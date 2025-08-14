A catástrofe palestina

“A historia ocorre dúas veces: a primeira vez como unha grande traxedia, a segunda como unha miserable farsa” (Karl Marx).
“Os israelís coñecen como Guerra de independencia a do 10 de marzo de 1948, os palestino como a Nakba, a catástrofe, posto que o seu resultado foi un dos procesos de limpeza étnica mais amplos e dramáticos do noso tempo: preto dun millón de palestinos foron obrigados a emigrar a punta de fusil, abandonando as súas terras, os seus bens e os seus fogares. Houbo matanzas de civís como a masacre de Deir Yassin e centos de poboados foron destruídos deliberadamente” (ILAN PAPPÉ: A limpeza étnica de Palestina).
O plan foi un produto inevitable da ideoloxía sionista que avogaba -e segue avogando como estamos vendo- por un Estado exclusivamente xudeu en Palestina, o que non deixa de ser o “exemplo sumarísimo dunha operación de limpeza étnica”, algo que o dereito internacional actual considera como un crime contra a humanidade e as persoas que perpetran accións deste tipo son consideradas criminais de guerra que deben responder diante dos tribunais internacionais. A pesar diso, sinala Ilan Pappé no seu libro, “os criminais responsables da Nakba de 1948, políticos e altos militares, nomes todos eles perfectamente coñecidos, evadiron a xustiza e nunca foron levados a xuízo”. Pasará o mesmo con Benjamin Netanyahu, os membros do seu goberno e os altos militares que dirixen o actual xenocidio de palestinos en Gaza?.
Durante moitos anos a Nakba de 1948 foi presentada polos historiadores sionistas como unha “marcha voluntaria dos palestinos”. Que en 1948 o que houbo foi unha guerra librada entre o pobo xudeu e un mundo árabe “hostil e primitivo”. Unha versión da historia que impide entender plenamente as raíces do conflito histórico entre palestinos e israelís. Unha versión que triunfou, que se fixo oficial e que calou na opinión publica occidental. Cal será agora versión histórica do xenocidio en Gaza? Por caso, a loita dos xudeus demócratas contra o terrorismo palestino?.
Volverá o mundo esquecer este novo xenocidio que o movemento sionista está a cometer co pobo palestino? Porque de novo, como sucedera en Nakba en 1948, agora (2025) en Gaza estamos diante dunha nova operación de limpeza étnica. Gaza, un territorio que, por razóns coñecidas, cobiza o goberno de Netanyahu e tamén a Administración de Trump.