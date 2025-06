Trump contra Harvard: non pensar, non protestar

“Primeiro fascinan aos parvos. Despois, amordazan aos intelixentes.”

(Bertand Russell)

Para calquera persoa conectada ou interesada no mundo académico, Harvard é coma unha especie de deusa do Olimpo. É a universidade máis antiga dos Estados Unidos e está regularmente entre as cinco mellores do mundo e a primeira nalgunhas clasificacións. É, de lonxe, a máis rica. En 2024, o seu orzamento era de 6.500 millóns de dólares (5.700 millóns de euros), aproximadamente o mesmo que o de comunidades autónomas españolas como Asturias (6.284 millóns de euros), que ten unha poboación dun millón de habitantes. Só isto equivale a practicamente a metade do financiamento recibido por todas as universidades españolas. Os seus activos financeiros, depositados como fondo de investimento, son de 53.000 millóns de dólares, e os seus activos intelectuais son incalculables: non hai outra universidade no planeta cunha concentración de máis gañadores do Premio Nobel que se graduaron ou traballaron alí.

A pesar disto, leva anos no punto de mira da dereita porque se considera un campus de esquerdas. Ao parecer, ese é o caso, segundo as enquisas. Unha enquisa realizada en 2023 por un xornal estudantil indicou que a maioría do seu profesorado considérase progresista (45,3%) ou moi progresista (31,8%), e a maioría das realizadas entre estudantes tamén mostran a súa postura máis favorable cara ás posicións de centroesquerda (aínda que sempre se dixo que os seus estudantes son politicamente progresistas e economicamente conservadores).

Nesta universidade, como en moitas outras, tiveron lugar un número significativo de actos de protesta e denuncia contra Israel non por incitar, senón por levar a cabo o xenocidio e o exterminio do pobo palestino.

Tamén destaca pola abundancia de protestas que se celebran no seu campus e polos seus métodos, razón pola cal unha coñecida clasificación da liberdade de expresión nas universidades realizada pola Fundación para os Dereitos Individuais e a Expresión (FIRE) este ano a situou como a peor, a que menos respecto ten. E, por se fose pouco, o Tribunal Supremo ditaminou en 2023 que as súas medidas de discriminación positiva por raza na selección de estudantes eran contrarias á Constitución.

Nas publicacións e medios de comunicación de dereitas, é común atopar críticas crecentes neste sentido. Hai un ano e medio, Libertad Digital escribiu: «Hoxe, ter un título de Harvard está manchado pola sospeita de que obtelo non ten nada que ver co mérito persoal, senón coa afiliación a un sexo, raza ou ideoloxía radical en particular». O autor do artigo dixo que Harvard se negou a «comprometerse contra a incitación ao exterminio dos xudeus”.

A violación da liberdade académica é tan flagrante que mesmo a Fundación para os Dereitos Individuais e a Libre Expresión a condenou directamente.

A súa administración conxelou 2.200 millóns de dólares nos seus fondos, ameazou con retirarlle a súa exención fiscal e prohibiulle matricular estudantes estranxeiros. Ademais, pediulle que entregue as gravacións de todas as protestas que tiveron lugar nos últimos cinco anos. É máis, a Fiscalía Xeral solicitou todas as mensaxes de texto, correos electrónicos, chats de Signal e outra correspondencia de empregados actuais ou antigos que discutiron as ordes executivas de Trump a principios deste ano que revogaron políticas de apoio ás minorías e puxeron fin ao apoio do goberno aos programas de diversidade, equidade e inclusión.

“A carta da secretaria Noem advirte que a administración Trump busca erradicar os males do antiamericanismo e o antisemitismo na sociedade e nos campus universitarios. Pero poucas cousas son máis antiamericanas que un burócrata federal que esixa que unha universidade privada demostre a súa lealdade ideolóxica ao goberno baixo ameaza de castigo… A esixencia da administración dun estado de vixilancia en Harvard é un anatema para a liberdade estadounidense… Ningún estadounidense debería aceptar que o goberno federal castigue aos seus opoñentes políticos esixindo conformidade ideolóxica, vixiando e tomando represalias contra a liberdade de expresión e violando a Primeira Emenda.”

Non é só Harvard a que está ameazada. Hai outras 60 universidades suxeitas a investigacións federais, suspensións de financiamento ou escrutinio por diversas razóns. O obxectivo que Trump afirma perseguir con todo isto é combater o antisemitismo, restaurar o rigor intelectual e erradicar o que os seus burócratas chaman a “captura ideolóxica” na que caeron. Hai unhas horas, afondou nisto cunha nova orde executiva destinada a restaurar a “ciencia básica”, entre outras cousas, para non “inventar datos ou resultados e rexistralos ou comunicalos”. Isto é o que di e ordena Donald Trump, sobre quen The Washington Post contabilizou 30.573 declaracións falsas ou enganosas no seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos (unhas 21 ao día de media).

As súas xustificacións son demagóxicas e sen fundamento. É Trump quen mente e manipula. O que se agocha detrás do que fai contra as universidades é o medo atroz que todos os ditadores teñen á liberdade de pensamento e expresión, de intelixencia e, por suposto, de protesta e rebelión. Por iso non é ningunha sorpresa o que está a suceder nos Estados Unidos: o presidente Donald Trump está a actuar como un ditador e está a converter o seu país nunha oligarquía totalitaria, unha verdadeira ditadura.

A frase de Edmund Burke escóitase a miúdo, pero non se debe esquecer: “O triunfo do mal só require que os homes bos non fagan nada” (e as mulleres, por suposto, engado un par de séculos despois).