A suba das pensións, en perigo

Chamoume a atención que moitos dos medios de comunicación de traxectoria conservadora ou claramente contrarios ao actual Goberno estean enchendo as súas páxinas dando por feito que este subirá as pensións de acordo co previsto na Lei da Seguridade Social, en función da inflación media anual a 30 de novembro, dato que será oficial o 15 de decembro, é dicir, despois de coñecer os resultados electorais e, en consecuencia, as posibilidades de como se poderá configurar o novo goberno.
Outra lei do mesmo rango que a da Seguridade Social, a Lei do Goberno, establece que o Goberno actual cesará o día das eleccións e pasará a ser un Goberno en funcións. Iso supón que “…facilitará o normal desenvolvemento do proceso de formación do novo Goberno e o traspaso de poderes a este e limitará a súa xestión ao despacho ordinario dos asuntos públicos…”. O de facilitar a formación do novo goberno vai limitar gravemente o posible uso do Real Decreto Lei imprescindible para aprobar a subida das pensións alegando motivos de urxencia.
Á vista dos actuais discursos públicos tanto de VOX como do PP, a urxencia e a necesidade só son aplicables a botar da Moncloa o actual inquilino.
Supoñamos, que xa é moito supoñer, que o día seguinte a que se faga oficial o dato do Índice de Prezos ao Consumo que fixará a cifra da posible subida das pensións, o Goberno cesante aproba o correspondente R.D.L., e mesmo que coa actual composición da Deputación Permanente do Congreso dos Deputados consegue que se valide, a pesar de que o resultado das eleccións estará facendo repensar a todas as forzas políticas presentes na Deputación Permanente que facer de cara ao seu futuro máis inmediato. A probabilidade de que algún dos partidos políticos da dereita e da extrema dereita, ou desas entidades estrañas aos valores democráticos que pululan de xulgado en xulgado como acusación popular antigoberno progresista, impugne ante o Tribunal Supremo tal aprobación é practicamente do cen por cento.
Si, a subida das pensións está en grave perigo se a suma de VOX e PP alcanza nas próximas Eleccións Xerais do 29 de novembro unha maioría suficiente para gobernar.
Pasemos a analizar as posibilidades de que o Tribunal Supremo non anule o R.D.L. Empecemos polos antecedentes previos e próximos: é case imposible atopar nas resolucións e sentenzas do T.S. dos últimos tempos algunha que fose favorable ás posicións do Goberno ou que afectase aos partidos que o apoian, desde logo ningunha de gran importancia. Especialmente grave pola súa repercusión e proximidade é o tema do voto dos españois Residentes Ausentes: no canto de primar o dereito fundamental recollido no artigo 23.1 da Constitución Española : «Os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal», o Tribunal Supremo primou os intereses da extrema dereita que denunciou porque, sen ter proba ou antecedente ningún, creu que iso prexudicaba os seus intereses electorais no mellor dos casos e, no peor, preparándose así unha coartada para rexeitar uns resultados que non lle agraden.
CONCLUSIÓN: Si, a subida das pensións está en grave perigo se a suma de VOX e PP alcanza nas próximas Eleccións Xerais do 29 de novembro unha maioría suficiente para gobernar; non esquezamos UPN, JUNS e CC, e quizais algún outro partido xurdido e hoxe ausente do Congreso.
SOSPEITA: Non será que tanta publicación asegurando que todo vai ben, en medios tan alleos ás posicións progresistas, ten como obxectivo manter tranquilos os colectivos que, como os pensionistas, poden dar a volta ás enquisas?