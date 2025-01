Galicia: ¿líderes en emprego no 2024?

Como queira que recentemente me ocupei de desmentir o presunto liderado de Galicia no crecemento económico dende 2009-2023 (Nós diario), e observo que se segue a falar en parellos termos do ano 2024 mesmo referíndose ao emprego (“balance moi positivo do emprego”), deixo aquí o meu balanzo moi resumido usando os datos máis recentes da Seguridade Social.

Á vista destas cifras non vou ser eu quen discuta que no conxunto do Reino de España o balanzo do emprego foi positivo en 2024, pero soster que en Galicia foi “moi positivo” seméllame un exceso. Daquela, ¿como habería que cualificar os casos de Madrid, Baleares, Canarias ou mesmo Cataluña?

¿Ser os cuartos pola cola é compatible con falar dunha “conxuntura económica moi boa”? Semella que si. A Xunta de Rueda-Feijoo agradecerallo a quen así o manteña. E non faltarán medios de comunicación que o amplifiquen como se debe.