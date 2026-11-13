Eleccións xerais e mobilización social

A grande mobilización social (paros e manifestacións) deste 11 de novembro de 2026 volveu poñer no seu sitio o centro das preocupacións cidadás que, como se pode comprobar, non sempre coincide cos discursos de moitos/as políticos/as nin cos titulares de moitos medios de información e opinión. Unha grande mobilización social que debería levar a situar no centro do debate político e social os problemas que realmente preocupan as maiorías sociais que este mércores saíron á rúa: o emprego, a vivenda e os servizos sociais como cuestións máis relevantes, aínda que non sexan as únicas. Tamén debería servir para que os partidos políticos (de esquerdas e de dereitas) entendan dunha vez que deben escoitar a sociedade civil e dialogar con ela, entre outras razóns, porque é a súa obriga.
Empezando polos partidos do Goberno (PSOE e Sumar) e polos que o estiveron apoiando (BNG, EH Bildu, ERC, Compromís, PNV…), esta mobilización debería servirlles tanto para recuperar o diálogo e o consenso coa sociedade civil e cos seus representantes sociais como para entender que, sen o seu apoio, os avances serán máis lentos e modestos, e as derrotas serán máis seguras, como se pode comprobar facilmente. Teñen apenas dúas semanas para convencer as maiorías sociais de que tomaron nota da mobilización, de que non van dar un paso atrás (porque é moito o que podemos perder), de que non só seguirán aplicando as medidas de progreso, senón que as ampliarán e afondarán nelas, e de que entenderon que o apoio das maiorías sociais lles resulta imprescindible para poder facer fronte con éxito ao brutal ataque destas dereitas extremas (PP e Vox) e dos seus socios (xudiciais, policiais, mediáticos…).
En relación con estas últimas, moi especialmente coas que se queren presentar como alternativa de goberno (PP e Vox), cómpre que tomen nota de que, se finalmente chegan a gobernar, as maiorías sociais non imos aceptar pasivamente, por moito que nos ameacen e persigan, que pretendan facernos retroceder décadas en materia de dereitos, liberdades, benestar e igualdade. A cidadanía elixe libremente os seus portavoces sociais —sindicatos, entidades asociativas, organizacións non gobernamentais…— para que actúen como interlocutores cos poderes públicos, que deben respectalos, escoitalos e negociar con eles, porque así o esixe o bo funcionamento da democracia e así o quere a cidadanía.
Agora entramos en campaña, cando esta grande mobilización social tirou por terra o que veñen anunciando a maioría das enquisas sobre cal será o resultado electoral o vindeiro 29 de novembro. Como sucedeu, por exemplo, en Brasil, Estados Unidos, Israel ou Serbia, as maiorías sociais non entendemos de enquisas «ad hoc», de algoritmos nin de redes que sementan o odio e venden o caos con mensaxes apocalípticas, porque entendemos máis de emprego, salarios, benestar, medio ambiente, paz, convivencia pacífica e solidariedade. Non precisamos de «salvadores da patria», senón de gobernantes serios, responsables e sinceramente comprometidos cos desexos e as necesidades das maiorías.
Unhas maiorías sociais que tamén deberemos ter moi claro que son mobilizacións como a deste pasado día 11 as que dan alimento e fortaleza aos maiores avances sociais e políticos. Hoxe en día, en Europa estase a producir un enorme avance do neofascismo, que ameaza non só con eliminar os avances sociais e a convivencia pacífica que tanto nos custou conseguir aos europeos, senón que busca impoñerlles ás maiorías uns réximes ditatoriais e corruptos para beneficio dunhas minorías que nunca parecen estar satisfeitas. España aparecía, a día de hoxe, como un dos poucos Estados europeos nos que as forzas políticas e sociais de progreso fomos quen de deter ese avance. Non deixemos que nos rouben o que tanto nos está custando conseguir. Non deixemos que o franquismo resucite.