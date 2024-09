O acordo de financiamento para Cataluña: Modelo confederal? Cota vasca?

Nos últimos anos tivemos abondosas probas desta visceralidade como sucedeu por caso co Estatuto de Marivent, o procés e a DUI, a aplicación do artigo 155, o xuízo aos políticos do procés, a amnistía… e agora volve pasar co acordo entre o PSC e ERC sobre o financiamento singular para Cataluña que facilitou a presidencia de Salvador Illa, candidato do primeiro dos partidos citados.

Non podo evitar pensar que non son poucos os que critican o acordo sen telo lido. Tamén entre os que o avalan. Fagamos un esforzo e revisémolo cunha visión democrática, progresista e moderna da organización territorial do Estado español.

O primeiro que se tería que aclarar é que son rotundamente falsas non poucas das afirmacións que sobre o acordo se teñen feito dende distintas tribunas políticas e xornalísticas. Unha, que estamos diante dun acordo que abre a porta a un estado confederal: de ningunha das maneiras. Como ben sinala o profesor e un dos maiores expertos na materia Toni Castells (La Vanguardia, 31.08.2024) “os puntos básicos do acordo […] prefiguran un modelo que resulta equiparable ao dos países federais que nos deberan servir de referencia (Estados Unidos, Canada, Suíza e Alamana). Un modelo que coordina axeitadamente os dous elementos esenciais que ten que reunir unha facenda territorial: unha ampla responsabilidade en materia tributaria e un mecanismo de nivelación razoable”. Algo moi distinto ao modelo dun Estado confederal, “que se caracteriza por dar todo o poder tributario aos territorios en detrimento da federación”(T.C.). En cambio, o modelo acordado “inspírase no que é a esencia do modelo federal: o poder tributario é compartido polo goberno central e o autonómico” (T.C.). Aspecto este que está moi claro no apartado B (O modelo de financiamento singular da Generalitat de Catalunya) do “Acordo para un novo modelo de financiamento singular”.

Outra falsidade é a de que este acordo é equiparable á cota vasca, o que non se corresponde coa realidade porque “o sistema de concerto á vasca caracterízase por un conxunto de elementos e o máis característico e diferencial é a figura da cota. Se non hai cota non hai concerto, e no modelo acordado en Cataluña non hai cota e, xa que logo, non hai concerto. En segundo lugar, o acordo prevé unha contribución á solidariedade” (T.C.) que non se contempla no modelo vasco.

Finalmente, subliñar que o acordo deixa sen concretar, pendentes de negociacións futuras, varios aspectos moi relevantes e decisivos (apartado D. Implementación). Puntos que fan referencia a participación (%) do Estado nos distintos tributos e a contribución á solidariedade. Como se resolvan estes dos apartados marcaran o modelo de financiamento definitivo de Cataluña.

En Tempos Dixital seguiremos analizando distintos aspectos do acordo de financiamento para Cataluña asinado entre o PSC e ERC.