamén vai agora de seguido cortada e pegada: “Implementar un plano piloto de renda básica para fixar mozos e/ou inmigrantes no noso rural asociada a coidados dos maiores, e tarefas de preservación do medio natural (singularmente forestais en espazos protexidos) e do patrimonio arqueolóxico”.
Trátase de pasar do traballo temporal e precario na extinción ao emprego estable e decente na conservación e na tutela do territorio.
Facendo así efectivo o “incremento do persoal de gardería dos Espazos Naturais Protexidos como un mecanismo efectivo de prevención dos lumes forestais” (p. 213 do xa citado informe do Parlamento de Galicia) por medio dun voluntariado ambiental (p. 261, Parlamento de Galicia) que se acompañe desa renda básica. Trátase de pasar do traballo temporal e precario na extinción ao emprego estable e decente na conservación e na tutela do territorio.
Por último -para fixar mozos e mozas no rural máis despoboado- tamén procedería procurar un apoio público prioritario (cun programa mixto de emprego e formación) nesas parroquias e concellos, a zonas de pastoreo extensivo (ovino e caprino), para transformación en pastos e forraxe, así como a retirada de biomasa forestal para a súa posterior valorización no propio distrito forestal (ben para xerar enerxía ou compostaxe). Para o seu financiamento propuña [2] a “recuperación, a través de mecanismos fiscais, de rendas procedentes das concesións hidroeléctricas ou eólicas para revertelas en investimentos produtivos e de protección nas terras de monte, mediante un Fondo Forestal ou Fondo de Promoción dun Monte Sustentable”.
Non me quero enganar: trátase dunha tarefa descomunal. En boa medida amoreada como resultado da subordinación das políticas forestais dos últimos cincuenta anos ás plantacións de eucalipto para a industria e ao negocio da extinción dos lumes.
Todo o anterior, previa unha zonificación forestal que identifique esas áreas piloto para a urxente xestión activa deslindadas doutras -por cortalumes, cursos de auga ou vías de acceso- provisionalmente -e de entrada- só xestionadas con queimas periódicas selectivas controladas.
Non me quero enganar: trátase dunha tarefa descomunal. En boa medida amoreada como resultado da subordinación das políticas forestais dos últimos cincuenta anos ás plantacións de eucalipto para a industria e ao negocio da extinción dos lumes. Dúas patas que dan por inevitable o abandono dos montes e do rural e que alimentan, sobre todo na Galicia máis meridional, un cíclico colapso incendiario.
Trátase de, como se di no preámbulo dun proxecto de Lei aprobado en 2023 -e hibernado polo propio Partido Popular de Galicia [3]- “pasar de un modelo que prioriza las inversiones en avanzados dispositivos de extinción e ignora los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles, a otro que apuesta por promover paisajes resilientes, vivos, rentables y menos inflamables”.
__________
[1] Na páxina 67 do documento O monte galego do século XXI (xullo, 2020) López, E. e Prada, A. (Editores), Foro Económico de Galicia.
[2] Páxina 68 de López, E. e Prada, A. (Editores) (2020)
[3] O 20 de abril de 2023, o Consello da Xunta aprobou un Anteproyecto de la Ley de lucha integral contra los incendios forestales, que segue á espera de ir ao Parlamento no Portal de Transparencia, mentres Rueda propuña este setembro reflotar a Lei de incendios do ano 2007. Desnortados.