En 2025: crecentes ou minguantes?

A semana pasada fixéronse públicas as últimas estimacións do INE sobre a evolución demográfica durante o conxunto do ano 2025. Galicia tería medrado no pasado ano a metade do que o fixo o conxunto de España (0,5 % fronte a 0,9 %). Co que seguiríamos tendo un peso minguante dentro de España (pasamos do 5,53 % do total ao 5,50 %).
Tal cousa sucede porque en Galicia diminúe máis a poboación autóctona por causa dunha menor natalidade (que á súa vez deriva dunha perda migratoria crónica de mozas e mozos) e dunha maior mortalidade (asociada a un maior avellentamento). E así esa poboación autóctona caeu un 0,6 % en Galiza mentres o fixo nun 0,2% no conxunto de España. O triplo entre nós.
Para o conxunto do reino de España o resultado foi dun aumento de 443.000 habitantes ao longo do ano que deriva dunha incorporación de 541.000 nacidos no estranxeiro fronte a unha caída de 98.000 nacidos en España. Que sucedeu en Galicia? Poño todos os datos en milleiros a continuación nunha táboa.Vemos que no total dos últimos doce meses Galicia medrou en trece mil habitantes o que supón unha taxa interanual da metade do conxunto de España. Seguimos a ser minguantes. Que tamén se observa e confirma coa porcentaxe que supón esa cifra no conxunto español (só o 2,9 % do aumento total).
Pero tanto ou máis importante que esta confirmación é a desagregación entre o que sucede cos nacidos no estranxeiro e os nacidos dentro de España. Porque mentres que a cifra positiva dos nacidos no estranxeiro supón un 5,2 % do total español (unha cota de inmigrantes recentes semellante ao noso peso demográfico), a sangría da poboación galega acada un 15,3 % do total español. É esta a razón que nos converte nun país minguante. Pois esa porcentaxe triplica a que ten o noso peso demográfico.
Unha sangría da poboación galega que é resultado dun saldo vexetativo negativo (morren moitos máis dos que nacen) máis da emigración da nosa poboación autóctona. Unha emigración que leva sendo crónica durante décadas e que está detrás do afundimento dos que nacen no país. Por iso ultimamente se fala, con razón, da “Galicia invisible”.
E é así que estamos diante doutro dos éxitos de «Gaiáslandia», o fantástico país no que -os medios de desinformación- nos queren facer crer que vivimos.