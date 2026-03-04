Consecuencias do bloqueo comercial a España polos Estados Unidos

En abril do pasado ano, despois de realizar unha análise das relacións comerciais da Unión Europea cos Estados Unidos -con datos do Ministerio de Economía y Comercio– a miña primeira conclusión era que tiñamos que “disminuir la dependencia energética respecto a EE.UU. (que a escala UE es nuestra mayor partida con saldo negativo con ese país) potenciando el despliegue de energías renovables y los usos colectivos de las mismas con un programa mancomunado europeo de inversión en transición energética (o bien que no compute a efectos de topes de déficit de los Estados)”. Sendo España (con Francia, Alemaña e Países Baixos) un dos países europeos que achegaban unha maior dependencia das importacións de hidrocarburos dos Estados Unidos.
Así no pasado ano o noso principal vendedor de hidrocarburos eran os Estados Unidos -con seis mil millóns de euros- moi por diante do resto dos países dos que dependemos como se observa na seguinte gráfica.Pois non convén esquecer que nun escenario de presións comerciais de Estados Unidos cara España é potencialmente moito máis preocupante para nós (Galiza incluída) un eventual bloqueo das ventas de hidrocarburos dende aquel país (máis si agora “xestionan” os recursos de Venezuela. e vese que queren facer o propio cos de Irán) que o bloqueo das entradas de exportacións españolas naquel mercado.
E por iso, diante dun escenario de guerra comercial unilateral declarada polos Estados Unidos, defendía xa hai meses unha “desconexión do comercio europeo co dos EE.UU.”. Penso que si hai xa case un ano esa proposta podería semellar alarmista a algún lector, as actuais ameazas de Trump de rachar co comercio con España -por non subordinarse ao seu masivo ataque “preventivo” contra do Irán- penso que nos deberan empurrar, por unha banda, para reforzar os subministros de hidrocarburos e Brasil e México pero, sobre todo, para acelerar a transición enerxética e descarbonización.
Sobre todo no transporte terrestre ferroviario e/ou electrificado colectivo, así como nos usos para calefacción, abandonando actividades industriais electro intensivas que xa non nos podemos permitir.