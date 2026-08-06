Aranceis por traballo forzoso, o novo engano de Trump

Estados Unidos anunciou unha nova imposición de aranceis a 60 economías, nesta ocasión presentados como unha acción internacional en materia de dereitos laborais. Concretamente, “por non prohibir nin facer cumprir efectivamente a prohibición de importar bens producidos con traballo forzado”.
Dan ganas de aplaudir. O traballo forzado existe, é unha infamia e afecta hoxe a uns vinte e sete millóns de persoas no mundo, segundo a Organización Internacional do Traballo. Se a primeira potencia do planeta decidise por fin usar a súa forza comercial para combatelo parecería sen dúbida unha magnífica noticia. Pero hai varios detalles que cómpre ter en conta e que indican claramente que se trata dun novo engano.
En primeiro lugar, está o momento no que naceu esa preocupación aparentemente humanitaria e honorable: xusto á mesma hora (00:01 do venres, 24 de xullo de 2026), nin un minuto despois, de que caducasen os aranceis que Trump se vira obrigado a establecer “con carácter temporal” despois de que o Tribunal Supremo anulase os que impuxo por razóns de emerxencia nacional.
A indignación moral da Casa Branca ante a escravitude é un envoltorio xurídico novo para o mesmo paquete, cosido a toda présa porque o anterior rompera nos tribunais.
A propia administración estadounidense ofrece datos que amosan a extensión e gravidade do traballo forzado nos Estados Unidos e o pouco que se fai para eliminalo.
A mellor proba de que se trata dun novo engano dos Estados Unidos é que o traballo forzado é alí unha auténtica praga. Se a súa administración quixese de verdade penalizalo e acabar con el, empezaría por combatelo na súa propia casa.
Segundo o Índice Global da Escravitude, arredor de 1,09 millóns de persoas viven en situación de escravitude moderna dentro dos Estados Unidos, a cifra absoluta máis alta de todo o continente americano. E o propio informe sinala que o que máis socava a resposta do Goberno estadounidense é o traballo forzado imposto polo Estado no seu sistema penitenciario.
Outro estudo da ACLU e da Universidade de Chicago de 2022 calculou que uns 800.000 dos 1,2 millóns de presos traballan, e que o 76 % das persoas enquisadas declara enfrontarse a castigos —illamento, perda de visitas familiares ou de reducións de condena— se se negan. Cobran entre 13 e 52 centavos de dólar por hora —uns 0,11 e 0,44 euros—, con retencións de ata un 80 %, ou non cobran nada en sete estados, producindo bens por valor de cando menos 11.000 millóns de dólares.
A propia administración estadounidense ofrece datos que amosan a extensión e gravidade do traballo forzado nos Estados Unidos e o pouco que se fai para eliminalo.
A primeira recomendación do informe de 2025 sobre trata de persoas que o Departamento de Estado publica cada ano é, precisamente, a necesidade de ampliar a capacidade de investigación do traballo forzado dentro do país.
O ámbito onde o traballo forzado é máis probable nos Estados Unidos tampouco está vixiado.
Segundo unha análise recollida no propio informe, dos 167 procesos penais federais por trata laboral presentados entre 2000 e 2022, ningún se dirixiu contra ningunha empresa. E sinala que, en todo o exercicio fiscal 2024, o Departamento de Seguridade Nacional tan só emitiu unha orde de retención de mercadorías por sospeita de traballo forzado, razón pola cal o informe recomenda emitir máis.
O ámbito onde o traballo forzado é máis probable nos Estados Unidos tampouco está vixiado. A Oficina de Fiscalización do Congreso examinou o programa de visados agrícolas H-2A, que ata o traballador a un empregador concreto, e atopou que, entre 2018 e 2023, o 84 % das inspeccións detectou vulneracións de dereitos, sobre todo impagos e retencións de salario; pero que un empregador dese programa tiña só un 3 % de probabilidades de ser inspeccionado. Pura impunidade. Algo parecido ao que ocorre co traballo infantil. O Departamento de Traballo pechou en 2024 máis de setecentas investigacións con infraccións que afectaban a 4.030 menores. O Economic Policy Institute contabiliza que vinte e oito estados presentaron proxectos para debilitar as leis de traballo infantil desde 2021 e doce aprobáronos.
En xaneiro de 2025, segundo o mesmo informe do Departamento de Estado, o Goberno suprimiu a obriga de que os seus axentes buscasen activamente indicios de que un estranxeiro detido puidese ser vítima dun delito e eliminou o programa que protexía da represalia migratoria a quen denunciaba abusos laborais; dous meses máis tarde, cancelou o financiamento da asistencia xurídica a menores non acompañados. Unha secuencia de infamia: primeiro desmontar os mecanismos que permiten identificar as vítimas de traballo forzado no teu propio país e dezaoito meses despois gravar o resto do mundo por non identificalas ben.
Os Estados Unidos son, con diferenza, o maior importador do mundo de produtos con risco de teren sido fabricados con traballo forzado: 169.600 millóns de dólares ao ano, máis ca ningún outro país do G20. E é unha cifra de mínimos, porque o índice só contabiliza os cinco produtos de maior valor de cada economía. E fronte a ese caudal, o citado informe do Departamento de Estado recoñece que en 2024 as aduanas estadounidenses denegaron a entrada a mercadorías por valor de 183 millóns de dólares por sospeita de traballo forzado, nunha proporción de case un a mil.
O engano, en fin, ten dúas guindas máis.
A preocupación aparentemente humanitaria detense cando se trata de salvar os mobles dos intereses estratéxicos dos Estados Unidos. Así, quedan excluídas dos novos aranceis as materias primas cuxo encarecemento podería deixar sen subministración a industria estadounidense, os produtos que poderían provocar perturbacións no conxunto da súa economía e aqueles que non poden obterse nos Estados Unidos en cantidade suficiente ou a prezos razoables. Dito máis claramente: o traballo forzado é intolerable salvo cando o produto sexa imprescindible ou barato.
E o máis curioso de todo é que os Estados Unidos se gaban na nota que anuncia os novos aranceis de seren “o único país do mundo” que adopta e aplica efectivamente unha prohibición de importar bens feitos con traballo forzado, cando non ratificaron o Convenio 29 da OIT sobre traballo forzado.
Todo é mentira. O que Washington lle reprocha a sesenta países é xustamente o que fan os Estados Unidos a unha escala moito maior ca ninguén. Aínda que, se o seu engano é vil, máis indecente aínda é o silencio dos demais.
Tradución aio galego do orixinal publicado no blog de Juan Torres