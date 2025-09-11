A “Europa imaxinaria” que se estrela contra a xeopolítica

A capitulación de Ursula von der Leyen fronte ás esixencias comerciais de Donald Trump cristaliza o colapso definitivo da que poderiamos denominar “Europa imaxinaria”, construción discursiva que presentou á UE como potencia normativa global, defensora de valores universais e actor xeopolítico autónomo. Porén, esborrállase diante de cada crise auténtica que esixe respostas coherentes e decisións valentes. A presidenta da Comisión, refén dunha fragmentación parlamentaria que a obriga a compoñendas permanentes, encarna as contradicións dun proxecto continental que predica soberanía estratéxica namentres practica a subordinación atlántica. O contraste entre a Europa que se imaxina a si mesma e a Europa que realmente existe nunca fora tan evidente como baixo as fondas presións do segundo mandato trumpiano. A UE afronta unha crise existencial onde a súa verborrea grandilocuente choca inexorabelmente cunha escena xeopolítica que non perdoa.
A fragmentación do Parlamento Europeo tralas eleccións de 2024 converteu a gobernabilidade europea nun exercicio de equilibrismo permanente que paraliza calquera ambición de avanzar na senda comunitaria. Von der Leyen goberna cunha maioría de apenas 401 deputados sobre 720, dependendo o centro-dereita do volátil apoio de liberais, socialdemócratas e verdes, que albergan profundas diverxencias sobre cuestións fundamentais. Esta aritmética condénaa a buscar consensos imposibles que dilúen calquera iniciativa ambiciosa, facendo da alemá unha líder estruturalmente débil ante casuísticas que esixen dun liderado firme. Como documenta Luuk van Middelaar, a UE funciona a través dunha “política de crise” que improvisa respostas ad hoc, pero carece de visión estratéxica a longo prazo. Mentres Trump toma decisións unilaterais que reconfiguran a orde mundial, en Bruxelas debátese perpetuamente en comités que producen comunicados sen impacto efectivo. Unha parálise institucional que fai da gobernanza europea un espectáculo de impotencia.
Esta debilidade institucional agrávase pola necesidade de satisfacer a socios ponderados, cuxos intereses nacionais topan de cara con calquera pretensión de autonomía estratéxica. O caso de Alemaña é paradigmático. A presión da súa industria automobilística converteu a política comercial europea en refén dos intereses de Volkswagen, BMW e Mercedes. Alén da rendición ante Washington, cando China ameaza con aranceis aos vehículos, Berlín exerce presión para suavizar as sancións contra Pequín, subordinando a coherencia xeopolítica continental aos seus beneficios empresariais. Esta dinámica reprodúcese sistematicamente. Francia bloquea iniciativas que afecten aos seus campións nacionais, Italia condiciona o seu apoio a transferencias fiscais e os países do Leste priorizan a protección estadounidense sobre a autonomía estratéxica continental. A “Europa imaxinaria” dos discursos oficiais estrélase contra unha realidade fragmentada onde cada Estado membro antepón os seus intereses particulares ao proxecto común. O resultado é unha UE incapaz de actuar como bloque coherente.
Ao mesmo tempo, a emerxencia de forzas políticas abertamente pro-rusas no seo das institucións europeas revela até que punto a UE carece de mecanismos para protexer a súa propia integridade. Viktor Orbán non se limita a bloquear sancións contra Moscova e recibe a Putin en Budapest cando exerce a presidencia rotatoria europea, convertendo a diplomacia continental nunha farsa. Matteo Salvini mantén vínculos probados con oligarcas rusos, Marine Le Pen foi financiada por bancos controlados polo Kremlin e Alternative für Deutschland (AfD) reproduce literalmente a propaganda de Russia Today no Bundestag. Nas súas análises sobre erosión democrática europea, Roberto Foa, do Centre for the Future of Democracy da Universidade Cambridge, conclúe que estes movementos non constitúen anomalías democráticas, senón síntomas da crise estrutural do proxecto europeo, incapaz de xerar lealdades que transcendan as fronteiras nacionais. A Europa que se define por oposición a Putin alberga nas súas institucións a líderes que colaboran abertamente co autoritarismo ruso, minando a credibilidade de calquera discurso comunitario sobre defensa da democracia.
A xestión europea da guerra en Gaza deixou ao descuberto tal esquizofrenia institucional. Mentres von der Leyen proclamaba a defensa dos “valores europeos”, o comisario húngaro Olivér Várhelyi suspendía unilateralmente a axuda palestina, sendo rectificado horas despois polo esloveno Janez Lenarcic. Esta cacofonía non é reflexo de pluralismo e máis ben denota parálise institucional. Europa carece dunha doutrina coherente ante crises humanitarias que esixen respostas inmediatas. A UE, que se presenta como gardiá do dereito internacional, é incapaz de forzar a entrada de axuda humanitaria á Franxa ao tempo que financia indirectamente o arsenal que serve para bombardear hospitais e escolas. Esta flagrante contradición entre retórica e práctica alimenta o escepticismo cidadán cara a un proxecto que promete o que non pode cumprir. As imaxes de sufrimento palestino contrastan cos comunicados europeos sobre “proporcionalidade” e “legalidade”, revelando a impotencia dunha Europa que fala sen actuar.
O precedente español nas negociacións sobre gasto militar ilustra tanto as posibilidades como as limitacións dunha Europa máis real. Madrid logrou resistir o envite trumpiano para dedicar un 5% do PIB a Defensa impoñendo criterios técnicos sobre imposicións arbitrarias, demostrando que é posible defender a dignidade europea cando existe vontade política. Emporiso, esta resistencia foi posible porque España actuou unilateralmente, non como parte dunha estratexia paneuropea coordinada. Para defender Europa hai que actuar á marxe das institucións europeas paralizadas polas súas contradicións internas. Como anticipaba Robert Kagan, Europa construíu a súa identidade posmoderna asumindo que o poder militar fora superado polo poder normativo, unha ilusión que se esvaece ante adversarios que só comprenden a linguaxe da forza. A “Europa imaxinaria” cría poder exportar os seus valores mediante o soft power, ignorando que China, Rusia e Estados Unidos operan segundo lóxicas clásicas nas que a forza e capacidade de coerción determinan as regras do xogo.
A construción dunha “Europa real” esixiría unha revolución institucional que poucos líderes europeos están dispostos a asumir. Requiriría abandonar o unanimismo que permite a un só Estado bloquear iniciativas continentais, crear capacidades militares autónomas que reduzan a dependencia de Washington e desenvolver instrumentos económicos autónomos que contrarresten a coerción china e estadounidense. Pero esta transformación confrontaría con intereses nacionais consolidados e unhas elites políticas que prefiren a cómoda subordinación a unha temeraria autonomía. Von der Leyen, refén de maiorías fráxiles e compromisos imposibles, encarna perfectamente esta parálise. É unha líder incapaz porque Europa non existe como actor político coherente. A UE deveu unha sucesión de tácticas en busca dunha estratexia, improvisando respostas fragmentarias ante crises que esixen visión coherente e ampla. A “Europa imaxinaria” afronta unha disxuntiva existencial: devir por fin un actor xeopolítico real ou resignarse a ser o campo de batalla onde son outros quen deciden o seu propio destino. A resposta determinará se Europa se consolida como potencia soberana ou se desvanece definitivamente como reliquia dun proxecto civilizacional esgotado.