Dende hai varios anos, seguramente décadas, a inmigración, xunto coa vivenda, ocupa en España, como sucede en Europa, o centro do debate político. Un debate no que as posturas xenófobas e racistas toman cada vez máis forza a cabalo do ascenso das formacións políticas e das organizacións sociais de extrema dereita. Unha forza que se ve alimentada polos partidos de dereitas que, sen vergoña ningunha, fan seus estes enfoques, como estamos vendo en España, onde o Partido Popular (PP) asume os postulados de Vox. Puidémolo comprobar no debate deste xoves 19 de novembro entre Sánchez e Feijóo, cando este último fixo seus os postulados que culpan a inmigración de moitos males, non poucos deles inexistentes. Así, os inmigrantes serían responsables dunha maior inseguridade cidadá, dun incremento da violencia e dos abusos sexuais, de quitarlles traballos aos nativos, etc., etc.
É unha posición política que non se pode cualificar doutro xeito que de racista e xenófoba, pero que se estende por Europa, como estamos vendo ultimamente nas decisións que se están tomando tanto a nivel da Unión Europea como dos diferentes Estados da Unión. Así, hai uns días o Consello da Unión aprobaba, coa abstención de Bélxica e o único voto en contra de España, un «regulamento de retorno» que abre a porta á creación de centros de deportación —auténticos campos de concentración, como estamos vendo en Albania— en terceiros países, a onde serán enviados os inmigrantes deportados previo pago ao goberno do país de destino, pago que, como puidemos ver no caso de Italia, adoita ser elevadísimo.
O regulamento abriu a porta a que un grupo de cinco Estados europeos (Alemaña, Austria, Dinamarca, Grecia e Países Baixos) asinasen un acordo con Ruanda para que acepte no seu territorio un centro de deportación. Un acordo que os países asinantes consideran «un paso crucial cara a un novo sistema migratorio que salvará a cohesión das sociedades europeas e permitirá recuperar o control das nosas fronteiras». Un acordo que, a pesar diso, está recibindo na propia UE importantes críticas, pero que, no caso de España, foi saudado efusivamente tanto por Vox como polo Partido Popular, que deixan así de novo en evidencia os seus postulados migratorios. Para maior escarnio, sobre o citado acordo recomendo repasar a situación actual en Ruanda, que ocupa un dos últimos lugares do ranking mundial en desenvolvemento, cuns niveis de pobreza elevadísimos; que resulta ser un país no que non se respectan os dereitos e as liberdades democráticas; que coñeceu non hai moitos anos unha terrible guerra civil —entre tutsis e hutus— con episodios de xenocidio e asasinatos en masa de civís —calculáronse nuns 800.000 os civís asasinados—, da que aínda quedan secuelas; un país no que se xulga e se encadea a oposición, cun nivel de pobreza extrema (38 %) e no que nestes últimos anos a percepción da corrupción non para de medrar.
Segundo datos de EUROSTAT, a proporción de estranxeiros que viven na Unión Europea ascende ao 12,5 % se tomamos en conta a propia inmigración interna europea, pois, se non se toma esta en consideración, sería do 4,5 %.
Sobre o citado «regulamento de retorno» cabe facer algunhas puntualizacións importantes. En primeiro lugar, que, como así o demostran as estatísticas, na Unión Europea non estamos diante dun elevadísimo repunte da inmigración nin moito menos: segundo datos de EUROSTAT, a proporción de estranxeiros que viven na Unión Europea ascende ao 12,5 % se tomamos en conta a propia inmigración interna europea, pois, se non se toma esta en consideración, sería do 4,5 %, unha cifra moi inferior á de países como Suíza (30,2 %), Australia (29,2 %), Noruega (16,1 %) ou os Estados Unidos (13,5 %). Por outra parte, cómpre ter en conta tres datos máis: que a grande maioría da migración é regular, que os europeos tamén emigramos e que a migración historicamente é un fenómeno ordinario. Segundo a propia EUROSTAT, sen a inmigración a poboación europea estaría diminuíndo, xa que as defuncións superan claramente os nacementos.
En relación coas acusacións que dende estas dereitas extremas, como PP e Vox, se lle fan aos inmigrantes, cómpre, en base ás evidencias estatísticas, desmentir rotundamente as falsidades que se utilizan como argumentos antimigratorios.
En primeiro lugar, non é certo que os inmigrantes lles quiten empregos aos nativos: a Unión Europea ten unha poboación cada vez máis envellecida, á que lle falta man de obra, especialmente para determinados servizos e traballos (agricultura, construción, hostalería, atención a maiores e persoas dependentes), que a inmigración vén cubrir. Un fenómeno que, como sucede en España, axuda a que se incremente o número de empregos e, con eles, tanto a recadación tributaria como a demanda interna que, en ambos os casos, axudan a que medren a demanda global e o crecemento económico.
En segundo lugar, resulta falso que os inmigrantes deterioren o estado de benestar porque estes «son turistas que veñen beneficiarse» do mesmo: os datos demostran que a «contribución fiscal» dos inmigrantes en España non só é positiva, senón incluso superior á dos residentes autóctonos, o que pon en evidencia que, ao contrario do que algúns sinalan, os inmigrantes están axudando a amortecer o noso estado de benestar.
En terceiro lugar, a acusación de que os inmigrantes, «porque traen drogas», son violadores e violentos tamén resulta rotundamente falsa: a pesar das dificultades de medir esta relación, abonda con analizar o que está pasando, especialmente nas maiores cidades, naqueles barrios onde habitan máis inmigrantes, para comprobar como estes presentan uns índices de violencia e criminalidade menores que aqueles outros nos que non habitan inmigrantes.
Finalmente, está a acusación de que os inmigrantes se negan a integrarse, xerando así unha maior segregación: un dogma que non resiste as evidencias e que en Galicia podemos comprobar con facilidade. Sucede que unha grande maioría de inmigrantes proceden de Latinoamérica, falan o noso idioma, teñen familiares galegos, etc., o que axuda a que se integren rapidamente. Tampouco é certo que iso suceda cos inmigrantes procedentes doutros países e doutras culturas —por caso, musulmáns—, xa que, se miramos o fenómeno a medio e longo prazo, vemos como os seus descendentes si o fan e abondaría con observar o que está sucedendo, por caso, nas seleccións deportivas, nos centros de ensino, nos lugares de traballo, nos servizos públicos, etc., etc.
Son estas evidencias as que botan por terra os argumentos racistas e xenófobos das dereitas españolas (PP e Vox) e de moitas europeas. Evidencias que demostran todo o contrario: que a «inmigración ilegal» é froito do lucrativo negocio do tráfico de persoas, que non deixa de ser unha versión moderna da escravitude. Un lucrativo negocio que, na maioría dos casos, se aproveita de pobres xentes que foxen da fame, a miseria, as guerras e a violencia, os efectos do cambio climático e o desenvolvemento desigual, no que os Estados do Norte teñen unha moi alta responsabilidade. Un lucrativo negocio que as políticas antimigratorias indirectamente favorecen.
Cómpre sinalar que, como nos ensina a historia, a migración a nivel xeral é inevitable, resolve máis problemas dos que crea e forma parte do desenvolvemento económico e da transformación social do mundo. A nivel galego e tamén español, a historia tamén nos ensina que as acusacións que se lles fan aos inmigrantes dende eses partidos políticos e os seus altofalantes son rotundamente falsas. O vindeiro 29 deste mes, data das eleccións xerais, teremos ocasión de dar a coñecer se a nosa opinión sobre a inmigración coincide coa dos defensores do racismo e a xenofobia.