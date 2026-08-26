Palestina e o fascismo sionista     

“Coido que deberían levarse a cabo asasinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 e 40 persoas cada noite. Non só quen representan unha ameaza, hai persoas alí que non merecen vivir. Non deberían vivir. Nin sequera son persoas” (Ben Gvir, ministro israelí de Seguridade Nacional).
O goberno sionista israelí, que como ben sabemos está presidido por un criminal de guerra como é Benjamin Netanyahu, segue asasinando palestinos en Gaza e Cisxordania mentres un sector relevante da comunidade internacional mira para outro lado. A nova Nakba vai camiño de superar en vítimas e desfeitas a de 1948, “un dos procesos de limpeza étnica máis amplos e dramáticos do noso tempo: preto dun millón de palestinos foron obrigados a emigrar a punta de fusil, abandonando as súas terras, os seus bens e os seus fogares, houbo matanzas de civís como a de Deir Yassin e centos de poboados foron destruídos deliberadamente” (Ilan Pappé, A limpeza étnica de Palestina).
Neste marco e visto o comportamento de moitos gobernos de Occidente diante deste xenocidio, teño unha pregunta: algúns dos dirixentes da Unión Europea estarán pensando en propoñer a Ben Gvir, Benjamin Netanyahu e Donald Trump para o premio Nobel da Paz? Ben o merecen se tomamos en consideración as súas obras en Palestina. Demos detalle dalgunhas que nos subministran ben as Nacións Unidas e organizacións humanitarias (UNICEF, Amnistía Internacional, Human Rights Watch) ben medios informativos. Segundo as Nacións Unidas (xuño 2026), “Israel mata a un neno ao día en Gaza desde que se asinara o alto o fogo”. Como este se asinou en outubro do 2025, estaríamos en que serían case 300 os nenos gazatís asasinados ata agora. Nenos que “non foron asasinados nunha zona de guerra senón nos seus fogares, en escolas, mentres xogaban ao fútbol ou pescaban” (ONU). Máis do 70% dos citados asasinatos son responsabilidade das forzas armadas israelís (UNICEF).
Parecera que este sufrimento non é suficiente para algunhas das autoridades sionistas, que queren elevar o listón aínda máis. Entre os partidarios dun maior endurecemento está o citado Ben Gvir, que debe ter un retrato de Goebbels no seu despacho, quen defende, por caso, que nos territorios palestinos ocupados se autoricen as detencións administrativas —só de palestinos, claro está—. Isto suporía, de autorizarse, que os arrestos poidan prorrogarse de forma indefinida sen presentar cargos nin celebrarse xuízos. Cabe lembrar que este sinistro personaxe —un iluminado— xa fixera as declaracións que mostramos ao principio.
Neste escenario de represión e terror, de auténtica limpeza étnica, cúmpre destacar o papel que desempeñan os colonos xudeus ortodoxos tratando de impedir, con métodos violentos, que a axuda humanitaria chegue ás familias palestinas e intentando forzar a estas a que abandonen as súas casas para así apoderarse das súas terras. Unhas accións violentas que non parece que teñan límites, pois campos de oliveiras propiedade dos palestinos están sendo expropiados polo exército sionista coa xustificación de querer construír neles “parques nacionais” (UNESCO).
Os xornalistas que intentan informar da realidade en Palestina tampouco escapan aos ataques do exército israelí, que non quere que informen sobre o que está pasando (Human Rights Watch). Ataques nos que o exército xudeu non se recata en usar drons (BBC).
Todo un escenario de horror e terror no que cada día que pasa as autoridades sionistas nos “sorprenden” con novas aínda máis crueis e sinistras. Así, hai uns días, a través da prensa libre, soubemos que o citado ministro israelí —Itamar Ben Gvir— vai camiño de superar, en crueldade e sadismo, a calquera dos seus antecesores ao anunciar a construción dunha instalación de aforcamento, un patíbulo, para palestinos condenados á morte que contará con cabinas de observación desde as que, os que queiran e teñan permiso de visitante, poderán observar a execución.
Con todas estas actuacións non cabe dúbida de que o goberno de Netanyahu vai camiño de superar en criminalidade e terror ao de Ben Gurión (1948) para ir achegándose aos de Adolf Hitler, Benito Mussolini e Pol Pot, pero agora coa diferenza de que esta vez Occidente —coas loables excepcións de España, Eslovenia, Suecia e Francia entre os países da Unión Europea— mira para outro lado. Non por casualidade, na maioría deses países europeos que apoian ao goberno sionista, as extremas dereitas están no goberno.