A guerra e a paz en Ucraína

A brutal incompetencia política (si, INCOMPETENCIA) dos dirixentes da Unión Europea está conducindo a que en Ucraína a resolución da guerra, en definitiva a paz, quede finalmente en mans dos Estados Unidos e de Rusia. Uns países cuxos máximos dirixentes (Donald Trump e Vladimir Putin) xa puxeron enriba da mesa a factura: no caso de Rusia pasa por unha paz a cambio de territorios (20% de Ucraína), maiormente daqueles que agora ten baixo control. No caso dos Estados Unidos, pola explotación dos seus recursos naturais, como as terras bravas, o petróleo, o gas e poida que os cereais.

Pola súa parte a Unión Europea, que dende o primeiro momento se apuntou á carreira armamentística, pasa a ocupar un papel secundario neste novo escenario. Logo de que Donald Trump anunciara a súas intencións, a Unión Europea entrou nunha histeria colectiva de incremento superlativo do gasto militar, cos países da unión pelexando por ver quen pon enriba da mesa a cifra de gasto público máis alta: a OTAN, por boca do seu Secretario xeral, fala de fixar como obxectivo un gasto publico equivalente ao 3% do PIB, cifra que sería avaliada pola Comisión Europea, mentres outros estados como Polonia falan de chegar ao 5% do PIB (!). Pola súa parte España, por boca do seu Presidente (o señor Pedro Sánchez), comprométese a unha axuda militar de 1.000 millóns de euros anuais ata o ano 2029. Volvendo á Comisión Europea, esta, por boca da súa presidenta, a señora Ursula von der Leyen, anuncia un plan de rearme (“rearmar Europa”) que mobilizará 800.000 millóns de euros en recursos públicos. Un incremento de gasto que, por suposto, non estará suxeito ás regras fiscais, pois non contará como déficit como si sucede, por caso, co gasto público en benestar social e emprego, que se verán afectados negativamente por este rearme. Como era de esperar, tanto os mercados financeiros como a industria armamentística saudaron efusivamente esta deriva belicista da Unión Europea con fortes subida na Bolsa que nalgúns casos se moveron entre o 11% e o 13%. Bingo!

Non resulta arriscado afirmar que Ucraína vai camiño de converterse, en palabras de Noam Chomsky, nun novo estado falido (unha nova Iugoslavia?).

Que pasará con Ucraína, a principal vítima da guerra xa que é quen achega as vítimas (segundo as fontes mais fiables a febreiro do 2025 ascendían a 12.600 os civís mortos e a mais de 29.000 os feridos, e entre as vítimas hai cando menos 2.400 nenos/as). Vítimas ás que hai que engadir as enormes desfeitas en vivendas (mais do 10% foron danadas ou destruídas deixando preto de 2 millóns de familias sen un refuxio axeitado), fábricas e infraestruturas básicas. Vítimas as que tamén habería que sumar os refuxiados que deambulan polo mundo adiante: segundo ACNUR son 6,8 millóns os/as ucraínos refuxiados e solicitantes de asilo en distintas partes do mundo.

Non resulta arriscado afirmar que Ucraína vai camiño de converterse, en palabras de Noam Chomsky, nun novo estado falido (unha nova Iugoslavia?). Se a ansiada paz chega, iso desexamos toda a xente de boa vontade, Ucraína terá que enfrontarse cunha situación terrible, coa reconstrución dun país en ruínas, para o que precisará da axuda internacional e non de calquera axuda senón dunha moi, moi cuantiosa e que sexa fácil de asumir. Quen lla vai prestar? Estados Unidos? Rusia? A Unión Europea? En que condicións?

Por outra parte, e poñéndonos no escenario de que se acada a paz, en que condicións? Con que garantías de que a a curto e medio prazo non se reproduce un novo conflito? Que seguridade hai de que as feridas abertas por este “crime de guerra” se rematarán pechando? Dado o enorme arsenal de armas que hai en poder da poboación civil, non se multiplicarán a violencia e os axustes de contas? A criminalidade e os actos mafiosos? Pobres ucraínos, que futuro lles espera! Pero en calquera dos casos rematar coa guerra debe ser obxectivo prioritario pois é, sen discusión, a mellor das solucións. Outro non menos necesario é a solidariedade co pobo ucraíno que foi vítima dun brutal ataque militar que non tiña xustificación e que agora ve como e seu territorio, e moitas familias, se divide.

Os pesimistas dirán que visto o caso de Iugoslavia Europa non aprenderá. Os moderadamente optimistas dicimos que sempre hai un tempo para aprender.

Unha paz que debera acompañarse do compromiso de Ucraína de non integrarse finalmente na OTAN (compromiso mutuo de Ucraína, Unión Europea, Estados Unidos e Rusia), o que non debera excluír a súa integración na Unión Europea. Un compromiso tamén de Rusia de non intentar “novas aventuras” e da OTAN de non seguir coas súas políticas expansionistas no leste de Europa.

Unha paz que, como sinalaba, esixirá un enorme esforzo de solidariedade (axuda financeira) por parte de todos pero moi especialmente da Unión Europea. Unha Unión Europea que non debera caer nas tentacións militaristas e debería traballar na procura da paz en toda Europa, para o que debería revisar a súa relación con Rusia, porque esta tamén é Europa, unha Europa que debe chegar dende o Atlántico aos Urais. Unha Europa que debería aprender desta nova guerra que non deixa de ser un novo fracaso. Un fracaso enormemente tráxico. Os pesimistas dirán que visto o caso de Iugoslavia Europa non aprenderá. Os moderadamente optimistas dicimos que sempre hai un tempo para aprender.