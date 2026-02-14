A infamia da fame negra no mundo

Nun dos últimos informes que vén de sacar as Nacións Unidas afírmase que a fame negra acada un máxima histórico. No ano 2024 mais de 295 millóns de persoas pasaron a diario fame negra, case 14 millóns de persoas mais que no ano 2023, mentres que o número de persoas que está a borde da inanición duplicouse, alcanzando 1,9 millóns de persoas. Como principais factores causantes destacaron as guerras, as crises económicas, os fenómenos climatolóxicos extremos e os desprazamentos forzados.
Por orde de importancia sinálanse no primeiro lugar as guerras, que afectaron a 140 millóns de persoas en 20 países. As crises económicas que provocan inseguridade alimentaria tamén están castigando duramente a Latinoamérica, onde 20 millóns de persoas padecen inseguridade alimentaria.
A vergoña e a infamia que provoca deriva da conciencia de que esta situación é perfectamente evitable porque é froito de decisións políticas. Porque ao tempo que millóns de persoas morren de fame -case todas localizadas no Sur global- os países da OTAN debaten sobre a “necesidade” de incrementar o gasto público en defensa até o 5% do PIB. Ademais, e dende a outra beira, a directora executiva do PMA (Programa Mundial de Alimentos) subliña que “a escaseza de fondos está afectando a todos os aspectos da distribución de alimentos, dende a diminución da cantidade que a Axencia pode subministrar, até o funcionamento do transporte a zonas remotas”.
Co 1% do empregado polos países membros da OCDE en salvar a banca mundial despois da crise económica de 2008 poderíase ter acabado coa fame na face da Terra.
Expertos na materia aseguran que co 25% do gasto global en armamento “poderíase erradicar a fame en todo o planeta. Un día dese desembolso en armas de guerra equivale aos orzamentos da FAO de oito anos. E non só se trata do investimento en armamento; co 1% do empregado polos países membros da OCDE en salvar a banca mundial despois da crise económica de 2008 poderíase ter acabado coa fame na face da Terra. Foi máis importante salvar a banca que os seres humanos” (Esquinas Alcázar, José (2022). Rumbo al ecocidio: Cómo transformar el sistema alimentario para salvar el planeta, Espasa). Unha fame negra na que tamén incide “a mercantilización do sistema alimentario, un sistema baseado na maximización dos beneficios mediante prácticas insostibles de produción, distribución e consumo baseadas en esquilmar recursos finitos a toda velocidade, e condena a parte da humanidade á incerteza alimentaria de aquí a poucos anos, cando non á fame” (José Esquinas).
Volvendo ao principio, hai que destacar que no mundo actual as guerras e a fame camiñan da man, como o demostran as evidencias de que moitos dos países que experimentan fames negras son tamén aqueles que viven castigados pola violencia e as guerras. “Non se pode, xa que logo, falar de casualidade. Inda que moitos países acadaron logros nos últimos 25 anos na loita para a erradicación da fame, aqueles afectados pola guerra non puideron avanzar nesa dirección” (José Esquinas), algo que resulta moi preocupante porque o número de conflitos internos medran segundo pasan os anos.
A terceira parte da produción mundial de alimentos, uns 1.300 millóns de toneladas, desperdícianse polo camiño, o que equivale a un terzo da produción mundial.
Pola súa parte, a FAO, confirmando todo o subliñado, afirma que a fame negra tampouco é froito da escaseza de alimentos, pois “ten constatado que hai alimentos dispoñibles -máis que suficientes- para alimentar folgadamente a toda a poboación mundial, pero eses produtos dependen do mercado internacional”. Segundo datos da ONU, “a terceira parte da produción mundial de alimentos, uns 1.300 millóns de toneladas, desperdícianse polo camiño, o que equivale a un terzo da produción mundial. A esa cifra habería que sumar outros 1.200 millóns de toneladas de perdas no campo, o cal elevaría a cifra ao 40% da produción total”. Máis aínda, “arredor doutro terzo da produción mundial é utilizada para producir comida barata ou en sobrealimentación”. Actualmente, o número de persoas obesas e con exceso de peso, segundo a OMS, aproxímase a 2.000 millóns de persoas en todo o mundo, e só na Unión Europea máis do 50% dos adultos padecen exceso de peso ou obesidade.
Non quixera rematar sen chamar a atención sobre o impacto do cambio climático no aumento da fame negra. “Nos últimos anos os fenómenos climatolóxicas extremos intensificáronse e as súas consecuencias son cada vez máis desastrosas. O aumento das emisións de gases de efecto invernadoiro mudaron o equilibrio natural do noso planeta… unha inestabilidade climática que é un importante factor no aumento da fame no mundo sendo unha das principais causas das crises alimentarias” (FAO). Se a día de hoxe moitos centos de millóns de persoas pasan fame por diversas razóns, o cambio climático é unha delas.